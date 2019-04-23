Перезахоронить Ленина предлагают могильщики России. Евгений Спицын
Кому мешает наша история?
Снова и снова перезахоронить тело Ленина требует Наталья Поклонская. Вместе с этим используя момент, некий политолог предложил центральной избирательной комиссии провести референдум о захоронении Ленина. Жутко мешают вехи истории некоторым несознательным гражданам, в исступлении собирающим лайки на чём угодно. Только забыв историю жить лучше не станет, как не стало это в тех странах, которые уже снесли своим мавзолеи. Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился историк Евгений Спицын.
Знать свою историю, не бояться её и объективно оценивать события, факты и личности прошлого помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений ЮрьевичТроцкизм-«ленинизм» берёт «власть», Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/perezahoronit-lenina-predlagayut-mogilschiki-rossii-evgeniy-spitsyn
Вместе с Крымом в качестве психологической нагрузки – Поклонская.
Зиккурат- срыть!
Терафим- сжечь!
Погост- перенести за пределы Москвы.!
Понимаю Наталью. Но по моему пусть история будет.
А в Петербурге памятник Николаю 2 убрали ? или он на сирафимовском ?
Не обижайтесь, Наталья, но история пусть будет.