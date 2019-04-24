Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 9 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы четырех населённых пунктов Республики.

На донецком направлении с позиций 93-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад под командованием военных преступников Брыжинского и Мишанчука вёлся огонь с применением 82-мм миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия, по населённым пунктам: Спартак, Васильевка и Минеральное.

Также боевики 24-й механизированной бригады, по команде Гудзя, вели огонь по району пос. Трудовские из 120-мм миномётов и гранатомётов.

Сегодня утром боевики 35-й бригады под командованием военного преступника Паласа дважды обстреляли из 120-мм миномётов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов н. п. Докучаевск. Противник выпустил 10 мин калибром 120 мм.

В результате обстрела зафиксированы повреждения домостроения и двух автомобилей по адресу: ул. Грибная, 3.

Помимо регулярных обстрелов, преступное командование ВСУ продолжает дестабилизировать обстановку вблизи линии соприкосновения.

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Так, 23 апреля, командир 35-й бригады военный преступник Палас под предлогом выполнения боевой задачи в районе н. п. Богдановка отправил на верную смерть диверсионно-разведывательную группу, состоящую из пяти наиболее неподготовленных военнослужащих.

Во время движения группа боевиков зашла на минное поле, где произошёл подрыв, после чего наши защитники открыли огонь из стрелкового оружия по диверсантам.

Потери украинских боевиков составили один погибший и трое раненых, в их числе и командир группы старший сержант Крюков.

Прибывшие в район н. п. Марьинка боевики националистического формирования «Азов» приступили к минированию прилегающей территории и окрестностей, не уведомив об этом командира 24-й механизированной бригады, отвечающего за данный участок.

Вчера при подходе к огневым позициям в районе Марьинки снайперская пара из состава 24-й бригады зацепила установленную «азовцами» растяжку. В результате подрыва один снайпер погиб, второй получил осколочные ранения.

По имеющимся у нас данным, это была именно та снайперская пара, которая 13 апреля вела стрельбу по н. п. Александровка, а один из подорвавшихся боевиков ранил женщину 1966 года рождения.

К нам продолжает поступать информация о боестолкновении, произошедшем на днях между националистами 24-го батальона «Айдар» и боевиками 53-й механизированной бригады, не поделившими между собой контроль над районом пункта пропуска «Майорск», где налажена система поборов с мирных граждан.

Вчера один из трех раненных в стычке националистов «Айдара» сержант Коновод умер в госпитале, так и не придя в создание.

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Миссия ОБСЕ в своих отчётах продолжает фиксировать результаты последствий обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны боевиков украинских вооруженных формирований.

Так, в отчёте Миссии от 23 апреля зафиксированы повреждения в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, на просп. Кантемировском, 2, где наблюдатели видели свежую воронку вблизи одноэтажного дома, выбитые стекла и поломанные деревья.

Как мы уже сообщали, данный обстрел был осуществлен 21 апреля боевиками 24-й механизированной бригады под командованием военного преступника Гудзя, при этом применялись 82-мм минометы и гранатометы. Спланированный командиром 24-й бригады Гудзем обстрел жилого квартала не был случайным и подтверждает преступный характер действий украинских боевиков на Донбассе.

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