Первая опиумная война в Китае
21:15. 24 апреля 2019 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Карикатура Джеймса Гилрея, изображающая отношение китайцев к европейским диковинкам, даримым британским посольством Макартни в 1793 г. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6370744
Есть известная шутка о том, что любое открытие, которое совершено в мире, имеет свой китайский аналог, только он был на несколько столетий раньше.
В начале 19 века Китай был очень богатой страной, товары которой пользовались неизменным успехом во всем цивилизованном мире. Китайский фарфор, китайский чай, шелк, вееры, предметы искусства и многие другие экзотические товары пользовались бешеным спросом во всей Европе. Их с огромным удовольствием покупали за большие деньги, причем Китай брал оплату только золотом и серебром, а свои рынки полностью закрыл от иностранцев.
Великобритания, которая недавно захватила Индию и получила от этого баснословные прибыли, стремилась расширить свое влияние. Все, что можно было награбить в Индии, уже было давно вывезено, а хотелось денег еще и побольше.
Кроме того, британцев раздражало, что за китайские товары приходилось платить драгоценными металлами, что уменьшало курс фунта стерлингов.
Англичан нервировало то, что Китай продает в Европе огромное количество товаров, а сам ничего в Европе не закупает. Торговый баланс был сильно перекошен в пользу Китая. Для иностранцев был открыт только один порт в стране – Гуаньчжоу (Кантон), при этом иностранцам было запрещено покидать этот порт и перемещаться внутрь страны.
Переговоры с китайцами не приносили результата. Китайцам товары из Европы были не нужны. Из письма императора Цяньлун к английскому королю Георгу III: "У нас есть всё, что можно пожелать, и нам не нужны товары варваров".
И тогда англичане нашли товар, который можно было сбывать в Китае с баснословной прибылью. Им оказался опиум. В захваченной в 1757 году Бенгалии его было много, монополия на его производство с 1773 года была у Ост-Индской компании, и везти его было совсем не далеко.
Корабли с опиумом у острова Линдин, У. Хаггинс. 1824 г. // wikipedia.org
И тогда было принято решение наращивать контрабанду опиума в Китай. Если в 1775 году на всей территории Китая было продано только полторы тонны опиума из Бенгалии, то к 1830 году Ост-Индская компания довела контрабанду до 1500-2000 тонн в год.
Китайцы спохватились слишком поздно. Миллионы китайцев самых разных сословий, включая правящую элиту, были вовлечены в употребление наркотиков. Дошло до того, что опиум поставлялся через коррумпированных госслужащих, которые сами употребляли наркотики, а тех, кто не соглашался, попросту убивали.
Китайцы — курильщики опиума, 1858 г. // wikipedia.org
От 10 до 20% городских чиновников употребляли опиум, а в деревнях эта цифра была в два раза больше. В некоторых учреждениях наркоманами было больше половины служащих. Солдаты и офицеры употребляли опиум практически повально, что сделало огромную китайскую армию практически небоеспособной.
Причиной закрытия рынка Китая для иностранцев также было и то, что Китай несколько десятилетий боролся с контрабандой опиума на своей территории и в 1830 году жесткими мерами наконец пытался прекратить ее. А в 1839 году, видя, что Англия всеми правдами и неправдами продолжает заниматься контрабандой опиума в стране, китайский император специальным декретом закрыл рынок для торговцев Англии и подчиненной ей Индии.
Китайский наместник Линь Дзэсюй в единственном открытом для иностранцев порту обнаружил огромные запасы опиума и при помощи армии конфисковал их. Помимо судов, полных наркотиков, было арестовано 19 тысяч ящиков и 2 тысячи тюков опиума.
Линь Цзэсюй, Чрезвычайный представитель по борьбе с контрабандой опиума. После победы англичан был снят с должности и отправлен в ссылку.
Торговцам же было предложено продолжать торговлю, но только после письменного обязательства не продавать опиум. Мало того, наместник готов был компенсировать изъятый опиум китайскими товарами. Казалось бы, куда лучше?!
Линь Цзэсюй и уничтожение опиума, 1839 г. // wikipedia.org
Однако это вызвало столь сильный взрыв негодования англичан, что в 1840 году была объявлена так называемая первая опиумная война. Впервые в истории война велась не за захват территорий, а за рынки сбыта и продвижение наркотиков в страну.
Этичность продажи наркотиков поначалу широко обсуждалась в самой Англии, но деньги не пахнут, ничего личного. Торговое лобби быстро подавило глупые и наивные потуги отдельных личностей, добилось своего и в апреле 1840 года начало войну с Китаем, которую, само собой, одобрило правительство США.
Китайская армия была многочисленной, но разрозненной, разбросанной по разным концам большой страны и плохо обученной. Вдобавок накануне боев англичане отправляли в предполагаемые районы столкновений большие партии наркотиков, которые раздавались практически даром, что окончательно убивало боеспособность китайцев и делало их неспособными к отражению атаки.
Обстрел китайских джонок. Автор: Edward Duncan – http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium_wars_01/ow1_gallery/pages/1841_0792_nemesis_jm_nmm.htm, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5520025
Поэтому всего 4000 вышколенных и хорошо обученных английских солдат в короткие сроки, уже к августу 1840 года, дошли до Пекина и вынудили императора подписать перемирие.
Отдельные бои потом продолжались еще до 28 августа 1842 года, когда Китайская империя была вынуждена согласиться на унизительный мир, подписанный в “южной столице”, городе Нанкине. Англичане открыли для себя пять торговых портов, в которых действовали “независимые” (а по сути, конечно, чисто английские) законодательные и судебные органы власти.
Ну и конечно, основным бонусом подписанного соглашения стала возможность продавать в Китае опиум без ограничений для Ост-Индской компании, которая, с огромным удовлетворением и не меньшей прибылью, начала накачивать страну наркотиками.
Также по условиям “мирного соглашения” англичане передали сами себе Гонконг, а кроме того, заставили Китай выплатить контрибуцию в размере 21 миллиона долларов серебром. А за тот опиум, который китайский наместник арестовал в 1839 году, англичане потребовали выплатить им еще 6 миллионов долларов.
Все это превысило в несколько раз прибыль, полученную Ост-Индской компанией от оккупации Бенгалии в 1757 году, и сулило огромные доходы от продажи опиума в ближайшее время.
Захватчики должны были быть очень довольны, но разве можно утолить бездонный аппетит англичан? С этого момента беды в Китае, как оказалось, только начались.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8717289.html