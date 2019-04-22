Сводки от ополчения Новороссии 22 апреля 2019
- 10:29 Контрольные занятия по боевой подготовке в Народной милиции ЛНР.
- 06:00 «Донбасс: Уже сама война не хочет убивать…» (ФОТО).
- 01:30 Танки — главная ударная сила Армии ДНР (ВИДЕО).
Контрольные занятия по боевой подготовке в Народной милиции ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Донбасс: Уже сама война не хочет убивать…» (ФОТО)
Российская журналистка Марина Ахмедова в своем блоге пишет о том, за что идет война на Донбассе.
Знаете, что такое социальное неравенство? Это когда в конце апреля листаешь ленту — девочки, девочки, праздники, праздники, девочки едут отдыхать в теплые страны, девочки готовятся к праздникам, девочки наряжаются, и еще фото одной девочки — собираешься пролистнуть дальше.
А она погибла — вчера. На линии соприкосновения в Донбассе. Военный санитар. Отползла от раненых и приняла огонь на себя. Обстреляла украинских военных из автомата. Лилия Эгалегердиева. Для кого-то — преступница. Для кого-то — герой.
Для меня — жертва социальной несправедливости и политиков с российской и украинской стороны.
Так вот… Кому-то Турция и прочие тёплые страны. А кому-то — гроб. Я знаю, что уже давно люди на линии соприкосновения и с той, и с другой стороны не знают, за что воюют.
Война потеряла логический конец еще в 2017-м. Люди сидят в окопах, что бы что? В 2014, в 2015, в 2016 люди и с той, и с этой стороны знали, за что они отдают жизнь, чем и где должна закончиться война.
Сейчас война идет исключительно ради самой войны.
Со стороны ополчения погибли три человека, со стороны ВСУ — четыре.
И когда война потеряла логический конец, и, кажется, уже убивает людей нехотя, сама смертельно устав, от того, что ее растянули на пять лет, эти жертвы — такие вымученные, такие лишние, такие неинтересные для политических ток-шоу.
Уже и сама война не хочет убивать. Смерти в Донбассе хотят только политики.
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Марина Ахмедова
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Танки — главная ударная сила Армии ДНР (ВИДЕО)
Основной ударной силой Народной милиции, как в обороне, так и в наступлении, являются танки.
Сегодня, когда тяжёлая техника отведена от линии соприкосновения, экипажи постоянно заняты обслуживанием своих боевых машин и совершенствованием навыков на тренировках и учениях, на которых они демонстрируют слаженность и высокий уровень подготовки.
Нет никаких сомнений в том, что если понадобится, танкисты Народной милиции ДНР готовы вновь, как и в 2014–15 годах, нанести противнику сокрушительное поражение.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Война это жертвоприношение гавваха. Сильный мульт по теме показывает всю её суть за 4 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=Cwn3Ru0o8Io