НТС победил КГБ. Армен Гаспарян – По-живому
Разговор с писателем и публицистом Арменом Гаспаряном.
Содержание беседы:
0:41 Про отношение к термину “охранитель”
04:26 Солидаризм и сегодняшняя пропаганда
13:45 В чем виновато общество перед властью?
15:01 Про антисоветскую линию сегодня
20:26 Бессмертный полк, красное знамя и мавзолей
23:45 Почему и кто сейчас ведет антисоветскую пропаганду?
32:09 О формировании личных взглядов и движении “Белое дело”
37:04 Гражданская война и революция – это что было?
40:17 Про боевые отряды олигархов
45:12 Про насмехательства над Украиной и прозрачные аналогии
49:37 Про памятник Маннергейму
53:59 Про памятник Нжде и национальные пороховые бочки
59:57 Персона Власова
1:03:44 НТС в 90-е и сейчас
1:09:16 КГБ против НТС
1:13:17 Стоит ли сейчас критиковать власть?
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