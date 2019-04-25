День белого цветка.
Такое название носит благотворительная акция, которая проводится 24 марта во многих странах мира.
День выбран по знаковому в истории медицины открытию - именно 24 марта 1882 г., после 17 лет исследовательских работ, немецкий микробиолог Роберт Кох открыл бациллу – возбудителя туберкулеза (названную в его честь бациллой Коха).
К 100-летию этого события в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями был учрежден день туберкулеза. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.
А во времена великого открытия Роберта Коха туберкулез был заболеванием, которое лечилось только в редких нетяжелых случаях с помощью спокойной жизни, и усиленного питания в сочетании с горным воздухом. Куда чаще больной сгорал за несколько лет после первых проявлений туберкулеза. Множество примеров таких историй нашло отражение в мировой литературе и искусстве, а также исторических документах начиная со времен древнего Египта и Индии.
Конец XIX - начало XX века ознаменовалось множеством открытий в области изучения этой болезни. Через 8 лет после открытия возбудителя Р.Кох создает туберкулин, который описал как «водно-глицериновую вытяжку туберкулёзных культур» и надеялся использовать для диагностики и лечения (второе впоследствии не оправдалось). 1904г. - А. И. Абрикосов описывает картину очаговых изменений в лёгких на рентгенограмме при начальных проявлениях туберкулёза у взрослых. Появляется диагностика болезни с помощью накожной пробы Клеменса Пирке (1907г.) и подкожной пробы Шарля Манту (1907г.). Антон Гон описывает первичный туберкулезный очаг (1912г.). Открытия И. И. Мечникова и Пауля Эрлиха в области иммунитета были сделаны также благодаря изучению больных туберкулезом. Наконец Альбер Кльметт и Камиль Гарен создают вакцинный штамм (БЦЖ - BCG - Bacilles Calmette-Guerin), которым в 1921г. был привит первый новорожденный ребенок.
Все эти открытия были сделаны на фоне огромного количества быстро погибающих больных и беспрепятственно циркулировавшей инфекции среди бедных слоев населения во всем мире. Первые противотуберкулёзные диспансеры оказывали не только врачебную, но и социальную помощь. Первая бесплатная амбулаторная лечебница для чахоточных больных открылась в Москве только в 1909г. Врачи работали в ней без жалования, и при этом не только лечили больных, но и проводили большую профилактическую работу среди населения.
В 1910 г. была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года уже имела 67 амбулаторий-попечительств, а в санаториях было развернуто 2000 коек. На печати Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом был изображен лотарингский крест - красный крест с двумя горизонтальными перекладинами - общемировой символ борьбы с чахоткой.
Первые благотворительные акции проходили в Европейских странах и назывались Днем белого цветка (или Днем белой ромашки) как символа природного антисептика и одновременно любви, уязвимости и ранимости. В этот день заготовленные букеты из искусственных ромашек, листовки и памятные жетоны раздавались участникам акции. Они укладывали цветы в небольшие бело-желтые корзины и предлагали прохожим приобрести букетики за пожертвование. Средства распределялись на лечение больных из неимущих слоев населения.
Первый День белого цветка в России прошел в 1911г. под покровительством Великокняжеской Императорской Царской фамилии и лично Государя Императора на Ялтинском молу. Там монтировались павильоны, один из которых украшался лиловой тканью (так как Императрица любила лиловый цвет) и глициниями. В нём торговала сама Александра Федоровна, ей помогали Великие Княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. А в 1912-м им впервые помогал и Царевич Алексей. Для благотворительного базара Александра Федоровна и дочери помимо цветков готовили различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской семьи. Вырученные довольно внушительные суммы шли на лечение больных туберкулёзом, причем императрица лично участвовала в их распределении по различным благотворительным учреждениям.
Такие акции проходили во многих городах. Прейскуранта на букеты не было - каждый давал, сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Жертвователям, дававшим 5 и более рублей, вручали памятный значок. Лучше всего сборы шли на трамвайных остановках - такие результаты принесла расклейка рекламных плакатов в трамвайных вагонах.
Этот день становился общегородским праздником. Волонтеров в «туберкулезные дни» было так много, что к вечеру весь город ходил с белыми цветами на лацканах, белые цветы украшали шляпки молодых девушек и шляпы юношей, цветами украшались даже коляски извозчиков. Позже искусственные цветы трансформировались в открытки с изображением белого цветка, потом в бумажки, похожие на этикетки от спичечных коробков, так называемые билетики. Отчет о собранных пожертвованиях и их использовании печатался в газетах.
Средства, поступавшие в Всероссийскую лигу по борьбе с туберкулезом от благотворительных акций, шли на открытие амбулаторий, попечительств и даже первых санаториев. Но их было явно недостаточно: так, самое большое в России Петербургское общество финансировало лишь два санатория для больных туберкулезом легких - Таитский (вблизи Петербурга) и Ялтинский, открытый в 1901 году на 12 мест.
После Октябрьской революции деятельность Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулёзом была прекращена заседанием Совета врачебных коллегий 1918 года. Но, что интересно, уже через два года (в 1920 г.) уже Наркомздрав обратился за материальной помощью к народу со словами «Борьба с туберкулезом – дело самих трудящихся», а также «Только пролетарская общественность может обеспечить больных туберкулезом лечением, санаторной помощью». «Трехдневник по борьбе с туберкулезом» должен был заменить «День белой ромашки».
Впервые в истории Советского государства была развернута широкая народная кампания, люди отдавали из своего скудного заработка совсем не лишние деньги в фонд помощи чахоточным. В Москве в 1922-1923 гг. состоялось 5 таких трехдневников. В 1924 была выпущена специальная брошюра о том, как проводить такие мероприятия, с рекомендациями об организации выставок, «уголков писателей», умерших от туберкулеза, проведении вечеров с лекциями, беседами, чтениями и даже 2-актной пьесы «Спасенный». В такие дни также издавались сборники статей, демонстрировался фильм и даже инсценировались «санитарные суды над туберкулезом». Средства, собранные на трехдневках были, конечно, малы: на них нельзя было построить солидного противотуберкулезного учреждения, но они способствовали началу организации по борьбе с туберкулезом, появлению тубдиспансеров, кабинетов и санаториев для больных.
Плакат «СССР – На борьбу с туберкулезом»
Примечательно, что название «Ромашка», «Белая ромашка» не исчезло в СССР бесследно – оно часто встречалось в именованиях противотуберкулёзных учреждений на территории бывшей Российской империи.
Несмотря на то, что за годы СССР была выстроена сильная система по борьбе и предотвращению туберкулеза, изобретены эффективные лекарственные средства, а лечение обеспечивается всем гражданам Российской Федерации из государственных средств, сейчас перед обществом все еще стоят проблемы недостаточных знаний людей об угрозе этого заболевания.
Поэтому, если в День белой ромашки, вы сможете донести до ваших близких или просто окружающих самую важную информацию о туберкулезе, то вы продолжите эту прекрасную традицию.
Что важно знать о туберкулезе:
- Туберкулез широко распространен в нашей стране и наиболее опасен людям со сниженным иммунитетом. Поэтому очень важно следить за здоровьем, полноценно питаться, давать организму отдыхать и бывать на свежем воздухе.
- Дети очень уязвимы к возбудителю туберкулеза. Поэтому прививка в младенчестве вакциной БЦЖ рекомендуется фтизиатрами РФ для защиты от развития наиболее тяжелых форм заболевания.
- Многие пренебрегают регулярными осмотрами и тестами по выявлению туберкулеза на ранних стадиях, когда болезнь поддается лечению наиболее эффективно. Важно помнить, что проба Манту для детей или флюорографическое обследование для взрослых в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска) поможет врачам определить развитие болезни.
- Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через зараженные предметы. Если вы повстречали больного на улице – старайтесь не контактировать с ним.
- Изоляция больных туберкулезом не всегда проходит своевременно, что приводит к заражению окружающих. При подозрении на туберкулез у себя или ваших близких, стоит немедленно обратиться к врачу и выполнять все его рекомендации.
- Наиболее сложно лечатся запущенные формы туберкулеза. Крайне важно не прерывать процесса лечения (оно обычно длится от 6 до 12 месяцев) и добиться подтвержденного специалистом излечения.
- И надеяться на лучшее, ведь хорошее настроение – это залог успеха в любом деле!
Из Жванецкого: “С исчезновением старых продуктов и появлением новых лекарств образуются взаимозаменющиеся пары”.
В оптимистический материал этой статьи хотелось бы внести свою ложку дёгтя.
1. Туберкулёз, конечно, заразен. Однако не для всех. Как замечено, подвержены люди со сниженным иммунитетом. Основные причины снижения давно известны как и способы восстановления: солнце, воздух и вода плюс здоровое питание. Для тех, кому недосуг, показано лечение от туберкулёза. Учитывая повальное увлечение фастфудом, лучше начинать с БЦЖ прямо от рождения.
2. Война и тюрьмы являются почвой для распространения туберкулёза, в первую очередь, из-за невозможности или крайней сложности вести здоровый образ жизни.
3. Есть исследования на тему, как губительно влияет “цивилизованная” пища на народы далёкие от “цивилизации”. В частности, исследование распространения кариеса и развитие нижней челюсти среди аборигенов в различных частях земли. Помимо возрастания случаев кариеса с долей процента до почти повального в различных случаях отмечалось распространение туберкулёза. Отмечается резкий скачок от нет случаев или единичных до бича среди “цивилизуемых” народов.
С другой стороны, возникает ощущение безнадёжности. Стоит в Испании летом выйти на пляж, чтобы понять, насколько больны отдыхающие: два из трёх с избытком веса, нездоровое состояние кожи, дряблость мышц даже у молодёжи… Совсем незабавно видеть 3-5-летних детей с отвисшим животиком. И всё это на фоне забитых фастфуд предприятий и пиццерий.
Здоровому образу жизни нет альтернативы, чтобы потом не было мучительно больно двигаться к могиле.
Вот с туберкулёзом ситуация в РФ не очень благоприятная. В послевоенное время была создана система предупреждения и лечения туберкулёза, в каждом городе существовали туберкулёзные диспансеры, больные с открытой формой болезни находились практически в карантине, после лечения они проходили реабилитацию в санаториях соответствующего профиля. В настоящее время система развалена диспансеры закрыты, а те что остались влачат нищенское существование, санатории перепрофилированы. Больные с открытой формой гуляют по городу.