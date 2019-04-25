Главная » Политика, События

Встреча на острове Русский

09:40. 25 апреля 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:


Во Владивостоке сегодня проходят переговоры Путина и Ким Чен Ына по широкому спектру экономических и политических вопросов, затрагивающих как двусторонние отношения стран, так и ситуацию на Корейском полуострове, которая зависла после саммита в Ханое, сорванного американцами, отказавшимися идти на существенные уступки и продолжающих требовать разоружения КНДР в обмен на абстрактные обещания. На фоне своеобразного, но ожидаемого тупика в отношениях с американцами, Ким Чен Ын активизировал свою деятельность на китайском и российском направлениях, так как именно Китай и Россия играют немаловажную роль в воспрепятствовании полной дипломатической и экономической изоляции КНДР даже в условиях существующего санкционного режима.

США это понимают, поэтому продолжают давить на китайские и российские компании, обвиняя их в том, что они прямо или опосредованного помогают смягчать или обходить американские санкции, даже в условиях публичных заявлений Китай и РФ, что они соблюдают санкционный режим. Ким Чен Ыну для поддержания существующих успехов в экономике, крайне важно сохранять открытые каналы экономического сотрудниества с Китаем и Россией. Вряд ли Ким Чен Ын рассчитывает на скорый прогресс в деле подписания мирного договора или сделки с американцами – северные корейцы играют вдолгую (теперь под ядерным зонтиком) и сейчас для них важнее не допустить ухудшения экономической ситуации в стране при дальнейшем ужесточении режима санкций. Поэтому под комплиментарные заявления о том, что для КНДР Россия является великим дружественным соседом, Ким Чен Ын будет пытаться получить определенные гарантии, то ему не перекроют кислород с севера и сохраняться возможности как легального обхода санкций, так и иные формы сотрудничества в условиях американского давления.

Россия разумеется заинтересована в роли посредника, а также в формировании сделки между КНДР и США, которая бы привела к ликвидации района ПРО в Южной Корее и сокращению американского военного присутствия в Южной Корее и Японии, особенно в части сокращения числа носителей ядерного оружия и систем ПРО развернутых в регионе. В этих моментах у российской позиции много общего с Китаем, который все активнее обозначает зону своих интересов за пределами своих границ, где американские войска с Южной Корее и системы THAAD являются своеобразным раздражителем, который пытаются ликвидировать, в том числе и путем разыгрывания карты ядерной дубинки КНДР, которая была форсировано создана в короткий срок и которую как минимум на словах предлагают обменять на мирный договор, вывод войск, сворачивание ПРО и дальнейшем демилитаризации Корейского полуострова. Именно в силу осознания подобных угроз для долгосрочных интересов США, часть американского истеблишмента банально саботирует даже те робкие попытки Трампа договориться, которые имели место быть до саммита в Ханое.










Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4945949.html

Метки: владивосток, Дальний Восток, дипломатия, ким чен ын, Китай, кндр, Путин, Россия, санкции, северная корея, США, ядерное оружие

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО)
... обновляется В Приморье началась встреча российского президента и его северокорейского...КНДР, добавив, что рад встрече. Глава российского государства поприветствовал усилия.... Как сообщала «Русская Весна», переговоры проходят на острове Русский на базе кампуса...
Станут ли русские Курилы вновь разменной монетой?
...переговоры. Между ними состоялось восемь встреч. Тем не менее вопрос об... нападение на Уруп, разрушив на острове русскую факторию. Следующими «трофеями» могли ... В работах современных исследователей нередко встречается критика избранного Путятиным решения, в...
Я. Кеслер и Дм. Калюжный: Русская Америка
...каждым годом увеличивал число русских кораблей, усеивал острова русскими факториями, заводил торговые ...Лисянского (1803–1806).1807, июнь. — Встреча Александра I и Наполеона в.... — Встреча Наполеона с Александром I в Эрфурте и подписание русско-французского...
ТОП-10 удивительных подвигов русского флота
... руках Ушакова. Расположившиеся на захваченном острове русские батареи открыли огонь по укреплениям.... Ему дали название Южные Сандвичевы острова. Русские моряки открыли подводные горы в... к флоту, вышедшему ему на встречу из Сизополя. Победа маленького брига...
Острова невезения. Как российские власти борются с офшорами
...столь смелый шаг. Вторым обитателем острова Русский стал опять же «переехавший» с...2018 года Минэкономразвития организовало закрытую встречу с крупным российским бизнесом, ... что-то пока практических результатов встречи не видно. Очередной «мыльный...
Русская народная резьба
...на только что созданной земле — острове, а над ними поднимается огромная... традиции. В русском народном искусстве 19 века встречаются отдельные уникальные произведения...характером. Солоницы-утицы и сейчас встречаются на русском Севере. Когда-то утицу...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1293 1173
    Vibekat 25 апреля 2019 в 10:35

    Еще недавно, когда США обложили Корею санкциями и давлением, можно было получить в лице Кима друга и партнера, но тогда “мудрые” российские власти присоединились ко всем санкциям ” наших западных партнеров” против Кореи.
    Теперь, когда Трамп совершил кульбит и стал партнером Кореи, российские власти могут быть только прилипалами, которых никто не уважает, а лишь использует.

    Потому молодой Ким выглядит победителем, а Путин вынужден приспосабливаться и покупать у него расположение, чтобы совсем не остаться в дураках на фоне Китая и США.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)