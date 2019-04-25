Встреча на острове Русский

Во Владивостоке сегодня проходят переговоры Путина и Ким Чен Ына по широкому спектру экономических и политических вопросов, затрагивающих как двусторонние отношения стран, так и ситуацию на Корейском полуострове, которая зависла после саммита в Ханое, сорванного американцами, отказавшимися идти на существенные уступки и продолжающих требовать разоружения КНДР в обмен на абстрактные обещания. На фоне своеобразного, но ожидаемого тупика в отношениях с американцами, Ким Чен Ын активизировал свою деятельность на китайском и российском направлениях, так как именно Китай и Россия играют немаловажную роль в воспрепятствовании полной дипломатической и экономической изоляции КНДР даже в условиях существующего санкционного режима.США это понимают, поэтому продолжают давить на китайские и российские компании, обвиняя их в том, что они прямо или опосредованного помогают смягчать или обходить американские санкции, даже в условиях публичных заявлений Китай и РФ, что они соблюдают санкционный режим. Ким Чен Ыну для поддержания существующих успехов в экономике, крайне важно сохранять открытые каналы экономического сотрудниества с Китаем и Россией. Вряд ли Ким Чен Ын рассчитывает на скорый прогресс в деле подписания мирного договора или сделки с американцами – северные корейцы играют вдолгую (теперь под ядерным зонтиком) и сейчас для них важнее не допустить ухудшения экономической ситуации в стране при дальнейшем ужесточении режима санкций. Поэтому под комплиментарные заявления о том, что для КНДР Россия является великим дружественным соседом, Ким Чен Ын будет пытаться получить определенные гарантии, то ему не перекроют кислород с севера и сохраняться возможности как легального обхода санкций, так и иные формы сотрудничества в условиях американского давления.Россия разумеется заинтересована в роли посредника, а также в формировании сделки между КНДР и США, которая бы привела к ликвидации района ПРО в Южной Корее и сокращению американского военного присутствия в Южной Корее и Японии, особенно в части сокращения числа носителей ядерного оружия и систем ПРО развернутых в регионе. В этих моментах у российской позиции много общего с Китаем, который все активнее обозначает зону своих интересов за пределами своих границ, где американские войска с Южной Корее и системы THAAD являются своеобразным раздражителем, который пытаются ликвидировать, в том числе и путем разыгрывания карты ядерной дубинки КНДР, которая была форсировано создана в короткий срок и которую как минимум на словах предлагают обменять на мирный договор, вывод войск, сворачивание ПРО и дальнейшем демилитаризации Корейского полуострова. Именно в силу осознания подобных угроз для долгосрочных интересов США, часть американского истеблишмента банально саботирует даже те робкие попытки Трампа договориться, которые имели место быть до саммита в Ханое.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4945949.html