Хроники русофобии. Взгляд из Калининграда
13 апреля числа состоялась встреча с общественностью Калининграда.
Хронометраж:
08:35 – О конкуренции между Державами
11:15 – Какова роль России на сегодняшний день
22:17 – О взаимоотношениях с Китаем
31:22 – Что делать России сегодня?
38:32 – Кого и зачем приглашают на политические ток-шоу
45:14 – Как сегодня живут люди на Донбассе
51:40 – Откуда берутся сложности в Российской экономике
55:58 – Кто в России занимается противодействием мягкой силе противника
1:00:44 – Почему арестовали Ассанжа
1:08:12 – Нужно ли России «разводиться» с Украиной
1:11:17 – О советах будущему руководителю России и о преемственности власти
1:14:19 – Должна ли Россия признавать ДНР и ЛНР
1:16:34 – Есть ли цензура в современном мире
1:19:20 – О взаимоотношениях России с Турцией и Индией
1:24:16 – О вопросах демографии в России
1:29:07 – О семьях чиновников и что Россия может предложить Донбассу
Фотографии:
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103001