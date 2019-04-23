Галопом по Европам #10 (Божественное вмешательство, Массовые увольнения)
В этом выпуске:
- Беларусь приостановила экспорт бензина и дизеля в Польшу, Украину и страны Балтии;
- Госдеп поздравил Зеленского с победой на выборах и пообещал помощь с реформами;
- Суд в США отказал информатору Викиликс Мэннинг в освобождении под залог;
- Испанский премьер Педро Санчес отказался обсуждать вопрос о помиловании каталонских политиков, которых задержали после референдума об отделении Каталонии в 2017-м;
- Немецкий химический гигант Байер сокращает каждого седьмого сотрудника на своих предприятиях в Германии – это 4500 человек;
- В Индии обанкротился один из двух главных авиаперевозчиков;
- Московскую недвижимость бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставят на торги;
- Форбс рассказал о самых дорогих британских особняках российских миллиардеров;
- Московское правительство продало 39 бывших советских кинотеатров частному инвестору;
- Патриарх Кирилл заявил, что ученым никогда не удастся объяснить появление вселенной, не упоминая божественного вмешательства;
- 25-летняя москвичка Алина Кашлинская стала чемпионкой Европы по шахматам.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Кошмар. Это все пуримы и пейсаки пострадавшие в освенциме скупили все, а у нас нефть пошла плохого качества.
А кто запрещает пуриманину пройтись с портетом деда из освенцима ?
Может и качество нефти станет лучше ?