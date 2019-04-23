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Грефу не светит судьба Дерипаски, – В.Ю.Катасонов

14:14. 23 апреля 2019 Просмотров - 101 3 коммент. Опубликовал:

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Американский Минфин практически подмял под себя алюминиевую промышленность России, посягнув на "Русал". После того как предприниматель Олег Дерипаска заявил о намерении продать контрольный пакет акций группы ГАЗ, возникает вопрос: а действительно ли нам принадлежат наши же богатства? На какие ещё сферы деятельности может повлиять уже обкатанная американцами схема? По мнению опрошенных Царьградом экспертов, как минимум, Грефу не светит судьба Дерипаски: Сбербанк и так выполняет всё, что ему говорят из-за океана.

Схема с En+ и "Русалом", откуда медленно, но последовательно американцы выдавили Олега Дерипаску, может стать примером того, как работает Минфин США. По сути, схема американизации - рабочая. После истории с "Русалом" уже появились предпосылки применения обозначенной схемы по ГАЗу, где тот же Дерипаска уже заявил о намерении отказаться от контрольного пакета акций.

По сути, пояснили опрошенные Царьградом эксперты, под прицелом Вашингтона оказались все адресаты санкций. Именно те, кто выводит свои капитали из России на западные счета, надеясь преуспеть на всех фронтах, - в итоге и оказываются зависимыми от внешних патронов.

Как объяснил в комментарии Царьграду президент Столыпинского клуба Евгений Тарло, если конкретный олигарх захочет вывести свою компанию из-под ограничений, США могут предоставить ему такую возможность.

"А санкции - лишь один из инструментов. Есть и многие другие. Абсолютно все наши крупные состояния - это несколько десятков человек - они все очень зависимы от политики западных государств, и прежде всего от Соединённых Штатов", - объяснил он.

По словам Тарло, "очень зависимы от санкций металлурги, прежде всего Лисин, Мордашов, Потанин, Рашников". Но, при этом, как минимум, Герману Грефу не светит судьба Дерипаски: Сбербанк и так выполняет всё, что ему говорят из-за океана.

"49% Сбербанка принадлежат в основном иностранцам, а 51% принадлежит Центральному банку, который не является государственной организацией. Та прибыль, гигантская прибыль, которую он получает за счёт грабительских процентов и уничтожения малых банков, это триллионы, он их выплачивает иностранцам. Поэтому он всё, что нужно, делает, - подчеркнул Тарло. - Греф там не нужен, Греф нужен здесь".

Руководитель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов поддерживает эту точку зрения. По его словам, опаснее реальной аннексии бизнеса могут быть только действия Центробанка, который, надо подчеркнуть, уже действует на Сбербанк. 

"Центральный банк, безусловно, действует против России. Это настолько очевидно, что уже никому ничего объяснять не надо. Соответственно, главной дочерней структурой Банка России является Сберегательный банк. Центральному банку принадлежит 50% акций Сбербанка плюс одна. Около 40% принадлежат нерезидентам, - напомнил Катасонов.

И среди них, конечно, там львиная доля принадлежит американскому банку GP Morgan Chase.

Если вы следите за статистикой, то в этом году банковская система Российской Федерации получила гигантскую прибыль - в размере более чем 1,3 триллиона рублей. Из них примерно где-то под 800 миллиардов - это прибыль Сбербанка. Это насос, который действует в интересах нерезидентов". 

 

Источник: http://ruskline.ru/politnews/2019/aprel/18/grefu_ne_svetit_sudba_deripaski_vyukatasonov/

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 337 289
    Sergey64 23 апреля 2019 в 14:28

    “Доставленные в полицейское управление грабители отрицали свою вину, утверждая, что никакого чемодана они не видели, никакого банка не грабили и не думали даже грабить. На вопрос полицейского комиссара Пшигля, зачем им понадобилось, в таком случае, стрелять по полицейским машинам, они сказали, будто не знали, что их преследуют полицейские, а, наоборот, думали, что за ними гонятся бандиты.

    Полицейский комиссар сказал, что все это увёртки, так как отличить полицейского от бандита не так уж трудно. В ответ на это стрелявший из пистолета сказал, что теперешнего полицейского не отличишь от бандита, так как полицейские часто действуют заодно с бандитами, бандиты же переодеваются в полицейскую форму, чтоб удобнее было грабить. В результате честному коротышке уже совершенно безразлично, кто перед ним: бандит или полицейский.

    О чём ещё говорил полицейский комиссар Пшигль с задержанными, газеты умалчивали. Печаталось лишь, что похищенная из банка сумма очень велика и достигает трех с половиной миллионов фертингов. Сообщалось также, что в результате столкновения с бандитами семеро полицейских получили различные повреждения, один же из полицейских, по имени Шмыгль, порвал собственные штаны и потерял в суматохе каску.”

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    -1
  • 3483 3201
    жора шапов 23 апреля 2019 в 14:40

    Уважяемые гусские люди.

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  • 1022 236
    ХОХОЛ 23 апреля 2019 в 14:57

    Юстас Алексу.
    Русал НАЦИОНАЛИЗИРОВАНв РФ
    Но дегенератам боярышникопьющим будут втирать что это Америка..

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