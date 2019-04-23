Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 апреля 2019

Минобороны выпустило срочное совместное заявление глав межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа о бедственном положении жителей лагеря «Рукбан» от 22 апреля 2019 года:

«Наступил уже 1817-й день, как продолжаются страдания сирийских граждан, насильно удерживаемых в лагере беженцев „Рукбан“ в оккупированной американской стороной зоне Эт-Танф.

Сегодня проведено третье совместное координационное совещание по вопросу ликвидации лагеря „Рукбан“ с участием руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии, Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, представителей офисов в Дамаске Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Управления по координации гуманитарных вопросов Генерального секретаря ООН, а также Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Учитывая важную роль США в решении проблемы расформирования лагеря „Рукбан“, нами было направлено приглашение в посольство США в Москве принять участие в работе координационного совещания. К сожалению, американские представители отказались присутствовать на этом важнейшем мероприятии.

Вместе с тем, участники совещания заявили о приверженности российско-сирийской инициативе, направленной на скорейшее расформирование лагеря „Рукбан“.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии готовы к совместной работе с представителями Организации Объединенных Наций по выводу беженцев из лагеря, проведению мониторинга обстановки внутри него, а также в составлении списков беженцев, желающих его покинуть.

Благодаря работе по информированию мировой общественности о бедственном положении жителей лагеря „Рукбан“ удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Начиная с 23 марта из лагеря удалось вывести 4 345 человек, из которых 2 362 размещены в центрах временного пребывания в провинции Хомс, а остальные уже вернулись в избранные места проживания.

Сирийское правительство выполняет гарантии по обеспечению достойных условий жизни вернувшихся граждан. Всем покинувшим „Рукбан“ сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания. Оперативно решаются вопросы по восстановлению документов и трудоустройству. Дети начали ходить в школы.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по спасению жителей лагеря „Рукбан“, их явно недостаточно. Вывод сирийских граждан идет крайне медленно, а гуманитарная ситуация в лагере продолжает стремительно усугубляться.

В ужасающих условиях антисанитарии и болезней, ежедневно подвергаясь насилию со стороны боевиков, в лагере находятся более 40 тысяч беженцев, из которых около восьмидесяти процентов — женщины и дети.

Ответственность за тяжелейшую гуманитарную ситуацию в лагере целиком лежит на командовании американских войск в зоне Эт-Танф, не пропускающих в „Рукбан“ автобусные колонны, сформированные сирийским правительством для спасения своих граждан.

Подконтрольными США вооруженными группировками во главе с „Магавир Ас-Саура“ в ответ на российско-сирийскую инициативу по расформированию „Рукбана“ принимаются дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев.

Боевики сформировали в лагере так называемую местную полицию и разработали для его жителей перечень запретов и жестких мер наказания за их нарушение.

Главными задачами созданных полицейских отрядов определены проведение мероприятий по выявлению и задержанию лиц, поддерживающих сирийское правительство. Жителям лагеря запрещено покидать его через любые выходы, кроме центрального. На территории „Рукбана“ введен запрет на движение транспорта, заранее не согласованного с боевиками, в том числе и осуществляющего перевозку коммерческих грузов.

Призываем американскую сторону пресечь деструктивную деятельность в „Рукбане“ подконтрольных бандформирований и на деле содействовать ускорению процесса вывода сирийских граждан в места избранного проживания.

США необходимо прекратить грубое вмешательство во внутренние дела суверенного сирийского государства и искусственное затягивание решения проблемы лагеря беженцев „Рукбан“, открыть беспрепятственный доступ автобусных колонн к лагерю для спасения сирийских граждан и покинуть незаконно оккупированную зону Эт-Танф.

Рассчитываем на последовательную и принципиальную позицию ООН в оценке действий США в регионе и оказание влияния на американское руководство в вопросах скорейшего расформирования лагеря „Рукбан“ и ликвидации 55-километровой зоны безопасности вокруг Эт-Танфа.

В результате деструктивного влияния американской стороны ряд западных стран под предлогом полного отсутствия условий в Сирийской Арабской Республике для приема и размещения возвращающихся граждан отказываются содействовать возвращению беженцев и целенаправленно политизируют вопрос распределения средств, собранных для оказания помощи Сирии.

Призываем Организацию Объединенных Наций повлиять на международное сообщество с целью отмены антисирийских санкций и разблокирования финансовых счетов правительства Сирии за рубежом. Это станет действенной помощью для активизации процесса налаживания мирной жизни в Сирии, в том числе и создания достойных условий для возвращающихся из лагеря „Рукбан“ сирийцев».

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