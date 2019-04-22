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За время январского пьянства в России умирает больше граждан, чем за 9 лет войны в Афганистане

17:56. 22 апреля 2019 Просмотров - 265 2 коммент. Опубликовал:
Интересно, кого напоминают ломехузы в человеческом обществе?


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4424114.html

Метки: алкоголь, будущее, дети, здоровье, наркотики, нация, общество, паразит, Россия, статистика, Углов

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