Итоги завершившихся на Украине президентских выборов «Военно-промышленный курьер» попросил прокомментировать экспертов, к чьему мнению прислушиваются в обеих странах. Очевидно, путь к налаживанию нормальных отношений будет трудным и вовсе не факт, что его удастся пройти при новом главе соседнего государства.

На мой взгляд, россияне не должны питать никаких иллюзий, оценивая итоги президентских выборов на Украине. В 2014 году в Киеве произошел государственный переворот. Все происходящее после этого укладывается в сценарий, ради которого, собственно, и была нарушена конституция Украины.

«От новой власти в Киеве надо требовать все того же – соблюдения Минских договоренностей и прекращения гражданской войны»

Никакого осуждения переворота со стороны Запада нет, организаторы его остаются в политическом истеблишменте, так что от перемены мест слагаемых сумма антироссийского режима на Украине абсолютно не изменилась. Просто «Голливуд» победил «майдан», телевизор и обычный сериал в силу настроений и определенной ситуации сделал актера руководителем государства. Но это не имеет никакой связи с благом соседней страны и уж тем более с улучшением отношений между Россией и Украиной. Поэтому на произошедшее мы должны взирать спокойно и требовать от новой власти в Киеве того же, чего и ранее, – соблюдения Минских договоренностей и прекращения гражданской войны. Лучшим ответом на итоги состоявшихся на Украине выборов должна стать раздача российских паспортов в Донбассе.

На мой взгляд, мы не должны признавать итоги состоявшихся выборов. В 2014-м Россия согласилась с тем, что Порошенко – легитимный президент Украины. Но это вовсе не означает, что такую же ошибку следует повторять в 2019 или в 2024 году.