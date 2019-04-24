Самуэль Гопвуд в России. Часть 1

Самуэль Гопвуд (Samuel Hopwood), представитель фирмы «Кодак», работавший до революции в «Мюре-Мерилизе» (ныне – ЦУМ). Гопвуд построил себе дачу на территории нынешнего поселка Светлые Горы, где вместе с семьей проводил большую часть свободного времени. Гувернанткой его дочек работала уроженка деревни Коростово Александра Михайлова (в замужестве Никифорова). Гопвуд много фотографировал как свою семью, своих гостей, так и обычных жителей соседних деревень.Основная часть сельских снимков – окрестности деревень Коростово, Марьино-Знаменского, Сабурово, Путилково, Аристово и села Ангелово. Небольшая часть снимков идентифицирована юзером с паствю SvetlakoНа станцииНа станцииГимназистки с сопровождающим возле вагона поездаДеревня КоростовоДеревенская улочка в КоростовоДеревенская улочка в КоростовоБаба с коромыслом и миссис Голдвум с дочерью у коростовского прудаКоростово. Девушки ворошат сено у амбаров.. В гамаке – миссис ГопвудКоростовские крестьянкиКоростовские прудыКоростовские прудыКоростовские прудыКоростовские прудыЗнаменское-Губайлово. Женщины ворошат сеноКоробейники приехали (деревня Усково)Коробейники приехали (деревня Усково)Коробейники приехали (деревня Усково)Пикник иностранцев в пойме Сходни между усадьбой Соколово и дер.КуркиноУ моста через речку СходнюПлотина Ерышевской мельницы на реке СходнеРабочие сабуровско мебельной артели. Дер. СабуровоСоколово-Мещерское. Деревянный висячий мост через овраг в усадьбе

Источник: https://humus.livejournal.com/6582590.html