Популярность Сталина доказывает непопулярность нынешнего строя

Концептуал СМИ Андрей Фурсов о положительном образе вождя

В “Левада-центре” отметили рекордную отметку положительного отношения народа к Сталину. Его историческую роль в жизни страны положительно оценили 70% граждан против лишь 19%. Это самые высокие положительные показатели, начиная с 2003 года. Вместе с этим на вопрос “Как вы лично в целом относитесь к Сталину” подавляющее большинство граждан – 51% – отметили варианты “с восхищением”, “с уважением” или “с симпатией”, против оказались лишь 14%. Социологи объясняют это якобы некоей социальной нормой или якобы поддержанием положительного образа вождя по федеральным каналам. Но очевидно, что причина в другом – в непопулярных реформах и непопулярном строе. Об этом НаканунеТВ рассказал историк, публицист, академик Международной академии наук Андрей Фурсов.



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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

Избранные сочинения Сталина. 1921-1953 годы, Сталин Иосиф Виссарионович

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