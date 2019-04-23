Перезахоронить Ленина предлагают могильщики России. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Кому мешает наша история?

Снова и снова перезахоронить тело Ленина требует Наталья Поклонская. Вместе с этим используя момент, некий политолог предложил центральной избирательной комиссии провести референдум о захоронении Ленина. Жутко мешают вехи истории некоторым несознательным гражданам, в исступлении собирающим лайки на чём угодно. Только забыв историю жить лучше не станет, как не стало это в тех странах, которые уже снесли своим мавзолеи. Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился историк Евгений Спицын.

Знать свою историю, не бояться её и объективно оценивать события, факты и личности прошлого помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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