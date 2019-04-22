ПИСЬМА: Хочу работать на страну, а не на эксплуататора
Пишет Владислав, 11-классник из Херсона: «. На истории и обществознании (которое у нас названо «Человек и мир») нам рассказывают о пользе и справедливости капиталистической системы, о неадекватности социалистического строя и о том, как хорошо мы живём в наше время и как плохо и тягостно жилось во времена СССР…»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/xochu-rabotat-na-stranu.html
Пишите нам. Не молчите.
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
А чё хотели ? В тырло!
Это во всех школах что ли? Так давно ясен кризис той системы куда вляпались. это грубейшая ошибка Минобразования.
теперь все могут поцеловать шоколадную опу украинским языком