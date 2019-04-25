Гениальная многоходовочка Путина.

Публикуемый материал уже с длинной седой бородой.

Но от этого не перестаёт быть актуальным, особенно для тех, кто так и не может понять сути происходящего в России.

А с этого всё начиналось.

После этого было разыграно ещё много различных комбинаций, которые разрушили гегемонию паразитов, и еще будет не одна, которые окончательно их добьют, но эта была первой и самой важной....

С уважением ,

СКАМАРОХ.

Президент Путин к моменту "Мюнхенской речи" (10.02.2007) понял, что жёсткое противостояние с Западом неизбежно, но при этом Армия России к нему не готова. В то же время, открытая подготовка к грядущей войне дала бы Западу время на то, чтобы нанести России геополитическое поражение в тот момент, когда она ещё недостаточно сильна, или самому хорошо подготовиться к новой "холодной" войне с перспективой перетекания в "горячую", и, ни в коем случае, не дать России взять реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века – развал СССР агентурой ЦРУ.

Что же делать?! Но, как говорится, "абы кого не берут в КГБ". Такую многоходовочку мог придумать только мастер спецопераций.

Суть его была во временной маскировке истинного вектора развития России и российских Вооруженных Сил. Поэтому Преемником был избран Дмитрий Анатольевич Медведев, согласившийся на неблагодарную роль чудаковатого системного либерала.

А вот Анатолию Сердюкову, назначенному на пост министра обороны 15 февраля 2007 года (сразу после "Мюнхенской Речи"!) Родина и Президент дали еще более тяжелое задание. Назначение столь ДЕМОНСТРАТИВНО некомпетентного в военном деле человека на пост министра обороны должно было создать у наших западных "партнеров" видимость того, что российская армия близка к своему окончательному распаду, разрыву связей с отечественным ВПК, и превращению в структуру, способную только к проведению локальных антитеррористических операций.

Для этого же закупались ненужные российскому флоту "Мистрали", для этого же вбрасывались "фейки" о планах по закупке б/у немецких "Леопардов", итальянских вертолетов, броневиков, и колесных танков... Но военной компетенции от Сердюкова и не требовалось – военными делами занимались другие, специально обученные люди, с имен которых до сих пор не снят гриф "секретно". От Сердюкова требовались другие таланты, обладание которыми в совершенстве он продемонстрировал на предыдущем посту – в Федеральной Налоговой Службе. Это умение проводить секретные финансовые операции, умение маскировать серьезные государственные траты в завесе из фирм-однодневок, откатов, и неправомерных возвратов НДС.

Запад настолько убедил себя в тотальной коррумпированности российских элит, что сам попался на свою же удочку и проглотил наживку, что и показала спецоперация по присоединению Крыма. Разведка приносила западным державам информацию о тотальной коррупции в российском министерстве обороны, и это было для них настолько правдоподобно, настолько ложилось на их собственные представления о России и русских, что они и не догадались копнуть поглубже.

А в это время на "украденные" и "нерационально потраченные" деньги ударными темпами, в обстановке строжайшей секретности, перевооружалась и готовилась к грядущим боям российская Армия, строились секретные объекты, бункеры и центры управления РВСН, РЛС нового образца.

Надо сказать, что "тотальное воровство" на олимпийских стройках было таким же отвлекающим маневром, позволившим утаить от потенциального противника резкое увеличение финансирования оборонных программ. У Сердюкова была еще одна миссия, о которой не все догадываются – он был разрушителем, тараном, сломавшим гнилую корпоративную солидарность генералов, которых устраивал status quo, и которым ничего не было нужно, кроме солдат на строительстве их дач.

Да, Сердюков не умел и не должен был строить армию нового образца. Эта миссия была возложена Президентом на Сергея Кужугетовича Шойгу. Но для "строителя" Шойгу площадку подготовил "разрушитель" Сердюков, не надо об этом забывать...

Для выполнения задания Анатолий Сердюков привлек самых надежных, в том числе и Евгению Васильеву, с которой у Сердюкова якобы был роман.

На Западе посмеивались – "ох уж эти похотливые русские!" Но хорошо смеется тот, кто смеется последним...

Когда Сердюков выполнил свою миссию в министерстве обороны, спецоперация вступила в завершающую стадию – на него и на его помощницу было заведено уголовное дело с целью отстрочить момент, когда нашим "друзьям" за океаном станет ясна страшная для них правда. Ясна ли она им сейчас, или они всерьез верят в то, что Сердюков и Васильева воровали, а Путин их покрывает? Неудивительно, если так и есть – ведь интеллектуальная деградация западных элит зашла очень далеко, люди типа Псахи и Обамы настолько примитивны, что могут понимать смысл только самых прямолинейных операций.

Однако мы стали свидетелями того, как у России "из ниоткуда" появилась современная боеспособная армия, которая заставляет считаться с собой весь мир.

Сейчас, когда на границах ДНР и ЛНР стоит 90-тысячная ударная группировка ВСУ, напичканная американской техникой и инструкторами, а в Прибалтике развертывается ударная группировка НАТО, нет смысла что-либо скрывать. Пришло время полностью открыть карты. И УДО Васильевой – это всего лишь завершение спецоперации, которая войдет в учебники истории и спецслужб.

Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1716487135085906&set=a.147753848625917.31713.100001739078208&type=3&theater