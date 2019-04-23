Мечта “Эха”: 9 Мая без Сталина и красных флагов. Видео от зрителя

Наш зритель “Ленин муж” записал и прислал видеоверсию одноимённой редакционной статьи LenRu http://www.len.ru/9Maya_bez_Stalina .

Спасибо!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wbBY-AyBHEg