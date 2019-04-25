Добрый дядюшка Черчилль и геноцид, которого никто не заметил
13:04. 25 апреля 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
До 1757 года Бенгалия была процветающим богатейшим регионом Индии, чем и привлекла на свою голову несчастье в виде жадных до чужого добра англичан.
23 июля 1757 года в результате битвы при Плесси индийское навабство Бенгалия перешло под власть британской Ост-Индской компании. Британцам достались огромные по тем временам ценности на сумму в 5,26 млн фунтов стерлингов.
Индийцев обложили непомерными налогами, монополизировали не только внешнюю, но и внутреннюю торговлю, а ремесленников и купцов обязали сдавать свою продукцию в Ост-Индскую компанию по минимальным, бросовым ценам. Несогласных убивали, сжигали лавки, склады и т.д.
Все последующие годы Индию грабили, как могли. Эксперты Российской Империи опубликовали данные о том, что за первые 100 лет пребывания в Индии британцы обогатились на сумму 12 млрд золотых рублей! А американец Брукс Адамс в начале 20 века подсчитал, что только за первые 15 лет было вывезено ценностей на 1 млрд фунтов стерлингов.
Когда в сентябре 1769 года в Бенгалии случилась засуха, Ост-Индская компания не просто проигнорировала сообщения о грозящем голоде, а наоборот, увеличила налоги на 10 процентов. И это при том, что уже в первые годы захвата Бенгалии они удвоили земельный налог. Голод приобрел катастрофические масштабы и от него только до 1773 года умерло от 7 до 10 миллионов человек!
В 1780-1790 годах в Бенгалии снова разразился голод. И опять по всем оценкам количество населения сократилось на 10 миллионов человек. Итого, за первые 20 лет правления британцев процветавший ранее богатейший район Индии потерял более половины своего населения.
В 1876 году, когда засуха убила все урожаи плато Декан, в других частях Индии был избыток риса и пшеницы. Однако вице-король Индии Роберт Бульвер-Литтон настаивал на экспорте всего зерна в Англию.
В самый разгар голода торговцы экспортировали рекордные объемы зерна, правительственные чиновники приказывали “всячески препятствовать оказанию помощи” голодающим, а рабочие, занятые на тяжелых работах в специальных трудовых лагерях, созданных в районах голода, получали пищи меньше, чем узники Бухенвальда и Освенцима.
С момента завоевания Бенгалии голод в Индии стал практически постоянным явлением. Только по официальным британским данным (а британцы, естественно, всегда старались занизить масштабы бедствия) от голода умерло: в 1800-1825 гг. – 1 млн человек, в 1825-1850 гг. – 400 000 человек, в 1850-1875 гг – 5 млн человек, в 1875-1900 гг. – 26 млн человек.
Эти жуткие цифры не улучшились и в 20-м веке. Индийцев продолжали истреблять миллионами.
Британцы пытались представить все так, будто дело в дикости, отсталости, лености и глупости индийцев. Делали вид, будто они облагодетельствовали дикую страну, и пытались приобщить ее к благам цивилизации, в результате чего туземцы смогли хоть как-то развиваться и не выглядеть так убого по сравнению с остальным “цивилизованным” миром.
Однако документы говорят об обратном. Губернатор Бенгалии Р. Клайв накануне завоевания страны в 1757 году Ост-Индской компанией писал, что города Дакка и Муршидабад “огромны, многолюдны, а богаты, как лондонское Сити”. А уже в 1789 году губернатор Ч. Корнуоллис пишет, что вследствие гибели населения от голода треть владений Ост-Индской компании “превратилась в джунгли, заселенные только дикими зверями”.
Русский путешественник А. Ротчев, посетивший Индию в начале 40-х годов 19-го века, с ужасом описывает: “Что осталось от Уджейна, Бхопала, Джейпура, Гвалиора, Индора, Гайдерабада, Ахмедабада, Фуркабада, Дели и Агры, городов столичных, некогда цветущих? На несколько миль вокруг них видны раздробленные колонны, разоренные храмы, полуразвалившиеся, одинокие памятники. Дикие звери и пресмыкающиеся гады заменили народонаселение, все глухо и пусто вокруг…”
Однако даже эти ужасы меркнут перед тем, что сотворил “уважаемый” сэр Уинстон Черчилль в Бенгалии в 1943 году. Это заслуживает отдельного рассказа.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8718479.html