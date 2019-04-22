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ПИСЬМА: Хочу работать на страну, а не на эксплуататора

18:54. 22 апреля 2019 Просмотров - 232 3 коммент. Опубликовал:

Пишет Владислав, 11-классник из Херсона: «. На истории и обществознании (которое у нас названо «Человек и мир») нам рассказывают о пользе и справедливости капиталистической системы, о неадекватности социалистического строя и о том, как хорошо мы живём в наше время и как плохо и тягостно жилось во времена СССР…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/xochu-rabotat-na-stranu.html

Пишите нам. Не молчите.
Почта проекта: admin@lastcall.su

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM


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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Koc9gTJ92Hs

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