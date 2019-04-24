Странности статистики: россияне стали чаще умирать от редких болезней

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ за последние годы резко снизилась, как и поручил в 2012 году Владимир Путин. Зато в разы выросла смертность от редких болезней.

За прошедшие шесть лет россияне стали реже умирать от болезней, перечисленных в так называемых майских указах президента Владимира Путина от 2012 года и чаще - от редких болезней, а также по неустановленным причинам. Эксперты связывают это с желанием "выполнить майские указы", сообщает в воскресенье, 12 марта, газета "Ведомости", сославшись на имеющиеся в ее распоряжении данные РАНХиГС и Росстата.

В майских указах 2012 года президент РФ Путин поручил снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, а также в результате ДТП и младенческую смертность.

Власти регионов выполняют наказ президента

Как следует из статистики, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается в полном соответствии с майским поручением президента Путина. Зато, как сообщила изданию научный сотрудник РАНХиГС Рамиля Хасанова, наблюдается "необычный всплеск" смертности по более редким причинам - от заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, а также психических расстройств.В частности, Хасанова отметила, что в 2016 году в Мордовии, Ивановской, Амурской, Нижегородской и Липецкой областях коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался минимальным, от прочих причин - максимальным. В мониторинге РАНХиГС отмечается, что власти регионов стараются выполнить майские указы, а также достичь цели Концепции демографической политики до 2025 года.

Причина смерти зависит от "руководящего указания"

Схожая тенденция прослеживается и в отчетах Росстата. Так, в 2011-2016 годах коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизился во всей России, сильнее других - в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, Воронежской, Нижегородской областях и Марий-Эл. Вместе с тем коэффициент смертности от заболеваний эндокринной, нервной и мочеполовой систем, а также психических расстройств за тот же период вырос в несколько раз, сообщила изданию глава управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина.

По словам главы института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, статистикой смертности действительно манипулируют, "заболевания стали перекидывать и записывать не причину, а повод". В частности, "если человек умер от закупорки сосудов на фоне болезни эндокринной системы, можно зафиксировать смерть как от сердечно-сосудистого заболевания, так и от эндокринного", в зависимости от того, какое руководящее указание сейчас важнее, приводит ее слова газета.

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