30 млн погибших от голода в Бенгалии в результате “ошибки управления”

Известные высказывания об индийцах

Кто был образцом для подражания у Гитлера

История голода в Бенгалии 1943-1944 годах. Некоторые "планы" английской администрации

Кто был больший фашист, Гитлер или Черчилль?

Об "ошибках в управлении"

Для начала можно привести несколько цитат, чтобы понять, как англичане в целом и Уинстон Черчилль в частности относились к индийцам. “Я ненавижу индийцев. Они представляют собой зверских людей со звериной религией”, говорил достопочтенный сэр.Также Черчилль утверждал, что “голод их собственная вина”, потому что индийцы “плодятся, как кролики”. “Голод для привыкших к недоеданию бенгальцев не так серьезен”. Даже британский госсекретарь по делам Индии и Бирмы, Леопольд Эмри, который был ярым сторонником колониальной политики Британии, был в ужасе от политики Черчилля, а его отношение к бенгальцам оценил как “достойное Гитлера”. А современники писали “Черчилль считал пшеницу слишком драгоценной, чтобы тратить ее на небелых!”Раз уж вспомнили про Гитлера, то любимым фильмом Гитлера была “Жизнь бенгальского улана”, показывающая британскую политику в Индии. При этом Гитлер объяснял графу Галифаксу (министру иностранных дел Великобритании в те времена), почему так любил этот фильм. Потому что этот фильм показывает, “как высшая раса должна вести себя”. Фильм был обязателен для просмотра эсесовцами. Нужно ли что-то еще комментировать?Теперь будет понятней дальнейший рассказ о том, что случилось в Бенгалии в 1943-44 годах.В 1942 году в Бенгалии был отличный урожай. Но большинство запасов зерна британцы вывезли в Англию (около 80 000 тонн), и в Бенгалии вместо больших запасов получилась чудовищная нехватка продовольствия.В мае 1942 года Бирма была завоевана Японией, а Бенгалия, которая уже вторую сотню лет вымирала под чутким руководством английских благотворителей, готова была присоединиться к повстанцам Индийской Национальной Армии, которую возглавлял Субхаса Чандра Боса. Поэтому англичане решили применить "План тактики выжженной земли".С одной стороны, чтобы помешать японцам пройти Бенгалию, в которой не осталось никакого продовольствия, а с другой стороны, наказать Бенгалию за недостаточную лояльность.Но оставить миллионы людей без продовольствия показалось англичанам недостаточной мерой. В ожидании высадки японцев в Бенгальском заливе англичане приняли директиву “План конфискации судов”.По этому плану они конфисковали все плавательные средства, в которые могло поместиться 10 и более человек. В результате полностью была парализована ловля рыбы, которая в условиях голода могла стать единственным спасением людей от голодной смерти.Перевозка продуктов и товаров по воде тоже стала невозможна, что окончательно парализовало торговлю.Но даже этого английской администрации показалось недостаточно. И они приняли “План срыва поставок риса”. Когда во всем мире узнали, что творится в Бенгалии, правительства разных стран, включая союзников Великобритании – США, предлагали бесплатно доставить продовольствие в Бенгалию, чтобы спасти страну от вымирания.Однако Черчилль не просто наотрез отказался, а категорически запретил поставлять в Бенгалию продовольствие. Всем судам из Австралии, которые неизбежно должны были проходить мимо Индии и могли забросить туда пшено, было приказано обходить страну и двигаться прямо в Средиземное море.Еще один план состоял в том, что оккупационное правительство уполномочило всех свободных торговцев скупать любой появившийся в Бенгалии рис за любую цену и поставлять его в государственный продовольственный фонд. Так они выкачивали из обескровленного тела Бенгалии последние капли продовольствия.Можно было бы объяснить тактику выжженной земли военной необходимостью, если бы не абсолютно недвусмысленное желание англичан именно убить как можно больше индийцев.Это выражалось, в частности, в том, что на границе с Бенгалией стояли войска, которые ружьями и пушками отгоняли отчаявшихся людей, которые хотели вырваться из выжженной голодом местности. Им так и не дали уйти в другие, более благополучные районы.Несмотря на то, что весь мир требовал признать в Бенгалии чрезвычайное положение, что дало бы основания действовать, чтобы не допустить развития этой ситуации, Англия категорически отказывалась признавать голод в Бенгалии, хотя по собственным английским данным за этот год от голода умерло 4 миллиона человек, а по некоторым другим данным их было около 9 миллионов!!!Сколько умерло в действительности, видимо, никто никогда не узнает, т.к. Черчилль категорически запретил публикацию данных, а все потери заставлял списывать на сопутствующие любому голоду чуму, холеру и прочие инфекционные заболевания, которые косили ослабших людей тысячами.Когда ситуация обострилась до такой степени, что даже в английском парламенте потребовали проведения расследования, раздраженный Черчилль, который до этого под любыми предлогами запрещал поставки продовольствия в Индию и требовал только вывоза его из страны, милостиво согласился отправить в страну с населением около 400 млн человек полмиллиона тонн зерновых в 1943 и 1944 годах.Для сравнения, Великобритания с населением 50 млн человек только за вторую половину 1943 года импортировала 10 млн тонн зерна. Итого, за полгода в 20 раз больше, чем в страну с населением в 8 раз большим за два года!В свете всего описанного возникают невольные ассоциации. Гитлер, который за 12 лет власти убил 6 млн евреев, выглядит мальчишкой рядом с Черчиллем, который всего за 2 года умудрился убить сопоставимое, если не большее количество индийцев, не построив ни одной газовой камеры, действуя только ручкой и приказами.А всего за период английского господства в Индии только от голода умерло более 30 млн одних только бенгальцев!Невозможно не вспомнить речь Черчилля на одном богатом банкете в октябре 1943 года, когда на пике голода в Бенгалии Черчилль нагло лгал: “Когда мы оглядываемся на год назад, мы видим эту часть земли, где не было никакой войны в течение трех поколений… Это время, несомненно, войдет в историю Индии как Золотой век, когда англичане дали индийцам мир и порядок, обеспечили справедливость для бедных и защитили всех людей от внешних опасностей”. Трудно было бы придумать речь, в которой было бы больше лживых слов, ибо в этой нет ни одного правдивого. Черчилль, как видите, был не только расист, но и лжец, каких мало.Сегодня многие пытаются объяснить голод в Бенгалии неким сочетанием природных факторов и “ошибок управления”. Как мы видим, никаких природных катаклизмов в 1942 году в Бенгалии не было и урожай был даже выше, чем обычно. Что касается милых “ошибок в управлении”, то трудно назвать простой ошибкой методичное уничтожение населения целого региона, запрет на ввоз продовольствия, на выход из района бедствия людей и прочее, и прочее.Да и цена этой ошибки настолько велика, что куда меньшие ошибки тянули на международный трибунал. Эти же мировая общественность предпочла стыдливо “забыть и прррростить” (с).Что удивительно, но даже в самой Индии мало кто вспоминает сегодня эту историю, хотя прошло не так уж и много времени. Англичане до сих пор активно работают над обработкой мозгов населения, справедливо опасаясь, что если Германия по сей день платит евреям за геноцид, то Англии, в случае признания этих действий геноцидом, придется отдать превосходящие в разы суммы, т.к. этот продолжался веками и в общей сложности было убито и награблено в десятки раз больше!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8714916.html