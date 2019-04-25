Магический волховской праздник ЧУДЕСЫ. Юлона Стоянова и Лада Ведунья
Магический волховской праздник ЧУДЕСЫ
Юлона Стоянова и Лада Ведунья
“26 апреля, 7е коло.
По легенде, утром этого дня прилетает в яблоневый сад птица Сирин – птица Печали, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад птица Алконост, которая радуется и смеётся. Слёзы птицы Сирин – Мёртвая вода, роса с крыльев птицы Алконост – вода Живая.
Если умыть болящего в этот день сначала Мёртвой, а потом Живой водой, он непременно исцелится. Потому роса в этот день считается чудодейственной…”
“КАЛЕНДАРЬ ДРЕВНЕРУССКИХ ОБРЯДОВЫХ ПРАЗДНИКОВ” автор Лада Ведунья
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