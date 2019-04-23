Галопом по Европам #10 (Божественное вмешательство, Массовые увольнения)

В этом выпуске:

- Беларусь приостановила экспорт бензина и дизеля в Польшу, Украину и страны Балтии;

- Госдеп поздравил Зеленского с победой на выборах и пообещал помощь с реформами;

- Суд в США отказал информатору Викиликс Мэннинг в освобождении под залог;

- Испанский премьер Педро Санчес отказался обсуждать вопрос о помиловании каталонских политиков, которых задержали после референдума об отделении Каталонии в 2017-м;

- Немецкий химический гигант Байер сокращает каждого седьмого сотрудника на своих предприятиях в Германии – это 4500 человек;

- В Индии обанкротился один из двух главных авиаперевозчиков;

- Московскую недвижимость бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставят на торги;

- Форбс рассказал о самых дорогих британских особняках российских миллиардеров;

- Московское правительство продало 39 бывших советских кинотеатров частному инвестору;

- Патриарх Кирилл заявил, что ученым никогда не удастся объяснить появление вселенной, не упоминая божественного вмешательства;

- 25-летняя москвичка Алина Кашлинская стала чемпионкой Европы по шахматам.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zYY4EzqOCmI