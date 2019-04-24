МВД РФ о паспортах для ДНР и ЛНР
23:25. 24 апреля 2019 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Официальное разъяснение от МВД РФ по некоторым вопросам получения российского паспорта гражданами ЛНР и ДНР.
Указ Президента Российской Федерации издан в целях реализации части восьмой статьи четырнадцатой Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Данная норма предусматривает упрощённый порядок приобретения российского гражданства для определяемых Президентом Российской Федерации категорий иностранных граждан, исходя из гуманитарных побуждений, требующих принятия такого решения.
Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идёт о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях.
Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства.
С учетом обозначенных в Указе Президента Российской Федерации полномочий МВД России в настоящее время прорабатываются механизмы его реализации.
Планируется, что приём заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию.
Предположительный срок рассмотрения заявления – до 3 месяцев.
В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации.
Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16677338/ – цинк
PS. Судя по публикуемой информации, основной поток приема в российское гражданство пройдет на территории Ростовской области.
Пегов пишет про пункт выдаче в н.п. Матвеев Курган. Насколько я знаю, на первом этапе паспортизации планируется раздать до 500 000 паспортов. Отката процесса можно не ждать – принципиальное решение о начале выдачи паспортов принято еще в марте.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4945846.html