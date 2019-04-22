В.В. Сундаков. Тайна русской географии

Иркутск - сибирский город, в 60-ти километрах от озера Байкал. Сейчас февраль. Вот-вот осуществится моя мечта. Я обещал себе, что схожу в глубь лесной чащи, прежде чем мне стукнет 40 и попробую какого это - свести жизнь к самому необходимому минимуму. ...
Вторжение США на Украину 7 февраля 2014 Депутат Евгений Федоров про Евромайдан. Разговор о Евромайдане, американо-европейскому вторжению на Украину, иностранных агентах во власти и на Майдане, предательстве народа, отступлении России и освободительном ...
... старейший факультет, основанный великими русскими филологами С. И. Ожеговым...1900 г. великим русским историком Василием Осиповичем Ключевским...тогда преподавали многие выдающиеся русские историки, в том ... курсов, в частности «Русский народ в XX веке»,...