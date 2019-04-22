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Соляная шахта на Урале: самое потрясающее подземелье России, а возможно, и мира

11:28. 22 апреля 2019 Просмотров - 302 Нет комментариев Опубликовал:


Фотографии этой невероятной шахты не встретить в туристических буклетах или в описаниях популярных маршрутов по Уральскому региону. Это фантастическое по своей красоте место закрыто для посещения, и попасть туда удается лишь избранным. Сегодня мы попытаемся исправить эту несправедливость и показать вам одно из самых впечатляющих подземелий не только в России, но и в мире.



Эта соляная пещера расположена на территории Соликамского бассейна и приурочена к району Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей на территории Пермского края. Само месторождение разрабатывается с 30-х годов прошлого столетия, поэтому протяженность шахт и горных пустот здесь довольно внушительная.



На настоящий момент эта соляная шахта не эксплуатируется. Ее стены образованы причудливыми наслоениями минерала карналлита, который содержит хлорид калия и хлорид магния. В зависимости от присутствия посторонних микроэлементов карналлит может иметь различные оттенки, от светло-желтого до голубого или насыщенно красного.



Своим происхождением эта шахта, также как и весь Соликамский бассейн, обязана древнейшему морю, которое существовало здесь во времена пермского периода. Солевые отложения различного состава и цвета тысячелетиями наслаивались друг на друга, образуя причудливые узоры на стенах этого фантастического подземелья.



На стенах шахты видны следы от бурения, которые остались после добычи минерала карналлита. Это ценное сырье, которое используется при получении удобрений для сельского хозяйства.



На сегодняшний день шахта закрыта, и попасть внутрь этого волшебного мира минералов очень сложно. Из-за регулярных обвалов горных пород в этом регионе, а также по причине возможного накопления метана и других токсичных газов, посещение шахты опасно для жизни.



Возможно, в будущем, когда эта часть месторождения будет до конца исчерпана, эту потрясающую воображение соляную шахту удастся переоборудовать и сделать доступной для туристов. Подобное место, без всяких сомнений, будет пользоваться огромной популярностью у путешественников.



Источник: http://nashaplaneta.su/news/soljanaja_shakhta_na_urale_samoe_potrjasajushhee_podzemele_rossii_a_vozmozhno_i_mira/2019-04-22-67553

Метки: мир вокруг нас

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