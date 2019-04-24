Егор Яковлев о внутренней политике Колчака

Хочешь продолжения роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/donate/yakovlev

Спонсор выпуска: https://opershop.ru/



Хронометраж:

1:04 – Пропагандистский образ, свойственный противникам в Гражданской войне

5:31 – Колчака унижало и оскорбляло, что война закончена

9:01 – Колчак отправляется в Харбин

13:47 – В Сибири казаки выступают за общероссийскую монархию

18:34 – В Колчаке была заинтересована средняя и крупная буржуазия

22:20 – О непосредственных исполнителях и инициаторах переворота

31:21 – Какова была роль союзников

35:58 – Для чего в Сибири находился американский корпус

39:49 – Про переворот 18 ноября 1918 года

42:07 – Из дневника генерала Будберга

49:40 – 22 декабря 1918 года в Омске началось большевистское восстание

52:34 – Воспоминания Дмитрия Ракова

1:01:40 – Масштабные крестьянские восстания

1:12:53 – Натуральные оккупанты

1:21:11 – У Советского государства шло тотальное укрепление по всем фронтам



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fHi1K4q8e5o