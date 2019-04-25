Добрый дядюшка Черчилль и геноцид, которого никто не заметил

До 1757 года Бенгалия была процветающим богатейшим регионом Индии, чем и привлекла на свою голову несчастье в виде жадных до чужого добра англичан.23 июля 1757 года в результате битвы при Плесси индийское навабство Бенгалия перешло под власть британской Ост-Индской компании. Британцам достались огромные по тем временам ценности на сумму в 5,26 млн фунтов стерлингов.Индийцев обложили непомерными налогами, монополизировали не только внешнюю, но и внутреннюю торговлю, а ремесленников и купцов обязали сдавать свою продукцию в Ост-Индскую компанию по минимальным, бросовым ценам. Несогласных убивали, сжигали лавки, склады и т.д.Все последующие годы Индию грабили, как могли. Эксперты Российской Империи опубликовали данные о том, что за первые 100 лет пребывания в Индии британцы обогатились на сумму 12 млрд золотых рублей! А американец Брукс Адамс в начале 20 века подсчитал, что только за первые 15 лет было вывезено ценностей на 1 млрд фунтов стерлингов.Когда в сентябре 1769 года в Бенгалии случилась засуха, Ост-Индская компания не просто проигнорировала сообщения о грозящем голоде, а наоборот, увеличила налоги на 10 процентов. И это при том, что уже в первые годы захвата Бенгалии они удвоили земельный налог. Голод приобрел катастрофические масштабы и от него только до 1773 года умерло от 7 до 10 миллионов человек!В 1780-1790 годах в Бенгалии снова разразился голод. И опять по всем оценкам количество населения сократилось на 10 миллионов человек. Итого, за первые 20 лет правления британцев процветавший ранее богатейший район Индии потерял более половины своего населения.В 1876 году, когда засуха убила все урожаи плато Декан, в других частях Индии был избыток риса и пшеницы. Однако вице-король Индии Роберт Бульвер-Литтон настаивал на экспорте всего зерна в Англию.В самый разгар голода торговцы экспортировали рекордные объемы зерна, правительственные чиновники приказывали “всячески препятствовать оказанию помощи” голодающим, а рабочие, занятые на тяжелых работах в специальных трудовых лагерях, созданных в районах голода, получали пищи меньше, чем узники Бухенвальда и Освенцима.С момента завоевания Бенгалии голод в Индии стал практически постоянным явлением. Только по официальным британским данным (а британцы, естественно, всегда старались занизить масштабы бедствия) от голода умерло: в 1800-1825 гг. – 1 млн человек, в 1825-1850 гг. – 400 000 человек, в 1850-1875 гг – 5 млн человек, в 1875-1900 гг. – 26 млн человек.Эти жуткие цифры не улучшились и в 20-м веке. Индийцев продолжали истреблять миллионами.Британцы пытались представить все так, будто дело в дикости, отсталости, лености и глупости индийцев. Делали вид, будто они облагодетельствовали дикую страну, и пытались приобщить ее к благам цивилизации, в результате чего туземцы смогли хоть как-то развиваться и не выглядеть так убого по сравнению с остальным “цивилизованным” миром.Однако документы говорят об обратном. Губернатор Бенгалии Р. Клайв накануне завоевания страны в 1757 году Ост-Индской компанией писал, что города Дакка и Муршидабад “огромны, многолюдны, а богаты, как лондонское Сити”. А уже в 1789 году губернатор Ч. Корнуоллис пишет, что вследствие гибели населения от голода треть владений Ост-Индской компании “превратилась в джунгли, заселенные только дикими зверями”.Русский путешественник А. Ротчев, посетивший Индию в начале 40-х годов 19-го века, с ужасом описывает: “Что осталось от Уджейна, Бхопала, Джейпура, Гвалиора, Индора, Гайдерабада, Ахмедабада, Фуркабада, Дели и Агры, городов столичных, некогда цветущих? На несколько миль вокруг них видны раздробленные колонны, разоренные храмы, полуразвалившиеся, одинокие памятники. Дикие звери и пресмыкающиеся гады заменили народонаселение, все глухо и пусто вокруг…”Однако даже эти ужасы меркнут перед тем, что сотворил “уважаемый” сэр Уинстон Черчилль в Бенгалии в 1943 году. Это заслуживает отдельного рассказа.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8718479.html