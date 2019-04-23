Ленин был политическим гением

В очередном выпуске моего исторического блога речь идёт о В.И.Ленине.

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P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

Сегодня Ленин — это фигура из прошлого, историю, действия которого, взгляды известны мало. Начнем с его дня рождения 22 апреля 1870 года. Спекуляции вокруг Ленина начинаются с его рождения. 20 апреля родился Адольф Гитлер, поэтому те, кто хочет доказать, что СССР такой же, как и Гитлеровская Германия, они говорят следующее: «Ленин родился 22 апреля, а 20 апреля — Гитлер. Разве это не говорит о какой-то общности?»/

Если в этой логике продолжать, кто ещё родился апреле? 14 апреля 1862 года родился Столыпин. Вы слышали, чтобы сравнивали Ленина со Столыпиным? И что выдающиеся деятели России рождаются в апреле. Нет.

А вот 15 апреля родилась Алла Пугачева. Кто-нибудь их сравнивал когда-нибудь? Нет.

Потому что чушь полная получается. Молодым Ленин попал под влияние свое старшего брата Александра Ульянова, который попал под влияние народовольцев, революционеров, террористических идей того времени.

За покушение на императора Александра II его казнили. Это произвело на молодого Владимира Ульянова огромное впечатление. Его семья оказалась в ситуации всеобщего презрения. Были проблемы и в обучении Ульянова, он участвовал в студенческом волнении. Для меня Ленин — гениальный политик, но это он продемонстрировал, когда у него появились рычаги и реальная возможность заняться политикой. До этого Ленин был писателем, руководителем небольшой организации, которая выступала с не очень популярными идеями. Ленин не был гениальным провидцем всегда и везде, он совершал ошибки, но он умел их признавать и был гибким.

Вождь мирового пролетариата был готов оказаться от некоторых принципов ради достижения важнейших целей.