День белого цветка.

Такое название носит благотворительная акция, которая проводится 24 марта во многих странах мира.

День выбран по знаковому в истории медицины открытию - именно 24 марта 1882 г., после 17 лет исследовательских работ, немецкий микробиолог Роберт Кох открыл бациллу – возбудителя туберкулеза (названную в его честь бациллой Коха).

К 100-летию этого события в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями был учрежден день туберкулеза. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

А во времена великого открытия Роберта Коха туберкулез был заболеванием, которое лечилось только в редких нетяжелых случаях с помощью спокойной жизни, и усиленного питания в сочетании с горным воздухом. Куда чаще больной сгорал за несколько лет после первых проявлений туберкулеза. Множество примеров таких историй нашло отражение в мировой литературе и искусстве, а также исторических документах начиная со времен древнего Египта и Индии.

Конец XIX - начало XX века ознаменовалось множеством открытий в области изучения этой болезни. Через 8 лет после открытия возбудителя Р.Кох создает туберкулин, который описал как «водно-глицериновую вытяжку туберкулёзных культур» и надеялся использовать для диагностики и лечения (второе впоследствии не оправдалось). 1904г. - А. И. Абрикосов описывает картину очаговых изменений в лёгких на рентгенограмме при начальных проявлениях туберкулёза у взрослых. Появляется диагностика болезни с помощью накожной пробы Клеменса Пирке (1907г.) и подкожной пробы Шарля Манту (1907г.). Антон Гон описывает первичный туберкулезный очаг (1912г.). Открытия И. И. Мечникова и Пауля Эрлиха в области иммунитета были сделаны также благодаря изучению больных туберкулезом. Наконец Альбер Кльметт и Камиль Гарен создают вакцинный штамм (БЦЖ - BCG - Bacilles Calmette-Guerin), которым в 1921г. был привит первый новорожденный ребенок.

Все эти открытия были сделаны на фоне огромного количества быстро погибающих больных и беспрепятственно циркулировавшей инфекции среди бедных слоев населения во всем мире. Первые противотуберкулёзные диспансеры оказывали не только врачебную, но и социальную помощь. Первая бесплатная амбулаторная лечебница для чахоточных больных открылась в Москве только в 1909г. Врачи работали в ней без жалования, и при этом не только лечили больных, но и проводили большую профилактическую работу среди населения.

В 1910 г. была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года уже имела 67 амбулаторий-попечительств, а в санаториях было развернуто 2000 коек. На печати Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом был изображен лотарингский крест - красный крест с двумя горизонтальными перекладинами - общемировой символ борьбы с чахоткой.

Первые благотворительные акции проходили в Европейских странах и назывались Днем белого цветка (или Днем белой ромашки) как символа природного антисептика и одновременно любви, уязвимости и ранимости. В этот день заготовленные букеты из искусственных ромашек, листовки и памятные жетоны раздавались участникам акции. Они укладывали цветы в небольшие бело-желтые корзины и предлагали прохожим приобрести букетики за пожертвование. Средства распределялись на лечение больных из неимущих слоев населения.

Первый День белого цветка в России прошел в 1911г. под покровительством Великокняжеской Императорской Царской фамилии и лично Государя Императора на Ялтинском молу. Там монтировались павильоны, один из которых украшался лиловой тканью (так как Императрица любила лиловый цвет) и глициниями. В нём торговала сама Александра Федоровна, ей помогали Великие Княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. А в 1912-м им впервые помогал и Царевич Алексей. Для благотворительного базара Александра Федоровна и дочери помимо цветков готовили различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской семьи. Вырученные довольно внушительные суммы шли на лечение больных туберкулёзом, причем императрица лично участвовала в их распределении по различным благотворительным учреждениям.

Такие акции проходили во многих городах. Прейскуранта на букеты не было - каждый давал, сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Жертвователям, дававшим 5 и более рублей, вручали памятный значок. Лучше всего сборы шли на трамвайных остановках - такие результаты принесла расклейка рекламных плакатов в трамвайных вагонах.

Этот день становился общегородским праздником. Волонтеров в «туберкулезные дни» было так много, что к вечеру весь город ходил с белыми цветами на лацканах, белые цветы украшали шляпки молодых девушек и шляпы юношей, цветами украшались даже коляски извозчиков. Позже искусственные цветы трансформировались в открытки с изображением белого цветка, потом в бумажки, похожие на этикетки от спичечных коробков, так называемые билетики. Отчет о собранных пожертвованиях и их использовании печатался в газетах.

Средства, поступавшие в Всероссийскую лигу по борьбе с туберкулезом от благотворительных акций, шли на открытие амбулаторий, попечительств и даже первых санаториев. Но их было явно недостаточно: так, самое большое в России Петербургское общество финансировало лишь два санатория для больных туберкулезом легких - Таитский (вблизи Петербурга) и Ялтинский, открытый в 1901 году на 12 мест.

После Октябрьской революции деятельность Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулёзом была прекращена заседанием Совета врачебных коллегий 1918 года. Но, что интересно, уже через два года (в 1920 г.) уже Наркомздрав обратился за материальной помощью к народу со словами «Борьба с туберкулезом – дело самих трудящихся», а также «Только пролетарская общественность может обеспечить больных туберкулезом лечением, санаторной помощью». «Трехдневник по борьбе с туберкулезом» должен был заменить «День белой ромашки».

Впервые в истории Советского государства была развернута широкая народная кампания, люди отдавали из своего скудного заработка совсем не лишние деньги в фонд помощи чахоточным. В Москве в 1922-1923 гг. состоялось 5 таких трехдневников. В 1924 была выпущена специальная брошюра о том, как проводить такие мероприятия, с рекомендациями об организации выставок, «уголков писателей», умерших от туберкулеза, проведении вечеров с лекциями, беседами, чтениями и даже 2-актной пьесы «Спасенный». В такие дни также издавались сборники статей, демонстрировался фильм и даже инсценировались «санитарные суды над туберкулезом». Средства, собранные на трехдневках были, конечно, малы: на них нельзя было построить солидного противотуберкулезного учреждения, но они способствовали началу организации по борьбе с туберкулезом, появлению тубдиспансеров, кабинетов и санаториев для больных.

Плакат «СССР – На борьбу с туберкулезом»

Примечательно, что название «Ромашка», «Белая ромашка» не исчезло в СССР бесследно – оно часто встречалось в именованиях противотуберкулёзных учреждений на территории бывшей Российской империи.

Несмотря на то, что за годы СССР была выстроена сильная система по борьбе и предотвращению туберкулеза, изобретены эффективные лекарственные средства, а лечение обеспечивается всем гражданам Российской Федерации из государственных средств, сейчас перед обществом все еще стоят проблемы недостаточных знаний людей об угрозе этого заболевания.

Поэтому, если в День белой ромашки, вы сможете донести до ваших близких или просто окружающих самую важную информацию о туберкулезе, то вы продолжите эту прекрасную традицию.

Что важно знать о туберкулезе:

Туберкулез широко распространен в нашей стране и наиболее опасен людям со сниженным иммунитетом. Поэтому очень важно следить за здоровьем, полноценно питаться, давать организму отдыхать и бывать на свежем воздухе. Дети очень уязвимы к возбудителю туберкулеза. Поэтому прививка в младенчестве вакциной БЦЖ рекомендуется фтизиатрами РФ для защиты от развития наиболее тяжелых форм заболевания. Многие пренебрегают регулярными осмотрами и тестами по выявлению туберкулеза на ранних стадиях, когда болезнь поддается лечению наиболее эффективно. Важно помнить, что проба Манту для детей или флюорографическое обследование для взрослых в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска) поможет врачам определить развитие болезни. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через зараженные предметы. Если вы повстречали больного на улице – старайтесь не контактировать с ним. Изоляция больных туберкулезом не всегда проходит своевременно, что приводит к заражению окружающих. При подозрении на туберкулез у себя или ваших близких, стоит немедленно обратиться к врачу и выполнять все его рекомендации. Наиболее сложно лечатся запущенные формы туберкулеза. Крайне важно не прерывать процесса лечения (оно обычно длится от 6 до 12 месяцев) и добиться подтвержденного специалистом излечения. И надеяться на лучшее, ведь хорошее настроение – это залог успеха в любом деле!

Источник: http://www.yaprivit.ru/vaccination-history/1679/