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Самуэль Гопвуд в России. Часть 1

08:58. 24 апреля 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:


Самуэль Гопвуд (Samuel Hopwood), представитель фирмы «Кодак», работавший до революции в «Мюре-Мерилизе» (ныне – ЦУМ). Гопвуд построил себе дачу на территории нынешнего поселка Светлые Горы, где вместе с семьей проводил большую часть свободного времени. Гувернанткой его дочек работала уроженка деревни Коростово Александра Михайлова (в замужестве Никифорова). Гопвуд много фотографировал как свою семью, своих гостей, так и обычных жителей соседних деревень.
Основная часть сельских снимков – окрестности деревень Коростово, Марьино-Знаменского, Сабурово, Путилково, Аристово и села Ангелово. Небольшая часть снимков идентифицирована юзером с паствю Svetlako


На станции


На станции


Гимназистки с сопровождающим возле вагона поезда


Деревня Коростово


Деревенская улочка в Коростово


Деревенская улочка в Коростово


Баба с коромыслом и миссис Голдвум с дочерью у коростовского пруда


Коростово. Девушки ворошат сено у амбаров.. В гамаке – миссис Гопвуд


Коростовские крестьянки


Коростовские пруды


Коростовские пруды


Коростовские пруды


Коростовские пруды


Знаменское-Губайлово. Женщины ворошат сено


Коробейники приехали (деревня Усково)


Коробейники приехали (деревня Усково)


Коробейники приехали (деревня Усково)


Пикник иностранцев в пойме Сходни между усадьбой Соколово и дер.Куркино


У моста через речку Сходню


Плотина Ерышевской мельницы на реке Сходне


Рабочие сабуровско мебельной артели. Дер. Сабурово


Соколово-Мещерское. Деревянный висячий мост через овраг в усадьбе

Источник: https://humus.livejournal.com/6582590.html

Метки: дачи, история, московская губерния, Россия, фото

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