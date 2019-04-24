Егор Яковлев о внутренней политике Колчака
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Хронометраж:
1:04 – Пропагандистский образ, свойственный противникам в Гражданской войне
5:31 – Колчака унижало и оскорбляло, что война закончена
9:01 – Колчак отправляется в Харбин
13:47 – В Сибири казаки выступают за общероссийскую монархию
18:34 – В Колчаке была заинтересована средняя и крупная буржуазия
22:20 – О непосредственных исполнителях и инициаторах переворота
31:21 – Какова была роль союзников
35:58 – Для чего в Сибири находился американский корпус
39:49 – Про переворот 18 ноября 1918 года
42:07 – Из дневника генерала Будберга
49:40 – 22 декабря 1918 года в Омске началось большевистское восстание
52:34 – Воспоминания Дмитрия Ракова
1:01:40 – Масштабные крестьянские восстания
1:12:53 – Натуральные оккупанты
1:21:11 – У Советского государства шло тотальное укрепление по всем фронтам
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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