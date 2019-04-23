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Мечта “Эха”: 9 Мая без Сталина и красных флагов. Видео от зрителя

17:29. 23 апреля 2019 Просмотров - 58 2 коммент. Опубликовал:

Наш зритель “Ленин муж” записал и прислал видеоверсию одноимённой редакционной статьи LenRu http://www.len.ru/9Maya_bez_Stalina .
Спасибо!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wbBY-AyBHEg

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 425 297
    чужой 23 апреля 2019 в 17:59

    ой как интересно. ЭХО за Сталина. Народ не любит своего вождя ? Ой как интересно.
    Так же как все из ЭХО Европы сейчас за Бандеру Украины. Ой как приятно когда война есть.
    Вонючее нерусское удовольствие. Приятно что в Белоруссии портрет Сталина и флаги победы не понесут,
    значит память правнуков Победы теряет смысл. Ой как приятно насрать вонючей нерусской заботой о людях.

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  • 2013 1475
    Евгений 23 апреля 2019 в 18:02

    Москва к 9 мая- без евреев и еврейских СМИ.

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