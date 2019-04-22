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Сводки от ополчения Новороссии 22 апреля 2019

10:29. 22 апреля 2019 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

Контрольные занятия по боевой подготовке в Народной милиции ЛНР

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«Донбасс: Уже сама война не хочет убивать…» (ФОТО)

«Донбасс: Уже сама война не хочет убивать...» (ФОТО) | Русская весна

Российская журналистка Марина Ахмедова в своем блоге пишет о том, за что идет война на Донбассе.

Знаете, что такое социальное неравенство? Это когда в конце апреля листаешь ленту — девочки, девочки, праздники, праздники, девочки едут отдыхать в теплые страны, девочки готовятся к праздникам, девочки наряжаются, и еще фото одной девочки — собираешься пролистнуть дальше.

А она погибла — вчера. На линии соприкосновения в Донбассе. Военный санитар. Отползла от раненых и приняла огонь на себя. Обстреляла украинских военных из автомата. Лилия Эгалегердиева. Для кого-то — преступница. Для кого-то — герой.

Для меня — жертва социальной несправедливости и политиков с российской и украинской стороны.

Так вот… Кому-то Турция и прочие тёплые страны. А кому-то — гроб. Я знаю, что уже давно люди на линии соприкосновения и с той, и с другой стороны не знают, за что воюют.

Война потеряла логический конец еще в 2017-м. Люди сидят в окопах, что бы что? В 2014, в 2015, в 2016 люди и с той, и с этой стороны знали, за что они отдают жизнь, чем и где должна закончиться война.

Сейчас война идет исключительно ради самой войны.

Со стороны ополчения погибли три человека, со стороны ВСУ — четыре.

И когда война потеряла логический конец, и, кажется, уже убивает людей нехотя, сама смертельно устав, от того, что ее растянули на пять лет, эти жертвы — такие вымученные, такие лишние, такие неинтересные для политических ток-шоу.

Уже и сама война не хочет убивать. Смерти в Донбассе хотят только политики.

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Марина Ахмедова

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Танки — главная ударная сила Армии ДНР (ВИДЕО)

Танки — главная ударная сила Армии ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Основной ударной силой Народной милиции, как в обороне, так и в наступлении, являются танки.

Сегодня, когда тяжёлая техника отведена от линии соприкосновения, экипажи постоянно заняты обслуживанием своих боевых машин и совершенствованием навыков на тренировках и учениях, на которых они демонстрируют слаженность и высокий уровень подготовки.

Нет никаких сомнений в том, что если понадобится, танкисты Народной милиции ДНР готовы вновь, как и в 2014–15 годах, нанести противнику сокрушительное поражение.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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