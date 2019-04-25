Создание производственных общин. Первые шаги. Олег Бажин. Часть 2
Зачем нужна община.
Автор-сказитель – Олег Бажин
Глава 1 – https://youtu.be/ENJpHYF8rkE
В эфире будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Община поэтапное создание, производство. Виды деятельности.
2. Организация сбыта, расширение производства.
3. Строительство жилого фонда, центров досуга, школ, садов.
4. Строительство смежных производственных поселений, расширение кооперативной сети.
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