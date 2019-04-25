НТС победил КГБ. Армен Гаспарян – По-живому

Разговор с писателем и публицистом Арменом Гаспаряном.



Содержание беседы:

0:41 Про отношение к термину “охранитель”

04:26 Солидаризм и сегодняшняя пропаганда

13:45 В чем виновато общество перед властью?

15:01 Про антисоветскую линию сегодня

20:26 Бессмертный полк, красное знамя и мавзолей

23:45 Почему и кто сейчас ведет антисоветскую пропаганду?

32:09 О формировании личных взглядов и движении “Белое дело”

37:04 Гражданская война и революция – это что было?

40:17 Про боевые отряды олигархов

45:12 Про насмехательства над Украиной и прозрачные аналогии

49:37 Про памятник Маннергейму

53:59 Про памятник Нжде и национальные пороховые бочки

59:57 Персона Власова

1:03:44 НТС в 90-е и сейчас

1:09:16 КГБ против НТС

1:13:17 Стоит ли сейчас критиковать власть?





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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2FKhkJGictA