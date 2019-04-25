Строительство Беломорско-Балтийского канала. Часть 1

... Красного знамени*...Начало всему положило строительствоБеломорско-Балтийского канала, протяженностью 227 километров, начатого... противника. В результате чего История строительстваБеломорско-Балтийского канала была изъята из обращения...
..., Главного управления лагерей гидротехнических строительств (Главгидрострой) НКВД СССР.Военные...полк, осуществлявший охрану гидросооружений Беломорско-Балтийского канала имени Сталина.В ... в боевую единицу Краснознамённого Балтийского флота.Шаланды ко второй...
...единым целым. Запрет на каменное строительство помимо Петербурга вообще остановило развитие...заместителя главы города по капитальному строительству и жкх. Являюсь автором ...РА, которые принадлежат Руси (руслам). Беломорско-Балтийский канал никто не отменял и...
...единым целым. Запрет на каменное строительство помимо Петербурга вообще остановило развитие...заместителя главы города по капитальному строительству и жкх. Являюсь автором ...РА, которые принадлежат Руси (руслам). Беломорско-Балтийский канал никто не отменял и...
Ну вот опять, снова фейк. Неужели непонятно, что, представленными на фото механизмами и инструментом, невозможно произвести данные работы. Давно доказано, что все более-менее значимые сооружение построены предыдущими цивилизациями по технологиям геобетонирования, антигравитации и лазерной гравировки. А тут нагнали массовку ряженых и думают, что все поверили. Еще б сказали, что на горе Рашмор головы американских президентов высечены, а не лики наших Бледнолицых Богов.