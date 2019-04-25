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Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО)

08:24. 25 апреля 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:
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Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Приморье началась встреча российского президента и его северокорейского коллеги в формате «один на один».

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на высший пост КНДР, добавив, что рад встрече.

Глава российского государства поприветствовал усилия Ким Чен Ына по решению северокорейской ядерной проблемы и нормализации диалога с США.

В свою очередь северокорейский лидер заявил Путину, что надеется на обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Он выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.

Отметим, ряд экспертов называет тему денуклеаризации основной темой встречи.

Затем Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение на саммит во Владивостоке:

«Благодарю вас, что пригласили меня, несмотря на занятость, проявили искренний интерес и проделали путь сюда за несколько тысяч километров от Москвы».

Он в свою очередь поздравил Путина с переизбранием на пост президента России.

Как сообщала «Русская Весна», переговоры проходят на острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Сообщается, что Ким Чен Ын опоздал к началу встречи на полчаса.

После беседы тет-а-тет встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

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Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Первые кадры встречи Путина и Ким Чен Ына (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1556169881

Метки: Новости

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