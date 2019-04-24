Как жителю ЛДНР получить паспорт РФ
20:18. 24 апреля 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Руководитель пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов разъясняет практические моменты получения российского паспорта для жителей ЛДНР.
Что нужно сделать для получения паспорта РФ.
Чтобы получить российский паспорт, жителям “ЛДНР” нужно будет поехать в отделения МВД России на территории РФ. Конкретные адреса управлений Федеральной миграционной службы, где будут принимать заявления, назовут силовики. Вероятнее всего, это будут ФМС на территории Ростовской и соседних областей.
Вместе с заявлением о вступлении в гражданство нужно будет иметь следующие документы:
- паспорт “ДНР” или “ЛНР” с пропиской в пределах этих территорий;
- свидетельство о браке и разводе (при наличии одного из них);
- документ о смене фамилии, имени или отчества (этот документ называется Справка о браке, выдают в загсе – ее нужно брать всем: и кто в браке, и кто уже в разводе; если же человек менял фамилию (или имя) не по браку, нужно будет предоставить соответствующую справку).
паспорт гражданина Украины – общегражданский или заграничный;
- свидетельство о рождении ребенка (несовершеннолетние дети будут получать гражданство РФ по одному из родителей путем включения в заявление матери или отца).
Итого: пять документов, никакие другие не указаны. Обратим внимание, что нужно иметь оригинальны всех этих документов и их копии. Копии должны быть нотариально заверены (можно делать это на территории “ДНР” и “ЛНР”) и переведены на русский язык.
Отправлять в украинское консульство отказ от гражданства Украины людям не придется.
После того, как у человека примут пакет документов, он должен будет ждать три месяца. Затем МВД выпускает уведомление о его принятии в гражданство РФ.
Вместе с уведомлением, паспортом “ДНР” или “ЛНР”, свидетельством о рождении и фотографиями, человек может идти и делать общегражданский паспорт. Срок его изготовления – 10 дней.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4945448.html