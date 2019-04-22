«Xитрость», на которую может пойти Япония для возврата Курил

Каким бы ни был любой экономический проект, он никогда не может быть важнее территориальной целостности. Так прокомментировал политолог Николай Стариков публикацию японских СМИ о том, что Токио собирается пойти на хитрость для возврата Курил и для этого воспользуется интересами России в Арктике.

Японское агентство Sankei Shimbun опубликовало статью, в которой рассказало о возможности, которой не преминет воспользоваться Токио, чтобы вернуть Курильские острова, принадлежащие РФ. Портал пишет, что российская газовая корпорация «Новатэк» прощупывает почву на предмет участия японских Mitsui & Co и Mitsubishi в арктическом СПГ-проекте. Также этот вопрос стоит на повестке дня у японских частных и государственных корпораций. Власти Токио хотят добиться развития переговоров по «северным территориям» и в качестве переговорного козыря использовать участие в газовом проекте.

Издание отмечает, что правительство Японии хочет пойти на хитрость для того, чтобы в будущем достигнуть своей заветной цели по возвращению Курильских островов в состав Японии. Токио планирует это сделать с помощью финансирования проекта «Арктик СПГ-2» от «Новатэка». Таким образом японская сторона хочет помочь Москве реализовать свои интересы в Арктике взамен на некоторые преференции для себя, коими могут выступить Курилы.

Автор публикации пишет, что СПГ-программы имеют большое значение для России. В будущем у страны появится возможность с выгодой для себя работать через Северный морской путь и наращивать поставки в страны Азии за счет строительства заводов по производству сжиженного газа. Сегодня известно, что РФ планирует привлечь к сотрудничеству в этой сфере Саудовскую Аравию, Китай и Японию. Москва активно интересуется участием Mitsui & Co и Mitsubishi. В свою очередь Токио готов предоставить этим компаниям половину от общего объема инвестиций, но представители бизнеса пока с осторожностью воспринимают такие перспективы.

В беседе с журналистом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог и писатель Николай Стариков рассказал, почему Россия не торгует своей территорией, и зачем японские СМИ снова подняли тему Курил, привязав её уже к проекту в Арктике.

«Россия не торгует, и не должна торговать своей территориальной целостностью в угоду каким-то экономическим интересам. Такая постановка вопроса сродни тому, сколько должен был заплатить Гитлер за то, чтобы блокадный Ленинград сдался или какую сумму должен был перечислить германский нацбанк для того, чтобы Сталин передал Гитлеру Украину. Понятно, что все это абсурдно», – отметил эксперт.

По словам Старикова, Япония не оставляет надежду вернуть Курилы и для этого предпринимает множество попыток, которые заканчиваются ничем.

«Что же касается Японии, то на самом деле под названием «мирный договор» Токио имеет в виду исключительно обсуждение передачи ей части российской территории. Поскольку Россия этого делать не собирается, то мы видим многочисленные встречи, конференции, на которых на самом деле по сути ничего не обсуждается», – напомнил политолог.

Собеседник издания подчеркнул, что японские СМИ пытаются выполнять добросовестно свою задачу по поддержанию в стране «нужных» настроений.

«Что касается японских журналистов и политиков, то у них свои задачи, своя работа. Они должны поддерживать определенные настроения в японском электорате для того, чтобы граждане Страны восходящего солнца забыли хотя бы на время о том, что их территория страны до сих пор оккупирована Соединенными Штатами Америки и вместо требования о выводе американских войск, они требуют передачи им абсолютно ненужных Курильских островов»,– заключил писатель.

Напомним, Япония претендует на Курильские острова, которые находятся под российским суверенитетом. Москва в свою очередь не раз заявляла, что этот факт обсуждению не подлежит и Россия не намерена «дарить» Курилы.

Ранее «ПолитРоссия» писала, что в Японии выразили протест России из-за поездки московских чиновников на южные Курилы. Во внешнеполитическом ведомстве Японии назвали визит российской делегации «неприемлемым». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия обладает законным правом организовывать любые мероприятия на этой территории. Она уточнила, что Москва расценивает такие заявления Японии как нежелание признавать итоги Второй мировой войны.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102988