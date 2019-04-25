Российское гражданство на Донбассе — шаг к объединению русского народа

Выдача российского гражданства героическим жителям Донбасса — это первый шаг к объединению разорванного на части русского народа. Такое мнение «Новостям Балтики» высказал общественно-политический деятель, писатель Николай Стариков, комментируя подписанный сегодня, 24 апреля, указ Владимира Путина.

— Николай Викторович, Вы активно продвигали эту идею. Вас услышал президент?

— Думаю, что руководство страны услышало голос общественности. Хочется сказать спасибо Президенту за этот указ — за выдачу гражданства, за ту перспективу и надежду, которую теперь получили миллионы людей. Россия, безусловно, должна была это сделать, и можно долго говорить о том, когда это надо было сделать, в какой форме. Но это произошло сейчас, и я считаю это очень важным шагом для развития нашего государства. Гражданство предоставляется в упрощенном порядке – за три месяца, а мы как раз называли такой срок, что особенно приятно.

— Что даёт жителям Донбасса подобная перспектива?

— Гражданство России в первую очередь дает, как говорили в Советском Союзе, уверенность в завтрашнем дне. Теперь жители Донбасса являются граждане одного из ведущих государств мира со всеми вытекающими из этого последствиями в виде защиты государства, в виде возможности получать российское образование, социальную, медицинскую помощь. То есть теперь они не будут чувствовать себя одинокими в этом мире, потому что одно дело, когда ты гражданин борющегося, но непризнанного государства, а другое дело, когда за твоей спиной стоит мощная Россия. Я уже не говорю о том, что это просто справедливо и честно.

— Сейчас украинские СМИ напишут, что если 100% граждан ДНР и ЛНР получат российское гражданство, то де факто часть Украины станет территорией России…

— Я бы не стал так говорить, потому что в Приднестровье и Абхазии, наверное, у всех есть российские паспорта, более того, в Абхазии идёт активный процесс слияния вооружённых сил, но тем не менее эти государства не являются территорией Российской Федерации. Они — непризнанные государства. Мне кажется, что в данном случае не нужно забегать вперед. Я — горячий сторонник объединения разорванного на части народа, но это нужно делать так, чтобы при этом не пролилась кровь, и чтобы это было максимально эффективно.

— В Калининграде на минувшей неделе вы сказали, что если Кремль скажет «а», то есть начнёт выдавать паспорта гражданам ДНР и ЛНР, то необходимо сделать «б» — инициировать такую же процедуру по всей Украине. Зачем?

— А затем, что в государстве Украина сегодня живет несколько десятков миллионов человек, которые ничем не отличаются от граждан Российской Федерации – ни происхождением, ни историей, ни культурой, ни языком. И конечно, Россия должна и им дать возможность стать гражданами РФ. Сегодня первый шаг сделан, но это только начало. Через три месяца Россия должна сделать следующий шаг – заявить о том, что граждане Украины, которые не запятнали себя нацистскими преступлениями и просто казнокрадством, могут получить российское гражданство. Это исторический верный шаг.

Информационно-аналитический портал «Новости Балтики» уточняет, что сегодня, 24 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, разрешающий в упрощенном порядке получить гражданство РФ жителям, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в указе Путина.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103091