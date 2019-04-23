Хроники русофобии. Взгляд из Калининграда

13 апреля числа состоялась встреча с общественностью Калининграда.

Хронометраж:

08:35 – О конкуренции между Державами

11:15 – Какова роль России на сегодняшний день

22:17 – О взаимоотношениях с Китаем

31:22 – Что делать России сегодня?

38:32 – Кого и зачем приглашают на политические ток-шоу

45:14 – Как сегодня живут люди на Донбассе

51:40 – Откуда берутся сложности в Российской экономике

55:58 – Кто в России занимается противодействием мягкой силе противника

1:00:44 – Почему арестовали Ассанжа

1:08:12 – Нужно ли России «разводиться» с Украиной

1:11:17 – О советах будущему руководителю России и о преемственности власти

1:14:19 – Должна ли Россия признавать ДНР и ЛНР

1:16:34 – Есть ли цензура в современном мире

1:19:20 – О взаимоотношениях России с Турцией и Индией

1:24:16 – О вопросах демографии в России

1:29:07 – О семьях чиновников и что Россия может предложить Донбассу

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103001