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Ульян Рыбак — деревенский паренёк, уничтоживший и подбивший 10 танков врага (ВИДЕО)

04:54. 24 апреля 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:
Ульян Рыбак — деревенский паренёк, уничтоживший и подбивший 10 танков врага (ВИДЕО) | Русская весна

Рыбак Ульян Александрович: «Родину любить — горячо, охранять и защищать — отважно!»

Так были воспитаны все советские люди с самого малолетства, именно это помогло им стать победителями в Великой Отечественной войне.

На счету разведчика Второй мировой, старшины Рыбака Ульяна Александровича, более 60-ти плененных и уничтоженных гитлеровских солдатов и офицеров, подбито и выведено из строя десять вражеских танков.

Если бы из многомиллионной Рабоче-крестьянской Красной армии, возьмем лишь только один миллион красноармейцев, каждый уничтожил хотя бы половину этого количества фрицев и танков — Великая Отечественная война закончилась бы в течение нескольких недель.

Если в это трудно поверить, произведите простой математический расчет, и вы убедитесь еще раз, что с фактами и статистикой не поспоришь.

Ульян Александрович, простой деревенский паренек из белорусской глубинки, стал настоящим воином-богатырем, громил и уничтожал фашистских извергов смело и умело, за что заслуженно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, рассказывает ветеран труда и войны Валерий Иванович Перевощиков.

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Кирилл Забавский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1555956065

Метки: Новости

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