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Строительство Беломорско-Балтийского канала. Часть 2

12:56. 25 апреля 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:


Строительство Беломорско-Балтийского канала. Часть 1


































Источник: https://humus.livejournal.com/6585435.html

Метки: история, Россия, строительство, фото

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