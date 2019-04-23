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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 апреля 2019

09:53. 23 апреля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

Информационную войну в Турции выиграла Россия



Foreign Policy пытается объяснить несговорчивость Турции перед лицом американских ультиматумов по С-400.
Как это часто бывает с "демократической" прессе, поворот турецкой политики списывают на "безжалостную пропаганду Кремля", которая посеяла разлад среди союзников по НАТО и привела к дрейфу Турции в направлении России.

Информационную войну в Турции выиграла Россия

Чтобы продвигать свою точку зрения в турецких соцсетях, Кремлю не нужны фальшивые новости: в Турции и так свирепствует дезинформация, а Москва лишь подливает масла в огонь, утверждает турецкий политолог. По его мнению, Турция стала постепенно удаляться от НАТО и сближаться с Россией исключительно в результате российской информационной компании. Насколько это сближение отвечает интересам Турции, его не интересует.

В последние недели в центре внимания вновь оказались давние планы Турции по приобретению российских ЗРК С-400. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Москве, чтобы возобновить сделку. А министр обороны Турции отправился в Вашингтон, чтобы развеять опасения НАТО, что турецкое приобретение станет угрозой для альянса.

Помимо дипломатического перетягивания каната на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой из-за Анкары, есть и другое военное противостояние, которое привлекает массу информационных вбросов в турецких СМИ. Так, одна проправительственная газета недавно утверждала, что С-400 уничтожит запрещенную Рабочую партию Курдистана (РПК), а другая сообщила, что ЗРК идеально подходят для подавления повстанческих мятежей.

США и другие страны НАТО утверждают, что С-400 поставит под угрозу комплексную архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Кроме того, Конгресс США и Пентагон единодушно пригрозили Турции, что если та купит С-400, ее исключат из программы F-35. В последнее время большинство проправительственных организаций выступают за то, чтобы вместо F-35 Турция отдала предпочтение российским истребителям Су-57 следующего поколения. Так, главное информационное агентство Турции опубликовало сравнительный анализ F-35 (который уже поступает на вооружение) и российского Су-57 (который еще находится на этапе летных испытаний), чтобы доказать беспочвенность угроз Вашингтона. Другой обозреватель утверждал, что без помощи Турции успехов в производстве F-35 США все равно не добьются.

Фактологически недостоверные мнения, подобные этим, в сильно искаженной информационной экосистеме Турции стали повседневностью. Согласно индексу цифровой грамотности, Турция уже считается одной из стран, наиболее подверженных новостным вбросам, имеет один из самых высоких в мире коэффициентов использования ботов, а также входит в число стран с самой низкой устойчивостью к ложным новостям. Из-за жесткого контроля со стороны государства сфера СМИ сильно уязвима для информационных манипуляций, так как альтернативные точки зрения с сетевого рынка идей попросту вытравляются. По той же причине Турция считается одной из наиболее уязвимых стран для организованной цифровой пропаганды во время международных политических кризисов.

В такой ситуации России нет необходимости развязывать скоординированную кампанию по дезинформации, подобную той, что была запущена на Западе. Турецкие СМИ уже кишат прокремлевскими новостями отечественного производства — причем, как достоверными, так и заведомо ложными. Таким образом, Москва имеет все возможности развернуть информационную войну, чтобы обеспечить политические решения в выгодном для себя русле. В случае же политического кризиса, когда точная оценка имеющейся информации затруднена вследствие временных ограничений, Москва сможет продвигать свою точку зрения напрямую еще быстрее.

В недавнем исследовании я описал масштабы российских цифровых информационных операций в Турции, отследив с 2015 по 2019 годы свыше 183 миллионов твитов и сообщений в Фейсбуке. Оказалось, что Россия использует в Турции менее прямолинейную стратегию по сравнению с другими документально подтвержденными вмешательствами в США, Великобритании, Франции и Германии. Вместо откровенной дезинформации пророссийские профили занимаются «пропагандистскими операциями с навязанной перспективой».

Турецкие профили и боты пророссийского характера редко распространяют откровенную дезинформацию: они используют точные сведения, но искажают их значение и вырывают их из контекста. Кроме того, они правильно рассчитывают время, ловко искажая общественное мнение в пользу России в периоды кризисов.

Этим не только укрепляется общественная поддержка пророссийской политики (или приобретение российских вооружений), но и подрывается поддержка НАТО. Для максимального эффекта Россия работает на два фронта. Непосредственным влиянием на правительство Россия давит на официальные турецкие СМИ. В то же время для подстраховки Россия подогревает оппозиционные настроения через совместные российско-турецкие издания, такие как «Спутник Турция» и RFSM. Это позволяет России определять повестку дня как в проправительственных, так и в оппозиционных СМИ.

Так было не всегда. До вступления России в гражданскую войну в Сирии турецкие цифровые СМИ занимали по отношению к Москве позицию двойственную и больше оборонительную. Поворотным моментом, приведшим к активизации информационных операций Москвы, стал российский бомбардировщик Су-24, который Турция сбила в Сирии в ноябре 2015 года. В попытке отвлечь общественное внимание от спора, нарушил ли российский самолет турецкое воздушное пространство или нет, российские профили в соцсетях выдвинули на первый план новость, что Турция продает нефть, добываемую на подконтрольных «Исламскому государству» территориях в Сирии.

Этот пропагандистский штамп стал одной из самых успешных российских информационных операций — ведь Москва не только отвлекла союзников Турции по НАТО от того факта, что российский самолет был сбит в турецком воздушном пространстве, но и вбила клин между Анкарой и ее союзниками по НАТО из-за политики Турции по отношению к «Исламскому государству». Несколько недель после инцидента внимание международных СМИ было приковано к контрабанде в Турцию нефти, добытой "Исламским государством«- вместо обсуждений, вторгся ли российский самолет в турецкое воздушное пространство и оправдывает ли Турция его уничтожение.

Эта информационная кампания продемонстрировала, что Москве ничего не стоит вычленить и изолировать Турцию. Она же стала отправной точкой для смены турецкой позиции — Анкара постепенно удаляется от НАТО и сближается с Россией.

После встречи Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге в августе 2016 года — первой после инцидента с Су-24 — российские информационные операции в Турции сошли на нет. Из информации, представленной в СМИ, установить точную повестку дня этой встречи не представляется возможным, однако мое исследование демонстрирует, что российские обвинения в контрабанде нефти из «Исламского государства» из турецких цифровых СМИ исчезли полностью. После августовской встречи проправительственные СМИ Турции заняли явно пророссийскую позицию, а Анкара тяготеет к Москве, пересмотрев ряд вопросов, связанных с Сирией, энергетикой и продажей вооружений.

В других случаях — например, убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, попытка переворота в июле 2016 года, переговоры по С-400 между Турцией и Россией, и исторические выборы в Турции в июне 2018 года — влияние на турецкие СМИ пропаганды с навязанной перспективой и дезинформации российского происхождения было пренебрежимо малым. Все это время информация пророссийского содержания распространялась преимущественно через турецкие соцсети — как проправительственные, так и оппозиционные.

Убийство Карлова могло спровоцировать масштабный дипломатический кризис. Его расстрелял офицер турецкой полиции на открытом мероприятии в Анкаре, и это убийство выявило, насколько глубокие разногласия царили в среде турецких силовиков после неудачной попытки переворота. России бы не составило труда сыграть на неспособности Турции обеспечить безопасность посла или раздуть противоречия в органах турецкой госбезопасности. Однако пророссийские профили в турецких соцсетях замолчали, транслируя лишь общие заявления турецкого руководства. Этим Москва сигнализировала свою готовность позволить Анкаре придумать собственную легенду и прикрытие. Кроме того, это был и сигнал об улучшении отношений между странами.

В первые несколько часов после инцидента хлынул поток заявлений, в которых инцидент назывался «фальшивкой» и «постановкой, чтобы выказать слабину Турции». Однако как только турецкое расследование инцидента завершилось, все правительственные чиновники выразили свои соболезнования, а все следы дезинформации отечественного производства внезапно исчезли.

Дезинформация стала основным средством политического дискурса в Турции, пронизывая большинство политических дебатов и общественных дискуссий. Хотя проправительственная среда в попытках дезинформации замешана гораздо больше, это лишь следствие подконтрольности широкого спектра государственных коммуникационных ресурсов. К преднамеренной дезинформации прибегают все стороны турецкой политической системы — соразмерно имеющимся возможностям и ресурсам.

Чтобы ею манипулировать, России не нужно разлагать информационную среду Турции изнутри: та и без того страдает от систематических вбросов и дезинформации, и для внешнего вмешательства она вполне созрела.

Какая из сторон одержит верх, Кремлю не принципиально — лишь бы сохранить возможность влиять на умы с обеих сторон и распространять пророссийские материалы. Когда пророссийская информация поддерживает турецкое правительство, ее берутся распространять проправительственные каналы. Когда информация позиции правительства противоречит, она отправляется на оппозиционные каналы. В результате поток пророссийской информации и настроений беспрепятственно распространяется по всему спектру турецких СМИ.

Как явствует из событий после инцидента с российским самолетом, информационным операциям Москвы Турция практически не сопротивляется. Однако как только Турция пошла на сближение с Москвой, «тактика сильной руки» применяться перестала — это видно по покушению на Карлова. В результате этого сдвига Турция проявила интерес к покупке С-400 и пропускает мимо ушей угрозы Вашингтона в отношении F-35.

Влияние России как на проправительственные, так и на оппозиционные СМИ Турции продолжается — и в случае кризиса или чрезвычайной ситуации обеспечит Москве преимущество.



Акин Унвер — доцент международных отношений Университета имени Кадира Хаса в Стамбуле и приглашенный сотрудник Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета.

https://inosmi.ru/politic/20190422/244982753.html – цинк
https://foreignpolicy.com/2019/04/21/russia-has-won-the-information-war-in-turkey-rt-sputnik-putin-erdogan-disinformation/ – оригинал на английском


Освещение истории с сбитым российским Су-24 в турецких СМИ.
Зеленым показана основная турецкая трактовка. Желтым – российская.
Как не трудно заметить, основной слом произошел летом 2016, причем сворачивание первоначальной трактовки "Все сделали правильно, Давутоглу отдал правильный приказ" началось еще до неудачного военного переворота, прийдя в итоге к версии "это была провокация гюленистов-заговорщиков, чтобы поссорить Россию и Турцию". В силу этого, вполне естественно, что информационное поле боя осталось за Россией, так как Турции пришлось кардинально менять основную версию событий, а Россия продолжала настаивать, что это была провокация со стороны Турции.

Как представляется, автор ставит телегу впереди лошади – изменения информационного ландшафта в Турции не были причиной изменений турецкой политики, а явилось следствием пересмотра Эрдоганом приоритетов ближневосточной политики. Реальный зондаж российской позиции начался еще весной 2016 года через представителей турецкого бизнеса и политиков связанных с турецкой разведкой. И коррекция позиции Турции являлась следствием этих закулисных контактов, что и вело к изменению информационного содержания российско-турецких отношений, которые менее чем за год от партнерских скатились до враждебных, а затем трансформировались в целую серию взаимовыгодных сделок по Сирии и выходу Турции из антиасадовской коалиции. Пытаясь все списать на пропаганду, автор банально игнорирует тектонический характер изменений порожденных сирийской войной, пытаясь поставить во главу угла не военно-политические, а пропагандистские инструменты.

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Дейр-эз-Зор. 23.04.2019



Коротко по сообщениям о ударах ВВС США по авиабазе Дейр-эз-Зор.

1. Ночью начали поступать сообщения (в основном от SDF) о том, что якобы ВВС США нанесли удар по авиабазе Дейр-эз-Зор (заявляется о двух взрывах) и по иранским прокси (включая иракцев из Хашд-Шааби) в районе Абу-Кемаля.
2. Сирийские источники отрицают это, указывая на то, что факта бомбардировки не было, отмечая несколько взрывов связанных с деятельностью ИГИЛ. Также нельзя исключать вариант с израильским ударом (в прошлом году имел место удар в районе Абу-Кемаля).
3. Стоит отметить, что на прошлой неделе появились слухи о том, что США в интересах поддержи действий ИГИЛ в восточной Сирии готовят военные провокации в районе Абу-Кемаля (руками контролируемых боевиков), чтобы прощупать устойчивость иранского сухопутного моста.
4. Также в последние пару недель наблюдается активизация остатков ИГИЛ на обеих берегах Евфрата, как на территории контролируемой SDF, так и на территории САА (потери составили за последние недели несколько десятков убитых и раненых). Активность ИГИЛ связана как с терактами, так и нападениями.
5. Стоит отметить, что шейх Насралла опроверг вбросы издания "Аль-Арабия" о якобы имевших места столкновениях российских военных и КСИР в районе Алеппо, которые раздули в целую войну. По заявлению Насраллы все это чистейших фейк со стороны врагов Сирии и Ирана.



В целом, по факту событий в Дейр-эз-Зоре надо подождать какой-то фактуры, но что точно не подлежит сомнению – так или иначе попытки давления на сухопутный мост Тегеран-Бейрут будут оказываться (с использованием территории Рожавы и базы в Ат-Танфе) в рамках стратегического курса США на эскалацию отношений с Ираном. Иран наверняка ответит и ответа с большой долей вероятности можно ожидать в Ираке, где идет подготовка к созданию системных проблем для пребывания американских войск в этой стране. США в свою очередь будут спекулировать угрозой балканизации Сирии, чтобы ослабить позиции РФ и иранское влияние. Политика военных провокаций для США представляется неизбежной, так как полной экономической блокады Ирана добиться не удается – Европа частично саботирует режим санкций, а Ирак и Турция прямо отказались поддерживать американские санкции даже зная о последствиях.
Кроме того, Иран усилил присутствие своих прокси как в районе Абу-Кемаля, так и в на территории Ирака в провинции Анбар и у города Аль-Каим, используя в том числе своих ираксих прокси. Только что назначенный новый глава Корпуса Стражей Исламской Революции известен своими заявлениями о необходимости избавить планету от загрязняющего присутствия США и Израиля.


Братья Салами.

Все это обещает дальнейшие усиление гибридной войны между США, Израилем и Ираном по всему Ближнему Востоку.
Стоит добавить, что агрессивная политика США неизбежно будет подталкивать Иран к возобновлению ядерной оружейной программы (что на данном этапе сдерживается Европой и Россией, которые смягчают для Ирана последствия санкций). Как показал пример КНДР, при наличие внешней помощи, страна может в считанные годы получить ядерную дубинку. Но при дальнейшей институциализации конфликта, мысль о необходимости ультимативного ОМП будет все чаще посещать головы стратегов в Тегеране.

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Срочное заявление: Армия России призвала США остановить своих боевиков в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Срочное заявление: Армия России призвала США остановить своих боевиков в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Минобороны выпустило срочное совместное заявление глав межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа о бедственном положении жителей лагеря «Рукбан» от 22 апреля 2019 года:

«Наступил уже 1817-й день, как продолжаются страдания сирийских граждан, насильно удерживаемых в лагере беженцев „Рукбан“ в оккупированной американской стороной зоне Эт-Танф.

Сегодня проведено третье совместное координационное совещание по вопросу ликвидации лагеря „Рукбан“ с участием руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии, Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, представителей офисов в Дамаске Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Управления по координации гуманитарных вопросов Генерального секретаря ООН, а также Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Учитывая важную роль США в решении проблемы расформирования лагеря „Рукбан“, нами было направлено приглашение в посольство США в Москве принять участие в работе координационного совещания. К сожалению, американские представители отказались присутствовать на этом важнейшем мероприятии.

Вместе с тем, участники совещания заявили о приверженности российско-сирийской инициативе, направленной на скорейшее расформирование лагеря „Рукбан“.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии готовы к совместной работе с представителями Организации Объединенных Наций по выводу беженцев из лагеря, проведению мониторинга обстановки внутри него, а также в составлении списков беженцев, желающих его покинуть.

Благодаря работе по информированию мировой общественности о бедственном положении жителей лагеря „Рукбан“ удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Начиная с 23 марта из лагеря удалось вывести 4 345 человек, из которых 2 362 размещены в центрах временного пребывания в провинции Хомс, а остальные уже вернулись в избранные места проживания.

Сирийское правительство выполняет гарантии по обеспечению достойных условий жизни вернувшихся граждан. Всем покинувшим „Рукбан“ сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания. Оперативно решаются вопросы по восстановлению документов и трудоустройству. Дети начали ходить в школы.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по спасению жителей лагеря „Рукбан“, их явно недостаточно. Вывод сирийских граждан идет крайне медленно, а гуманитарная ситуация в лагере продолжает стремительно усугубляться.

В ужасающих условиях антисанитарии и болезней, ежедневно подвергаясь насилию со стороны боевиков, в лагере находятся более 40 тысяч беженцев, из которых около восьмидесяти процентов — женщины и дети.

Ответственность за тяжелейшую гуманитарную ситуацию в лагере целиком лежит на командовании американских войск в зоне Эт-Танф, не пропускающих в „Рукбан“ автобусные колонны, сформированные сирийским правительством для спасения своих граждан.

Подконтрольными США вооруженными группировками во главе с „Магавир Ас-Саура“ в ответ на российско-сирийскую инициативу по расформированию „Рукбана“ принимаются дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев.

Боевики сформировали в лагере так называемую местную полицию и разработали для его жителей перечень запретов и жестких мер наказания за их нарушение.

Главными задачами созданных полицейских отрядов определены проведение мероприятий по выявлению и задержанию лиц, поддерживающих сирийское правительство. Жителям лагеря запрещено покидать его через любые выходы, кроме центрального. На территории „Рукбана“ введен запрет на движение транспорта, заранее не согласованного с боевиками, в том числе и осуществляющего перевозку коммерческих грузов.

Призываем американскую сторону пресечь деструктивную деятельность в „Рукбане“ подконтрольных бандформирований и на деле содействовать ускорению процесса вывода сирийских граждан в места избранного проживания.

США необходимо прекратить грубое вмешательство во внутренние дела суверенного сирийского государства и искусственное затягивание решения проблемы лагеря беженцев „Рукбан“, открыть беспрепятственный доступ автобусных колонн к лагерю для спасения сирийских граждан и покинуть незаконно оккупированную зону Эт-Танф.

Рассчитываем на последовательную и принципиальную позицию ООН в оценке действий США в регионе и оказание влияния на американское руководство в вопросах скорейшего расформирования лагеря „Рукбан“ и ликвидации 55-километровой зоны безопасности вокруг Эт-Танфа.

В результате деструктивного влияния американской стороны ряд западных стран под предлогом полного отсутствия условий в Сирийской Арабской Республике для приема и размещения возвращающихся граждан отказываются содействовать возвращению беженцев и целенаправленно политизируют вопрос распределения средств, собранных для оказания помощи Сирии.

Призываем Организацию Объединенных Наций повлиять на международное сообщество с целью отмены антисирийских санкций и разблокирования финансовых счетов правительства Сирии за рубежом. Это станет действенной помощью для активизации процесса налаживания мирной жизни в Сирии, в том числе и создания достойных условий для возвращающихся из лагеря „Рукбан“ сирийцев».

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Срочное заявление: Армия России призвала США остановить своих боевиков в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Срочное заявление: Армия России призвала США остановить своих боевиков в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Метки: главное, компиляция

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