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Перезахоронить Ленина предлагают могильщики России. Евгений Спицын

15:45. 23 апреля 2019 Просмотров - 67 3 коммент. Опубликовал:

Кому мешает наша история?

Снова и снова перезахоронить тело Ленина требует Наталья Поклонская. Вместе с этим используя момент, некий политолог предложил центральной избирательной комиссии провести референдум о захоронении Ленина. Жутко мешают вехи истории некоторым несознательным гражданам, в исступлении собирающим лайки на чём угодно. Только забыв историю жить лучше не станет, как не стало это в тех странах, которые уже снесли своим мавзолеи. Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился историк Евгений Спицын.

Знать свою историю, не бояться её и объективно оценивать события, факты и личности прошлого помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Троцкизм-«ленинизм» берёт «власть», Внутренний Предиктор СССР

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Накануне.RU

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/perezahoronit-lenina-predlagayut-mogilschiki-rossii-evgeniy-spitsyn

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