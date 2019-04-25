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Создание производственных общин. Первые шаги. Олег Бажин. Часть 1

17:06. 25 апреля 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем нужна община.

Автор-сказитель – Олег Бажин
Глава 2 – https://youtu.be/zY_V5KVmoT0

В эфире будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Община поэтапное создание, производство. Виды деятельности.
2. Организация сбыта, расширение производства.
3. Строительство жилого фонда, центров досуга, школ, садов.
4. Строительство смежных производственных поселений, расширение кооперативной сети.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ENJpHYF8rkE

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