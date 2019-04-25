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Строительство Беломорско-Балтийского канала. Часть 1

12:56. 25 апреля 2019 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:









































Источник: https://humus.livejournal.com/6583494.html

Метки: история, Россия, строительство, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 339 271
    Женечка 25 апреля 2019 в 14:04

    Ну вот опять, снова фейк. Неужели непонятно, что, представленными на фото механизмами и инструментом, невозможно произвести данные работы. Давно доказано, что все более-менее значимые сооружение построены предыдущими цивилизациями по технологиям геобетонирования, антигравитации и лазерной гравировки. А тут нагнали массовку ряженых и думают, что все поверили. Еще б сказали, что на горе Рашмор головы американских президентов высечены, а не лики наших Бледнолицых Богов.

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