Главная » Новости Украины и Новороссии

МВД РФ о паспортах для ДНР и ЛНР

23:25. 24 апреля 2019 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:


Официальное разъяснение от МВД РФ  по некоторым вопросам получения российского паспорта гражданами ЛНР и ДНР.

Указ Президента Российской Федерации издан в целях реализации части восьмой статьи четырнадцатой Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Данная норма предусматривает упрощённый порядок приобретения российского гражданства для определяемых Президентом Российской Федерации категорий иностранных граждан, исходя из гуманитарных побуждений, требующих принятия такого решения.

Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идёт о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях.

Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства.

С учетом обозначенных в Указе Президента Российской Федерации полномочий МВД России в настоящее время прорабатываются механизмы его реализации.

Планируется, что приём заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию.

Предположительный срок рассмотрения заявления – до 3 месяцев.

В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации.

Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16677338/ – цинк

PS. Судя по публикуемой информации, основной поток приема в российское гражданство пройдет на территории Ростовской области.
Пегов пишет про пункт выдаче в н.п. Матвеев Курган. Насколько я знаю, на первом этапе паспортизации планируется раздать до 500 000 паспортов. Отката процесса можно не ждать – принципиальное решение о начале выдачи паспортов принято еще в марте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4945846.html

Метки: ДНР, донбасс, лнр, МВД, паспорта, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2019
... выдачи российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего...ДНР. В пресс-службе МВД ЛНР не ответили на звонки РБК. Сколько паспортов ДНР и ЛНР... уже выдано По информации МВД ДНР на начало ...
Новости с Украины и Новороссии за сегодня 21 июля 2015
... договорные отношения с российским МВД по координации розыска преступников ... предоставления российского гражданства и паспорта для жителей ЛНР и ДНР — это, прежде всего,... основе двусторонних соглашений. “Глава МВД Украины Арсен Аваков намерен предложить...
Как жителю ЛДНР получить паспорт РФ
...службы УНМ ДНР Даниил Безсонов разъясняет практические моменты получения российского паспорта для жителей... ждать три месяца. Затем МВД выпускает уведомление о его принятии...РФ. Вместе с уведомлением, паспортом "ДНР" или "ЛНР", свидетельством о рождении и ...
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2019
... выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР (ВИДЕО). 17:14 ВАЖНО: МВД РФ командирует... Свершилось! — главред RT Симоньян о паспортах для Донбасса. 15:08 МОЛНИЯ: Путин... Свершилось! — главред RT Симоньян о паспортах для Донбасса Главред RT Маргарита Симоньян...
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2016
...Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front Ватник...разъяснения про паспорта ДНР.Полковник полиции, начальник Миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощока...в суд акт для заочного осуждения главы ЛНР Прокуратура Киева ...
Новости Украины и Новороссии 07 марта 2017
...Сбербанк из Украины Глава  МВД Украины Арсен Аваков призвал ... о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема..., а затем в здание МВД Молдавии. Координаторов держали в... кабинетах ГосБезопасности и МВД до окончания Акции в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)