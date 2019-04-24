Первая опиумная война в Китае

Есть известная шутка о том, что любое открытие, которое совершено в мире, имеет свой китайский аналог, только он был на несколько столетий раньше.В начале 19 века Китай был очень богатой страной, товары которой пользовались неизменным успехом во всем цивилизованном мире. Китайский фарфор, китайский чай, шелк, вееры, предметы искусства и многие другие экзотические товары пользовались бешеным спросом во всей Европе. Их с огромным удовольствием покупали за большие деньги, причем Китай брал оплату только золотом и серебром, а свои рынки полностью закрыл от иностранцев.Великобритания, которая недавно захватила Индию и получила от этого баснословные прибыли, стремилась расширить свое влияние. Все, что можно было награбить в Индии, уже было давно вывезено, а хотелось денег еще и побольше.Кроме того, британцев раздражало, что за китайские товары приходилось платить драгоценными металлами, что уменьшало курс фунта стерлингов.Англичан нервировало то, что Китай продает в Европе огромное количество товаров, а сам ничего в Европе не закупает. Торговый баланс был сильно перекошен в пользу Китая. Для иностранцев был открыт только один порт в стране – Гуаньчжоу (Кантон), при этом иностранцам было запрещено покидать этот порт и перемещаться внутрь страны.Переговоры с китайцами не приносили результата. Китайцам товары из Европы были не нужны. Из письма императора Цяньлун к английскому королю Георгу III: "У нас есть всё, что можно пожелать, и нам не нужны товары варваров".И тогда англичане нашли товар, который можно было сбывать в Китае с баснословной прибылью. Им оказался опиум. В захваченной в 1757 году Бенгалии его было много, монополия на его производство с 1773 года была у Ост-Индской компании, и везти его было совсем не далеко.И тогда было принято решение наращивать контрабанду опиума в Китай. Если в 1775 году на всей территории Китая было продано только полторы тонны опиума из Бенгалии, то к 1830 году Ост-Индская компания довела контрабанду до 1500-2000 тонн в год.Китайцы спохватились слишком поздно. Миллионы китайцев самых разных сословий, включая правящую элиту, были вовлечены в употребление наркотиков. Дошло до того, что опиум поставлялся через коррумпированных госслужащих, которые сами употребляли наркотики, а тех, кто не соглашался, попросту убивали.От 10 до 20% городских чиновников употребляли опиум, а в деревнях эта цифра была в два раза больше. В некоторых учреждениях наркоманами было больше половины служащих. Солдаты и офицеры употребляли опиум практически повально, что сделало огромную китайскую армию практически небоеспособной.Причиной закрытия рынка Китая для иностранцев также было и то, что Китай несколько десятилетий боролся с контрабандой опиума на своей территории и в 1830 году жесткими мерами наконец пытался прекратить ее. А в 1839 году, видя, что Англия всеми правдами и неправдами продолжает заниматься контрабандой опиума в стране, китайский император специальным декретом закрыл рынок для торговцев Англии и подчиненной ей Индии.Китайский наместник Линь Дзэсюй в единственном открытом для иностранцев порту обнаружил огромные запасы опиума и при помощи армии конфисковал их. Помимо судов, полных наркотиков, было арестовано 19 тысяч ящиков и 2 тысячи тюков опиума.Торговцам же было предложено продолжать торговлю, но только после письменного обязательства не продавать опиум. Мало того, наместник готов был компенсировать изъятый опиум китайскими товарами. Казалось бы, куда лучше?!Однако это вызвало столь сильный взрыв негодования англичан, что в 1840 году была объявлена так называемая первая опиумная война. Впервые в истории война велась не за захват территорий, а за рынки сбыта и продвижение наркотиков в страну.Этичность продажи наркотиков поначалу широко обсуждалась в самой Англии, но деньги не пахнут, ничего личного. Торговое лобби быстро подавило глупые и наивные потуги отдельных личностей, добилось своего и в апреле 1840 года начало войну с Китаем, которую, само собой, одобрило правительство США.Китайская армия была многочисленной, но разрозненной, разбросанной по разным концам большой страны и плохо обученной. Вдобавок накануне боев англичане отправляли в предполагаемые районы столкновений большие партии наркотиков, которые раздавались практически даром, что окончательно убивало боеспособность китайцев и делало их неспособными к отражению атаки.Поэтому всего 4000 вышколенных и хорошо обученных английских солдат в короткие сроки, уже к августу 1840 года, дошли до Пекина и вынудили императора подписать перемирие.Отдельные бои потом продолжались еще до 28 августа 1842 года, когда Китайская империя была вынуждена согласиться на унизительный мир, подписанный в “южной столице”, городе Нанкине. Англичане открыли для себя пять торговых портов, в которых действовали “независимые” (а по сути, конечно, чисто английские) законодательные и судебные органы власти.Ну и конечно, основным бонусом подписанного соглашения стала возможность продавать в Китае опиум без ограничений для Ост-Индской компании, которая, с огромным удовлетворением и не меньшей прибылью, начала накачивать страну наркотиками.Также по условиям “мирного соглашения” англичане передали сами себе Гонконг, а кроме того, заставили Китай выплатить контрибуцию в размере 21 миллиона долларов серебром. А за тот опиум, который китайский наместник арестовал в 1839 году, англичане потребовали выплатить им еще 6 миллионов долларов.Все это превысило в несколько раз прибыль, полученную Ост-Индской компанией от оккупации Бенгалии в 1757 году, и сулило огромные доходы от продажи опиума в ближайшее время.Захватчики должны были быть очень довольны, но разве можно утолить бездонный аппетит англичан? С этого момента беды в Китае, как оказалось, только начались.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8717289.html