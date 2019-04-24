Самуэль Гопвуд в России. Часть 1
08:58. 24 апреля 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Самуэль Гопвуд (Samuel Hopwood), представитель фирмы «Кодак», работавший до революции в «Мюре-Мерилизе» (ныне – ЦУМ). Гопвуд построил себе дачу на территории нынешнего поселка Светлые Горы, где вместе с семьей проводил большую часть свободного времени. Гувернанткой его дочек работала уроженка деревни Коростово Александра Михайлова (в замужестве Никифорова). Гопвуд много фотографировал как свою семью, своих гостей, так и обычных жителей соседних деревень.
Основная часть сельских снимков – окрестности деревень Коростово, Марьино-Знаменского, Сабурово, Путилково, Аристово и села Ангелово. Небольшая часть снимков идентифицирована юзером с паствю Svetlako
На станции
На станции
Гимназистки с сопровождающим возле вагона поезда
Деревня Коростово
Деревенская улочка в Коростово
Деревенская улочка в Коростово
Баба с коромыслом и миссис Голдвум с дочерью у коростовского пруда
Коростово. Девушки ворошат сено у амбаров.. В гамаке – миссис Гопвуд
Коростовские крестьянки
Коростовские пруды
Коростовские пруды
Коростовские пруды
Коростовские пруды
Знаменское-Губайлово. Женщины ворошат сено
Коробейники приехали (деревня Усково)
Коробейники приехали (деревня Усково)
Коробейники приехали (деревня Усково)
Пикник иностранцев в пойме Сходни между усадьбой Соколово и дер.Куркино
У моста через речку Сходню
Плотина Ерышевской мельницы на реке Сходне
Рабочие сабуровско мебельной артели. Дер. Сабурово
Соколово-Мещерское. Деревянный висячий мост через овраг в усадьбе