ПИСЬМА: Хочу работать на страну, а не на эксплуататора

Пишет Владислав, 11-классник из Херсона: «. На истории и обществознании (которое у нас названо «Человек и мир») нам рассказывают о пользе и справедливости капиталистической системы, о неадекватности социалистического строя и о том, как хорошо мы живём в наше время и как плохо и тягостно жилось во времена СССР…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/xochu-rabotat-na-stranu.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM





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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Koc9gTJ92Hs