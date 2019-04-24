Евросоюз против СССР в 1941-1945 гг.

В 1941 году на Россию напала не только нацистская ГерманияНападение на Великую Россию было осуществлено всей Западной Европой как особой западно-христианской цивилизацией.Уничтожить русский народ под корень спешили и итальянские дивизии, и французские легионеры, армии Румынии, Венгрии, Финляндии, воинские соединения чехов, словаков, албанцев-магометан, хорватов…Одессу брали румыны, Севастополь – румыны и итальянцы, Воронеж и Харьков – венгры.Под Ленинградом и Тверью обезумела от пролитой русской крови голландская дивизия СС «Норд-Ланд».Бесы со всей Западной Европы убивали русских в составе охранно-карательных отрядов СС.Их было не несколько сотен –голландцев, валлонцев, кашубов, шлёнзаков, чехов, боснийцев шли поиздеваться над русским народом, шли для того, чтобы вогнать штык в сердце русского человека.



Испания опустилась до того, что послала своих солдат убивать русских даже без официального объявления войны!



Уже во время Второй мировой войны Гитлер не раз утверждал, что победа над Британией – отнюдь не в интересах рейха. Так, 13 июля 1940 года он заявил: «Если Англия будет разбита…



Британская империя распадется. Пользы от этого Германии – никакой. Пролив немецкую кровь, мы добьемся чего-то такого, что пойдет на пользу лишь Японии, Америке и другим». Гитлер утверждал: «Наши народы (англосаксы и германцы) по расе и традициям едины».



Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года по 1945-й говорит о том, что против России воевал весь ЕВРОСОЮЗ : немцы – 2 389 560 чел., венгры – 513 767, румыны – 187 370, австрийцы – 156 682, чехи и словаки – 129 977, ляхи – 60 260, итальянцы – 48 957, французы – 23 136, голландцы – 14 729, финны – 2 377, бельгийцы – 2 010, люксембуржцы – 1 652, датчане – 457, испанцы – 452, норвежцы – 101, шведы – 72.



Весомое сопротивление германской власти имело место только в Югославии, Албании и Греции.



Известный в своё время писатель-русофоб Илья Эренбург в романе «Буря» (1947), удостоенном Сталинской премии 1-й степени, преподнес французское «Сопротивление» как что-то грандиозное и сопоставимое со Сталинградской битвой…



На самом деле это «сопротивление» ограничивалось лишь тем, что французские кухарки, кормившие нацистов, плевали в суп перед тем, как подать его ненавистным оккупантам.



Всё население Западной Европы к 1941 году без особых потрясений и душевных переживаний вошло в новую империю, возглавляемую нацистской Германией.



Миллионы людей оправдывали себя тем, что идут на войну не за нацистские идеалы, а против «варварской» России, которую-де необходимо стереть с лица. Подобные мысли не посещали лишь головы православных людей в Югославии, Албании и Греции. Во время войны сработали древние архетипы, которые ещё ждут своих исследователей.



Францем Гальдером были записаны сказанные 30 июня 1941 года слова Гитлера, которые констатировали истинное положение вещей в Западной Европе в 1940 году: «Европейский Союз (!) в результате совместной войны против России сплотился так, как никогда».



Уничтожить Россию в войне 1941–1945 гг. страстно желали не только 85 млн. германцев, а более 300 млн. западноевропейцев…



В сентябре 1941 года Гитлер заявил:



«Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на том месте, где кончаются поселения (характерное для нацистов слово. – Авт.) настоящих ариев…



Наша задача состоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно дальше на Восток, если нужно – за Урал… Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался в Балтийское море, должно исчезнуть с лица земли…



Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины закончен…



Восток («поселения» для русскоязычных. – Авт.) будет для Западной Европы рынком сбыта и источником сырья».



Как же не хотят замечать современные политические обозреватели, что даже Гитлер не называл Западную Европу просто Европой, так как Европой он называл восточноевропейские земли: «Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы…»



В середине ХХ века Европой называли Восточную Европу, а то, что дикари сейчас считают собственно Европой в первую половину ХХ века называли Европой Западной.



На западноевропейских заводах, изготавливавших оружие для Гитлера, работали к началу войны против России около 250 млн. европейцев, в том числе и те, кто был угнан из России на принудительные работы. А это были несколько миллионов советских людей. Они решили остаться жить на чужбине.



Работали десятки заводов, в том числе принадлежащих североамериканскому капиталу. Вся Западная Европа воевала против Великой России. Некоторую «помощь» России оказывали североамериканцы и британцы.



В. Кожинов писал, что «знаменитый военачальник (а позднее президент) США Дуайт Эйзенхауэр, вступив в войну во главе американо-английских войск в Северной Африке (!) в ноябре 1942 года (именно тогда, в конце 1942-го, войска САСШ вообще впервые начали участвовать в боевых действиях!), должен был для начала сражаться не с германской, а с двухсоттысячной французской (!) армией под командованием министра обороны Франции Жана Дарлана, который, правда, ввиду явного превосходства сил Эйзенхауэра, вскоре приказал своим войскам прекратить борьбу».



Первыми холуями у германцев были нацисты из Галиции – УНА. Она начала формироваться под присмотром А. Розенберга вместе с ВВ – «Вызвольчым вийськом». Впоследствии в УНА входили: бывшая дивизия СС «Галиция», переименованная в первую дивизию УНА и 2-я дивизия «Вильна окраина» («командир» «генерал-хорунжий» Тарас Бульба-Боровец – выродок и дегенерат).



Соединения (!) УНА в 1945 году ушли в оккупационные зоны Англии и Америки. За ними последовало несколько миллионов жителей Западной Малороссии и Белоруссии, которые служили полицаями и были членами семей предателей и фашистских холуёв.



События прошлого Западной Европы учат нас тому, что союзы западноевропейских народов образуются не для того, чтобы в Западной Европе был утвержден мир, а для того, чтобы противопоставить объединенную мощь Западной Европы тем, кто мыслится западноевропейцами геополитическими соперниками и врагами.



Вовсе не партнерами…



Е.А. Копарев

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