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В России выписали первый штраф за неуважение к власти: житель Новгорода оскорбил президента в Интернете

21:44. 25 апреля 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

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Чудовский районный суд назначил штраф 30 тысяч рублей жителю Новгородской области, который 31 марта разместил в соцсети «ВКонтакте» пост «Путин — сказочный *******» (нецензурное слово). Судья признал гражданина виновным по новой статье в Кодексе об административных правонарушениях о неуважении к власти.

Осужденный Юрий Картыжев после вердикта суда сам выложил в соцсети аудиозапись резолютивной части приговора, пишет портал «Медуза». На записи слышно, как судья перечисляет, что написал обвиняемый о российском лидере, а также описал граффити с изображением президента.

Как рассказал изданию глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, дело Юрия Картыжева может быть в России первым случаем применения закона о неуважении к власти, который президент РФ Владимир Путин подписал 18 марта.

Как ранее сообщали СМИ, согласно этому закону, публикации, в которых проявляется явное неуважение к власти, приравниваются к мелкому хулиганству. За них предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, уточняет RT. При этом Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалять незаконную информацию в течение суток и блокировать сайты при неисполнении.

Источник: https://www.infox.ru/news/29/social/society/216336-pervaa-lastocka-zitela-maloj-visery-ostrafovali-za-oskorblenie-vlasti

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