Строительство Беломорско-Балтийского канала. Часть 2

... Красного знамени*...Начало всему положило строительствоБеломорско-Балтийского канала, протяженностью 227 километров, начатого... противника. В результате чего История строительстваБеломорско-Балтийского канала была изъята из обращения...
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...единым целым. Запрет на каменное строительство помимо Петербурга вообще остановило развитие...заместителя главы города по капитальному строительству и жкх. Являюсь автором ...РА, которые принадлежат Руси (руслам). Беломорско-Балтийский канал никто не отменял и...
...единым целым. Запрет на каменное строительство помимо Петербурга вообще остановило развитие...заместителя главы города по капитальному строительству и жкх. Являюсь автором ...РА, которые принадлежат Руси (руслам). Беломорско-Балтийский канал никто не отменял и...
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