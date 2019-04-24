О росте населения Севастополя
09:03. 24 апреля 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О демографических изменениях в Севастополе после Русской весны.
Демографическое трение
На днях официальная статистика продемонстрировала лидерство Севастополя среди всех регионов России по показателю демографического прироста. Даже республики Северного Кавказа не смогли тягаться с городом-героем. Шутка ли – по официальной статистике за 2016-2018 года население города выросло практически на 6,5%.
Разумеется, у таких скачков есть объективные причины.
После государственного переворота на Украине и начала гражданской войны в отделившийся от Украины Крым начали стекаться беженцы со всего Юго-Востока – как из регионов, охваченных войной и преследованиями инакомыслящих, так и из центральных областей Украины, откуда люди уезжали либо по причине отсутствия жизненных перспектив, либо же в силу неприятия установившегося на Украине режима.Часть беженцев проходили процедуру легализации, другие оставались в подвешенном состоянии, причем не все из них были учтены в государственной статистике – доводилось общаться с бывшими гражданами Украины, которые по несколько месяцев жили вообще без документов – украинский паспорт остался дома, а российский по разным причинам не получали. За счет беженцев и переселенцев население города начало расти.
Отток же украинцев, не принявших результаты Русской весны в Крыму и Севастополе, был не существенным, так как даже в ВСУ и ВМСУ большая часть офицеров, солдат и моряков, а также члены их семей предпочли в том или ином виде остаться в Крыму и Севастополе.
Активное развитие инфраструктуры Крыма, повышение инвестиционной привлекательности земли (особенно после открытия кадастрового учета), яркие перспективы, связанные с завершением строительства Крымского моста – повысили привлекательность Крыма и Севастополя для граждан России, так как город меняется и по крайней мере общий план развития города обещает возможности позитивных перемен.
Севастополь на слуху. На федеральном уровне обсуждаются проекты Гераклейской рокады, моста на Северную сторону, застройки мыса Хрустальный, филиала парка «Патриот», исторического парка на Мекензевых горах и т.д. Далеко не каждый крупный город России может похвастаться таким вниманием. И для обычного человека это своеобразный маркер того, что государство уделяет городу повышенное внимание.
Это особое отношение порождает завышенные ожидания, которые сталкиваются с известным недовольством, порожденным продолжающимся политическим конфликтом.
Но важно понимать, что для тех, кто только приехал или собирается приехать жить или работать в Севастополе, этот вопрос не выглядит столь принципиальным, потому что они опираются на тот медийный образ города, который создан его историей, его пост-украинским настоящим и светлым будущим, которое рисуют для города многочисленные проекты его модернизации.
Многие переезжают сюда из желания приобщиться к особому духу Севастополя, иные давно мечтали жить на курорте, третьи рассчитывают выгодно перепродать дорожающую землю или туристический бизнес. Причины в большинстве своем бытовые и достаточно приземленные, хотя всегда приятно видеть людей, которые хотят сюда переехать просто потому, что «Это же Севастополь».
Все это дополняется объективным притоком рабочей силы – как заробитчан с Украины (особенно в сфере строительства), для которых возможность работать в России (или Польше) является одной из немногих возможностей прокормить семью, оставшуюся наедине с «революцией гидности». К ним добавляются выходцы из Средней Азии и Северная Кавказа, которые привлекаются для малоквалифицированных работ, как это можно наблюдать в Москве.
Важным моментом является то, что за прошедшие годы Севастополь интегрировался в правовое поле РФ¸ что облегчает его интеграцию в общероссийский рынок труда, что и приводит к увеличению численности рабочей силы из других регионов страны.
В результате мы имеем не только общее увеличение населения города (официально около 445 тыс., неофициально – хорошо за 500 тыс.), но и постепенное изменение демографического состава населения города, где медленно, но верно повышается доля приезжих.
С одной стороны, это говорит о том, что привлекательность Севастополя как города, с которым люди связывают свое будущее, растет. Несмотря на все объективные проблемы переходного периода и перманентные политические войны вокруг ФЦП, земли и стратегического видения развития города, для рядового человека Севастополь выглядит не только городом русской славы, который козыряет только и исключительно своим прошлым. Горой-герой федерального значения имеет и вполне серьезные планы на будущее, которые интересны людям, которые стремятся сюда приехать и остаться.
Это важное достижение для мироощущения города, который в период Украины старательно пытались превратить в провинциальное захолустье, попутно пытаясь завезти сюда побольше западенцев в пику «несносным русским сепаратистам».
С другой стороны, наверняка можно ожидать определенного демографического трения, так как трудно ожидать, что все будут довольны увеличением числа приезжих (не туристов), особенно из республик Кавказа и Средней Азии, что иногда весьма рельефно проявляется в других крупных российских городах, в том числе в виде межэтнических конфликтов. Недавняя история с бытовым убийством севастопольца приезжим из Дагестана быстро попала в мейнстримовые медиа, которые такие темы обычно не упускают. И дело тут не только в хайпе на трагедии, но и в реальном интересе общества к проблемам национальной политики.
В 2014 году можно было наблюдать своеобразный процесс с беженцами с Донбасса, когда несколько месяцев их очень тепло встречали, помогали вещами, деньгами, жильем, а затем в общественных настроениях начало появляться раздражение, особенно в адрес здоровых мужиков – мол, у вас там война идет, а ты в Крыму отсиживаешься. Все это совпало с закручиванием гаек в вопросах получения российского гражданства. Это породило определенные обиды у беженцев с Донбасса, но и показало, что гостеприимство имеет определенные пределы.
Резкие перемены, в том числе и в демографическом составе населения города, частью горожан воспринимаются настороженно, и их трудно винить. Пресловутое «понаехали» не столь безобидно, как некоторые думают и власти должны это учитывать.
На фоне «легендарной» политической войны за право распределять огромные федеральные деньги на развитие Севастополя будущий демографический облик Севастополя представляется весьма туманным, что является отражением столкновения точек зрения на то, чем должен быть Севастополь будущего – инновационным центром, военно-морской базой, торговым городом и т.д.
А ведь указанные проценты прироста говорят о том, что изменения идут достаточно быстро и при текущих тенденциях, уже в среднесрочной перспективе, Севастополь как город людей (а не только памятников и впечатанной в камень истории) будет существенно отличаться от того города, который мы знаем сейчас.
От местных властей зависит в первую очередь то, насколько управляемым и контролируемым будет этот процесс, дабы неизбежные проблемы, порождаемые существенным ростом населения города, не оказались нежданными.
Ну а так – нельзя не порадоваться, что севастопольцев становится больше. Главное, чтобы в жителях сохранялся дух города, который всегда делал его особенным.
Cпециально для Форпоста
https://sevastopol.su/point-of-view/demograficheskoe-trenie-v-sevastopole-rastet-dolya-priezzhih – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4943968.html