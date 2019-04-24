Код «Красный». Настоящая история Мелиты Норвуд

«Я ни о чем не жалею и снова без колебаний бы поступила так же», — сказала Мелита Норвуд журналистам. Британка, 40 лет работавшая на советскую разведку, осталась верна убеждениям.

В 1999 году британские репортеры, готовившиеся общаться с престарелой жительницей пригорода Лондона, потирали руки от удовольствия. Им в руки попала невероятная история. Сейчас эта пожилая дама будет каяться в грехах, оправдывать себя, рассказывать о том, как тратила деньги, полученные от русских за предательство.

Та, о которой нельзя говорить правду

«Я ни о чем не жалею и снова без колебаний бы поступила так же», — отрезала 87-летняя женщина. У репортеров вытянулись лица. А Мелита Норвуд спокойно удалилась в свой дом, захлопнув за собой дверь.

Честно рассказать историю агента под псевдонимом «Хола» британцам сложно. Основанный на истории её жизни фильм «Код „Красный«» режиссера Тревора Нанна обманывает зрителей в главном: на советскую разведку Мелита Норвуд работала не из абстрактной любви к миру или ужаса перед бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а потому, что была убежденной коммунисткой на протяжении всей своей жизни.

Дочь политэмигранта

Она родилась в Поксдауне 25 марта 1912 года, за три недели до вошедшего в историю крушения «Титаника». Мелите и самой суждено было стать настоящим айсбергом, о который разобьется британская контрразведка.

Отец Мелиты Александр Зирнис эмигрировал в Великобританию из Российской империи по политическим мотивам. Отец и мать Мелиты придерживались социалистических взглядов, и девочка пошла по стопам родителей.

После смерти отца в 1919 году семья перебралась в Саутгемптон. Мелита Зирнис окончила школу, начала учебу в университете, а потом перебралась в Лондон.

Советский Союз в ту пору был настоящей «осажденной крепостью». Государство рабочих и крестьян вызывало раздражение у мирового капиталистического сообщества, и от него очень хотели избавиться. Желательно — с наименьшими потерями для себя. Желание найти «дубинку против красных» привело к тому, что европейские демократии позволили прийти к власти и набрать силу сначала фашистам Муссолини в Италии, а затем — национал-социалистам Гитлера в Германии.

Но у СССР было в Европе и немало сторонников, тех, кто считал, что советское государство имеет право на существование. И если оно оказалось во враждебном окружении, то ему необходимо помогать всеми силами.

Hoy en 1912 nació Melita Norwood, agente británica del KGB desde 1937 durante 40 años. Se decía que fue «la agente mujer más importante para la URSS». pic.twitter.com/pd8lAaCWsT — katakrak · liburuak (@katakrak54) March 25, 2018

«Я обожала русских, но старательно скрывала это»

Агентура советской разведки в ее лучшие годы формировалась не из алчных и продажных персон, работающих за деньги, а из тех, кто верил в коммунистические идеалы и был готов за них бороться.

Одной из тех, кто встал на этот путь борьбы, была и Мелита Норвуд.

«Я обожала русских, но старательно скрывала это. Я была просто влюблена в Ленина», — рассказывала она в интервью уже после своего разоблачения.

В 1932 году Мелита устроилась на работу секретарём в Британскую ассоциацию исследований в области цветных металлов.

В возрасте 24 лет она вступила в Коммунистическую партию Великобритании. Она вышла замуж за коммуниста и профсоюзного деятеля Хилари Норвуда.

Для человека, который собирался работать в разведке, она была слишком заметной. Но вся штука в том, что шпионкой Мелита Норвуд становиться не собиралась. Просто британские единомышленники рассказали девушке, что у нее есть возможность помочь Советскому Союзу, на что она с радостью согласилась.

Murió la espía británica más peligrosa del KGB, Melita Norwood, a los 93 años. | http://t.co/EvKvc7ORg3 pic.twitter.com/Z89kdZTDEl — MIRAR a FONDO (@mirarafondo) July 21, 2014

Агент Хола

Структура, в которой работала Мелита, занималась координацией деятельности в области изучения сплавов и высоких технологий.

Подобные сведения представляли большой интерес для советских ученых, и секретарь-референт Норвуд копировала бумаги, которые проходили через ее руки, а затем передавала связному резиденту советской разведки в Британии.

Что именно за секреты Мелита передает, она точно не знала, поскольку технического образования у нее не было. Но в Москве агента, получившего псевдоним «Хола», очень ценили.

Но в суперагента Хола превратилась в конце сороковых. Британская ассоциация исследований в области цветных металлов стала одной из ведущих структур в проекте «Туннельные сплавы» . Так называлась программа по созданию британской атомной бомбы.

Хола передавала в Москву ценнейшие разработки британских ученых в области атомного оружия.

При этом, правда, не стоит забывать: первый советский атомный боеприпас был испытан в августе 1949 года, в то время как Великобритания взорвала свое первое атомное устройство лишь в октябре 1952 года.

Тем не менее Мелита Норвуд действительно оказала СССР неоценимую помощь. В 1958 году закрытым указом она была награждена орденом Красного Знамени.

Секрет работника архива

Сотрудничество с советской разведкой продолжалось до 1971 года, после чего было прекращено. Хола не провалилась, не разочаровалась, просто она приблизилась к пенсионному возрасту и дальше уже ничем помочь советским товарищам не могла.

«Я думала, что мне это сошло с рук», — признавалась Хола после разоблачения. У Мелиты Норвуд были основания так думать. После окончания работы на советскую разведку больше четверти века её никто не беспокоил.

Хотя подозрения в отношении нее у британских контрразведчиков появились ещё в конце тридцатых, а к середине шестидесятых было твердое убеждение, что госпожа Норвуд работает на КГБ. А вот доказательств не было.

Кажется, контрразведку Ее Величества Мелита Норвуд доводила до безумия так же, как штандартенфюрер Штирлиц — Мюллера. Но полковник Исаев хотя бы отмечал советские праздники тайно. А вот Мелита Норвуд свое членство в Компартии никогда не скрывала и была открытой активисткой.

Ее так и не раскрыли бы, если бы не сотрудник архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР Василий Митрохин. В 1948 году выпускника юрфака Митрохина пригласили на работу в КГБ, причем в управление, занимавшееся внешней разведкой. Но вот настоящего разведчика из него не вышло по причине профнепригодности. Увольнять Митрохина не стали, определив на малозначительную, но «хлебную» должность в архиве.

Судя по всему, комплекс неполноценности преследовал его всю жизнь. Во время перевода штаб-квартиры внешней разведки в новый комплекс Митрохин был привлечен к перевозке архивов. В это время он стал копировать документы, тайно вынося копии и пряча их у себя на даче.

Потом Митрохин будет рассказывать, что разочаровался в идеалах коммунизма и захотел рассказать миру правду о кознях КГБ.

Но, судя по всему, сотрудник архива просто хотел заработать, продав свою добычу американцам. Однако многие годы на контакт выйти он не решался, зная, что за такое можно получить и высшую меру наказания.

В 1984 году Митрохин вышел на пенсию, а собранный им архив по-прежнему оставался закопанным на даче.

Оптовая поставка тайн КГБ

Решился бывший сотрудник КГБ только после того, как распался СССР. В 1992 году он приехал в Эстонию и пришел в посольство США, предложив американцам свои записи. Но, поскольку Митрохин делал копии, переписывая документы от руки, сотрудники ЦРУ сочли их фальшивыми.

Тогда Митрохин отправился в Латвию, где предложил записи британцам. Те ему поверили и вывезли самого Митрохина и архив на Туманный Альбион.

Важный момент: если Мелита Норвуд работала на советскую разведку бескорыстно, то Митрохин, который затем изображал из себя «борца с советским режимом», продал свой архив британцам за кругленькую сумму. Также ему предоставили британское гражданство и дом.

Британцы, изучив «архив Митрохина», не спешили его публиковать. Не очень приятно сознавать, что тебя многие годы успешно водили за нос.

Но Митрохин очень хотел, чтобы документы были опубликованы: продажному архивариусу недоставало славы.

Почему Лондон испугался процесса над Мелитой Норвуд?

Наконец документы были преданы огласке, после чего дом Мелиты Норвуд окружили журналисты.

Вот только покаяния не получилось. «Я и сейчас убеждена, что вовсе не работала против своей страны и не подрывала её интересы. Но я сделала все возможное для того, чтобы социализм не отстал от Запада в гонке вооружений и мог себя защитить. Доведись мне снова пережить молодость, я повторила бы все это без колебаний», — заявила Мелита Норвуд The Times.

Консерваторы в британском парламенте рвали и метали, требуя отправить бабушку на скамью подсудимых. Но правительство на это не пошло.

Во-первых, каракули Митрохина — это не самое убедительное доказательство для суда. Во-вторых, учитывали преклонный возраст госпожи Норвуд.

Но было и то, о чем вслух не говорили. Процесс над Мелитой Норвуд мог вылиться в ее торжество. Женщина, пронесшая коммунистические убеждения через всю жизнь и не отрекшаяся от них даже тогда, когда рухнул Советский Союз, а о крушении коммунизма не говорил разве что ленивый, могла смутить умы британцев. Особенно на фоне корыстолюбивого архивариуса Митрохина, продавшего ее тайну.

Власти Великобритании решили, что лучше вообще не давать делу ход. А кинематографисты, взявшиеся за экранизацию её истории, оказались такими же трусами, как и отставной перебежчик, подменив реальные мотивы действий Мелиты Норвуд суррогатом. Дабы никто из молодых британцев не задумался: «Что же есть такое притягательное в коммунизме, если ради него можно идти на такие жертвы?»

Мелита Норвуд умерла в Лондоне 2 июня 2005 года в возрасте 93 лет. Она пережила человека, предавшего ее: архивариус Митрохин умер в Британии в январе 2004 года от воспаления легких.