ПАРСУНА. ИГОРЬ АШМАНОВ

Гость программы интернет-аналитик Игорь Ашманов.

02:20 — О христианстве и восточных религиях

04:37 — Об антагонизме веры и разума

05:55 — Теология — «не наука»?

08:13 — О боге технологий

10:00 — Что для Вас в вере самое сложное?

12:11 — «Лицензию на убийство передадут искусственному интеллекту в ближайшие два-три года»

14:03 — Восстание машин?

14:50 — О проблеме памяти

16:57 — Что чувствует человек «в осажденной крепости»

19:37 — О технологиях в свете проблемы зла

25:17 — О влиянии соцсетей на природу человека

31:32 — «На пользователей соцсетей я смотрю как патологоанатом»

33:02 — О вере и прощении

36:07 — «Психология — лженаука»?

38:09 — О суррогатной дружбе и «слабых связях»

41:42 — О любви к людям и любви к Богу

45:04 — «Что делать Православной Церкви, когда ее атакуют в социальных сетях?»

47:24 — Лонгриды: забыть нельзя удержать

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pk8qBRtna8c