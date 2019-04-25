«Одна Маша против всех»: как 20-летняя девушка уничтожила взвод фашистов

До войны Мария работала в больнице, а с первых дней нападения ушла на фронт добровольцем. Там она сначала была медсестрой и санинструктором, получила звание старшего сержанта, участвовала в героической обороне Севастополя. Именно тогда в девушке появилось желание стать разведчицей, и не просто спасать жизни наших солдат, но и открыто бороться с врагом, уничтожая его в меру своих скромных сил и возможностей.

«В схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и одного офицера, четырех солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и восемь бойцов, захватила пулемет и автоматы противника», – так вкратце и сухо описан главный подвиг Марии Байды в наградном листе . Но простая уроженка крымского села Новый Чуваш прославилась не только этим: будучи санитарным инструктором, она вытащила из-под пуль и спасла от верной гибели десятки солдат и командиров РККА.



Мария воевала вполне успешно, не раз ходила за линию фронта и приводила «языков». 7 июня 1942 года, когда немцы предприняли очередной штурм Севастополя, разведрота, в которой служила Байда, была брошена в бой. Сражаться пришлось в условиях дефицита патронов.



Девушка не раз покидала окоп, чтобы забрать оружие у убитых врагов. В одну из таких вылазок она была ранена и контужена разорвавшейся рядом гранатой.

15 солдат и один офицер

Пришла в себя Мария вечером, когда немцы уже прорвали защищаемый разведротой участок фронта. Она и 9 солдат из ее взвода были взяты в плен – все раненые или контуженные.



Моментально оценив ситуацию, Мария приняла единственное верное решение и, вскочив, подобрала лежавший рядом автомат. Несколько солдат противника были «срезаны» наповал длинной очередью.

Застигнутые врасплох немцы не сразу поняли, что их атаковала контуженная и раненая девушка, и попытались спасти бегством, считая, что на них напали превосходящие силы противника.



Когда патроны закончились, Мария, перехватив автомат, как дубинку, вступила в рукопашную схватку. Бой, длившийся буквально несколько мгновений, окончился безоговорочной победой молодой разведчицы. На земле лежали 15 солдат и офицер противника, а пленные во главе с Байдой ушли к своим.

Дальнейший боевой путь

За свой подвиг девушка была удостоена звания Героя Советского Союза. Узнала об этом она, находясь на больничной койке. Но долечиваться не стала и сбежала на фронт. Правда воевать ей пришлось недолго – уже в начале июля город пал, а Мария попала в плен. Почти три года продолжались ее мытарства по лагерям. Освобождена была девушка лишь накануне Дня Победы.



Ярослав Горбунов

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