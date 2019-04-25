Гениальная многоходовочка Путина.
Публикуемый материал уже с длинной седой бородой.
Но от этого не перестаёт быть актуальным, особенно для тех, кто так и не может понять сути происходящего в России.
А с этого всё начиналось.
После этого было разыграно ещё много различных комбинаций, которые разрушили гегемонию паразитов, и еще будет не одна, которые окончательно их добьют, но эта была первой и самой важной....
С уважением ,
СКАМАРОХ.
Президент Путин к моменту "Мюнхенской речи" (10.02.2007) понял, что жёсткое противостояние с Западом неизбежно, но при этом Армия России к нему не готова. В то же время, открытая подготовка к грядущей войне дала бы Западу время на то, чтобы нанести России геополитическое поражение в тот момент, когда она ещё недостаточно сильна, или самому хорошо подготовиться к новой "холодной" войне с перспективой перетекания в "горячую", и, ни в коем случае, не дать России взять реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века – развал СССР агентурой ЦРУ.
Что же делать?! Но, как говорится, "абы кого не берут в КГБ". Такую многоходовочку мог придумать только мастер спецопераций.
Суть его была во временной маскировке истинного вектора развития России и российских Вооруженных Сил. Поэтому Преемником был избран Дмитрий Анатольевич Медведев, согласившийся на неблагодарную роль чудаковатого системного либерала.
А вот Анатолию Сердюкову, назначенному на пост министра обороны 15 февраля 2007 года (сразу после "Мюнхенской Речи"!) Родина и Президент дали еще более тяжелое задание. Назначение столь ДЕМОНСТРАТИВНО некомпетентного в военном деле человека на пост министра обороны должно было создать у наших западных "партнеров" видимость того, что российская армия близка к своему окончательному распаду, разрыву связей с отечественным ВПК, и превращению в структуру, способную только к проведению локальных антитеррористических операций.
Для этого же закупались ненужные российскому флоту "Мистрали", для этого же вбрасывались "фейки" о планах по закупке б/у немецких "Леопардов", итальянских вертолетов, броневиков, и колесных танков... Но военной компетенции от Сердюкова и не требовалось – военными делами занимались другие, специально обученные люди, с имен которых до сих пор не снят гриф "секретно". От Сердюкова требовались другие таланты, обладание которыми в совершенстве он продемонстрировал на предыдущем посту – в Федеральной Налоговой Службе. Это умение проводить секретные финансовые операции, умение маскировать серьезные государственные траты в завесе из фирм-однодневок, откатов, и неправомерных возвратов НДС.
Запад настолько убедил себя в тотальной коррумпированности российских элит, что сам попался на свою же удочку и проглотил наживку, что и показала спецоперация по присоединению Крыма. Разведка приносила западным державам информацию о тотальной коррупции в российском министерстве обороны, и это было для них настолько правдоподобно, настолько ложилось на их собственные представления о России и русских, что они и не догадались копнуть поглубже.
А в это время на "украденные" и "нерационально потраченные" деньги ударными темпами, в обстановке строжайшей секретности, перевооружалась и готовилась к грядущим боям российская Армия, строились секретные объекты, бункеры и центры управления РВСН, РЛС нового образца.
Надо сказать, что "тотальное воровство" на олимпийских стройках было таким же отвлекающим маневром, позволившим утаить от потенциального противника резкое увеличение финансирования оборонных программ. У Сердюкова была еще одна миссия, о которой не все догадываются – он был разрушителем, тараном, сломавшим гнилую корпоративную солидарность генералов, которых устраивал status quo, и которым ничего не было нужно, кроме солдат на строительстве их дач.
Да, Сердюков не умел и не должен был строить армию нового образца. Эта миссия была возложена Президентом на Сергея Кужугетовича Шойгу. Но для "строителя" Шойгу площадку подготовил "разрушитель" Сердюков, не надо об этом забывать...
Для выполнения задания Анатолий Сердюков привлек самых надежных, в том числе и Евгению Васильеву, с которой у Сердюкова якобы был роман.
На Западе посмеивались – "ох уж эти похотливые русские!" Но хорошо смеется тот, кто смеется последним...
Когда Сердюков выполнил свою миссию в министерстве обороны, спецоперация вступила в завершающую стадию – на него и на его помощницу было заведено уголовное дело с целью отстрочить момент, когда нашим "друзьям" за океаном станет ясна страшная для них правда. Ясна ли она им сейчас, или они всерьез верят в то, что Сердюков и Васильева воровали, а Путин их покрывает? Неудивительно, если так и есть – ведь интеллектуальная деградация западных элит зашла очень далеко, люди типа Псахи и Обамы настолько примитивны, что могут понимать смысл только самых прямолинейных операций.
Однако мы стали свидетелями того, как у России "из ниоткуда" появилась современная боеспособная армия, которая заставляет считаться с собой весь мир.
Сейчас, когда на границах ДНР и ЛНР стоит 90-тысячная ударная группировка ВСУ, напичканная американской техникой и инструкторами, а в Прибалтике развертывается ударная группировка НАТО, нет смысла что-либо скрывать. Пришло время полностью открыть карты. И УДО Васильевой – это всего лишь завершение спецоперации, которая войдет в учебники истории и спецслужб.
Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1716487135085906&set=a.147753848625917.31713.100001739078208&type=3&theater
Вы все еще верите в ХПП? Лично я – нет! Нет никакого ХПП, есть объективные экономические и прочие законы, не подвластные никаким Конституциям или правовым Актам. Мы часть кап.мира, мы никому не нужны, укомплектованные населением. Нужна только наша земля.
PS: я надеюсь, дураков верить в эти россказни среди вас нет?
= Вы все еще верите в ХПП? Лично я – нет!=
Верить или не верить — удел адептов секты свидетелей Иеговы .
Умный человек знает . А если не знает , то найдёт информацию , знания и устранит пробел .
= Нет никакого ХПП =
Нету неуправляемых процессов . А , следовательно , есть хитрые планы и есть тот кто их придумывает .
= есть объективные экономические и прочие законы =
Назови пару-тройку .
” Нету науки ” экономика ” , есть наука математика “,– сказал кто-то великий .
= Мы часть кап.мира =
Правильно . Сырьевая его часть . Таковой Россию сделали после убийства СССР внутренние предатели с помощью западных кураторов .
= мы никому не нужны =
И тут правильно . Им нужна наша территория , но без нас . Их задача замутить гражданскую войну в России , чтобы потом прийти с международной полицейской миссией и перебить оставшихся в живых .
Ресурсы в мире заканчиваются , а в Сибири и на северном шельфе их даже не откупорили .
Поэтому , если бы не ХПП , то не стучал бы ты по клавиатуре свои пасквили , а прозябал бы сейчас на севере Архангельской области в резервации , огороженной колючей проволокой — и это в самом лучшем случае . По мнению западных партнёров на территории России должно проживать не более 15 млн. человек для обслуживания трубы и шахт по добыче сырья .
= PS: я надеюсь, дураков верить в эти россказни среди вас нет =
Ты , конечно же , умнее всех — так обычно дураки считают .
Наверное слишком просто для ХПП. Возможно это очередной фейк чтобы запутать все ещё больше. Фамилия Путин не от существительного путь, а от глагола путать.
Скамарох, не хочешь повторно запостить свою заметку о ХПП в части пенсионной реформы? Там было о том, как все враги народа проявили себя и сейчас вот-вот он их прихлопнет и реформу отменит.
Помнишь такую? Твое чтиво всегда круче любой фантастики
А что если развал СССР тоже спецоперация КГБ? И нет у нас никакого капитализма, феодализма, а идёт успешное строительство коммунизма? В это можно хотя бы на минуточку поверить?
А что, люди хотели быть собственниками, капиталистами, жить как на Западе, и они это получили, поняли что к чему, приставили хрен к носу, запах не всем пришёлся по вкусу. Зато бывший СССР получил на шару все ай-ти технологии, самое время переходить к коммунизму, да и важнейший признак социализма, учёт и контроль на подходе повсеместно. Да и народу дали расслабиться, покурить травку и сексу везде, чего так не хватало :)
На Донбассе устроили военно-политический тупик, а под сей шумок можно развернуть армию как Украины так и России, можно развернуть друг против дружки, а можно и как-нибудь иначе, раз она уже развернута и так. Ох, не просты эти русские, нахлебаетесь вы с ними.
Запад победил СССР, и с этим трудно поспорить. Но на самом деле СССР уже сам себя задолбал, а всякой властью являются всегда спецслужбы, и не секрет что с их подачи СССР и “развалился”. Но. Там работают во все времена не полные идиоты! Эти ребята для начала прибрали весь бизнес к своим рукам, что по-человечески понятно. Но. Кроме “бизнесменов” там во все времена были и профессионалы, наверное, да? А кто такие профессионалы? это те люди, которым пофиг где и как жить, на чём ездить летать и куда, для них важно их дело, и дело не в том сколько бумажек есть в кармане, нулей на счетах, ибо это фикция, и они знают это, реальное дело – это сама власть, способность творить по своим замыслам. Ну вот и творят…