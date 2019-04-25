Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО)
В Приморье началась встреча российского президента и его северокорейского коллеги в формате «один на один».
Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на высший пост КНДР, добавив, что рад встрече.
Глава российского государства поприветствовал усилия Ким Чен Ына по решению северокорейской ядерной проблемы и нормализации диалога с США.
В свою очередь северокорейский лидер заявил Путину, что надеется на обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Он выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.
Отметим, ряд экспертов называет тему денуклеаризации основной темой встречи.
Затем Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение на саммит во Владивостоке:
«Благодарю вас, что пригласили меня, несмотря на занятость, проявили искренний интерес и проделали путь сюда за несколько тысяч километров от Москвы».
Он в свою очередь поздравил Путина с переизбранием на пост президента России.
Как сообщала «Русская Весна», переговоры проходят на острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.
Сообщается, что Ким Чен Ын опоздал к началу встречи на полчаса.
После беседы тет-а-тет встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
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Путин и Ким Чен Ын, наконец-то, встретились и крепко пожали друг другу руки pic.twitter.com/SkgOyRk124— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.
Долгожданная встреча Путина и Ким Чен Ына. Свершилось. pic.twitter.com/Ms7ga2KkYQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.
Источник: https://rusvesna.su/news/1556169881