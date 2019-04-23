Иван Кулибин - изобретатель и любимец императрицы

Россия за свою длительную историю подарила миру множество гениальных людей. Достойное место среди них занимает изобретатель-самоучка Иван Петрович Кулибин. Имя его давно стало нарицательным — так называют любого предприимчивого и изобретательного человека. Иногда Кулибинами именуют людей, желая подчеркнуть их стремление внедрить в проверенные технологии свои малообоснованные сомнительные нововведения.

Большие бронзовые часы, принадлежавшие загадочному лекарю Ивана Грозного, со всеми зодиакальными знаками ожили в один из весенних дней. Пары причудливых созданий захлопали в ладоши и закружились в танце под механическую музыку, так как в мир пришел величайший из мастеров и изобретателей – Иван Кулибин. Красивая и романтичная история рождения знаменитого самоучки была рассказана Юрием Кларовым. Она так ярко описывает значение простодушного нижегородца для отечественной механики, что игнорировать её при создании настоящей статьи было бы неправильно.

21 апреля 1735 году в семье мелкого купца старообрядца родился мальчик. Родители Ивана Петровича проживали в деревне Подновье в Нижегородском уезде. Близость Волги сделала Кулибина непосредственным свидетелем тяжелейшего труда бурлаков, поэтому одно из самых заметных его изобретений оказалось направленным на его облегчение. Однако об этом будет сказано чуть позже. С юности мальчик начал проявлять интерес к механике, но вследствие своего безродного происхождения образование Кулибину оказалось недоступно. Тем не менее, ребенка взялись обучать местные ремесленники. Вскоре он освоил слесарные и токарные работы, постиг основы механики, а также начал разбираться в сложностях часового механизма. Упорство и трудолюбие сделали его известным часовым мастером. К 1764 году Иван Петрович начинает создавать свои первые уникальные творения.

Пожалуй, первой выдающейся работой Кулибина были часы в форме утиного яйца. Они имели очень сложное устройство, поэтому обладали рядом интересных и необычных функций. В определенное время крышка механизма распахивалась, а выдвигавшиеся на поверхность золотые фигурки устраивали настоящее представление. Внутри яйца располагался музыкальный прибор, который мог воспроизводить сразу несколько различных мелодий. Эти часы изобретатель преподнес в дар Екатерине II в момент из торжественной встречи. Есть легенда о том, что незадолго до знакомства с императрицей Ивану Петровичу приснился странный сон с участием трех орлов. По стечению обстоятельств представил его государыне именно граф Орлов. Судить о правдивости данной истории мы не будем, так как жизнь известных личностей всегда сопровождается различными занимательными выдумками, причем некоторые из них вполне могут быть основаны на реальных событиях. Позднее Кулибин сконструировал часы-перстень, планетные миниатюрные устройства с часовым механизмом на стрелке, а также замысловатые башенные часы.

Большую роль в жизни Кулибина сыграл его непосредственный руководитель Костромин, который пообещал государыне изготовить удивительные устройства и механизмы. Непоследовательный и увлекающийся характер Ивана Петровича едва не перечеркнул все старания его начальника и друга. Дело в том, что, несмотря на приближающийся визит императрицы, которой была обещана демонстрация готовых «яичных» часов, Кулибин вдруг решил сконструировать микроскоп и электрическую машину. Как Костромин не возмущался и не требовал от мастера вернуться к работе над часовым механизмом, результата не последовало. Екатерина II увидела необыкновенное яйцо не способное выполнять все заявленные мастерами функции. Однако пресвященная правительница все же поверила в талант самоучки и позволила доработать механизм. Вскоре она получила не только удивительное часовое яйцо, но и электрическую машину с микроскопом.

Уже в молодости механик-самоучка могу предложить состоятельным заказчикам самые неожиданные и, казалось, невероятные изобретений. Бедой Кулибина оказалось полное отсутствие предпринимательской жилки. Он не умел использовать свои проекты и новые идеи для извлечения хоть какого-то дохода. Гениальность этого «крестьянина-лапотника», «самоучки» и «неуча» лучше других подтверждает изобретение самоходной баржи, которая могла двигаться против течения. Удивительная способность конструкции использовать для своего движения только силу воды, длительное время приводила известных ученых в замешательство. Баржа очень напоминала легендарный «перпетум мобиле», однако вопреки всем предубеждениям она существовала. Конечно, Иван Петрович положил в основу работы двигателя баржи только реально существующие физические закономерности, но идея была столь гениальна, что понять её без дополнительного исследования оказалось невозможным. Если Кулибин предоставил лишь проекты и чертежи подобного механизма, его бы просто осмеяли, но изобретатель продемонстрировал работу баржи при большом скоплении народа. Машина будто заколдованная шла против течения! Это был, несомненно, прорыв в области речного транспорта. Тем не менее, большого распространения изобретения гения механики не получили, либо стали востребованными после его смерти. «Водоход», так именовалась самоходная баржа, была отправлена на слом.

Следует также сказать, что в период своей деятельности в должности заведующего механической мастерской в известной Петербуржской академии наук, он не раз собирал и разбирал сложнейшие часы «Павлин». На столь высокую должность безродного человека назначила сама императрица, потрясенная подарком Кулибина ещё в 1769 году. Мастер работал в этой должности около тридцати лет, но состояния не скопил. Тем не менее, вклад в развитие приборостроения оказался огромным. Ивану Петровичу принадлежат проекты создания астрономических приборов, а также устройств для применения в сельском хозяйстве. Многочисленные сеялки, станки для обработки деталей, в том числе и стеклянных плоскостей и прочего, были сконструированы изобретателем, но не приняты к широкомасштабному производству.

В 1772 году Ивану Петровичу поручают разработку моста. Его проект вновь удивил современников, он оказался лучшим и более современным. Пролеты в конструкции предусматривались в разы длиннее, чем у аналогов, а опоры имели перспективную конфигурацию. Экспериментальная модель, выполненная в масштабе 1:10 поразила испытателей своей прочностью и устойчивостью, но правительство вновь отказалось от воплощения в жизнь оригинальной идеи.

Заслуживает внимания также изобретение Кулибина под наименование прожектор с отражателем параболического типа из мельчайших зеркальных поверхностей. Идея создания устройства со способностью испускать мощный световой луч при слабом источнике пришла Ивану Петровичу ещё в молодости. До появления фонаря-прожектора суда не имели возможности получать и передавать информацию в темное время суток. Если на стационарных объектах – маяках можно было разжечь костры, то на небольшом деревянном судне наличие сильного, пусть и локализованного огня, являлось серьезной опасностью. Прожектор решил вопрос обмена информацией, но изобретатель вновь не получил высоких прибылей, так как его идея была быстро усвоена другими мастерами, и потоки клиентов хлынули к профессиональным дельцам.

Как ни странно, но современников гениального механика не впечатлила и самоходная педальная машина, в конструкции которой он использовал своеобразную коробку скоростей, маховое колесо и тормозную систему. Высокородную толпу интересовали лишь занимательные игрушки и фейерверки, в то время как большинство полезных моделей оказывалось попросту незамеченными.

В воспоминаниях тех лет сохранились описания Кулибина. Иван Петрович был доброжелательным и прямодушным человеком, совершенно не употреблял алкоголь и не курил табак, придерживался старообрядческого образа жизни. Его любили в обществе, несмотря на отсутствие дворянских корней, так как изобретатель отличался веселым и неспокойным нравом. На светские вечера, куда часто приглашали талантливого механика, он являлся в длиннополом кафтане с окладистой колоритной бородой. Всем своим видом Кулибин напоминал простого русского мужика, но натуру имел утонченную. В свободное время он искусно слагал стихи и читал книги, любил шутить и балагурить, хотя всегда оставался приличен и приятен. Свою работу он любил безумно, мог проводить в мастерской целые сутки. Течение времени как будто останавливалось для него, он творил, забывая о потребностях в пище, воде и отдыхе.

Иван Петрович отличался любвеобильностью и пользовался успехом у женщин. Он был женат трижды, причем последний раз заключил брак уже по достижении семидесяти лет. Его последняя супруга родила трех прекрасных дочерей. Всего у Кулибина было одиннадцать детей, в некоторых источниках упоминается о двенадцати. Каждый из сыновей получил хорошее образование и был устроен в жизни отцом. Изобретателю предлагали дворянский титул, но в обмен на него он должен был сбрить бороду. Кулибин вынужден был отказаться, так как подобное указание противоречило его вере.

Памятник Ивану Кулибину в Нижнем Новгороде. Установлен рядом с его могилой. Скульптор П. И. Гусев.

Императрица ценила простодушного механика, она даже распорядилась отлить медаль с его именем и надписью «Достойному. Академия наук – механику Ивану Кулибину». За восемьдесят три года, которые прожил изобретатель, им было сконструировано огромное количество устройств в самых различных направлениях народного хозяйства и науки. Вполне вероятно, что сегодня мы можем описывать и изучать лишь небольшую часть его идей и работ, так как в отдельные периоды своей жизни он торговал своими приспособлениями, ни как их не идентифицируя. После смерти Екатерины II, особенно уважавшей и ценившей Кулибина, мастер уволился и вернулся на малую родину. В военный и послевоенный период Иван Петрович увлеченно работал над проектом ножных протезов. Несмотря на известность и признание, последние годы его существования были омрачены бедностью. Умер изобретатель 11 августа в 1818 году. Его третья жена для того, чтобы организовать достойные похороны, вынуждена была продать последние из его проектов и уже готовых устройств.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103018