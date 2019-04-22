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ПАРСУНА. ИГОРЬ АШМАНОВ

10:46. 22 апреля 2019 Просмотров - 143 Один комментарий Опубликовал:

Гость программы интернет-аналитик Игорь Ашманов.

02:20 — О христианстве и восточных религиях
04:37 — Об антагонизме веры и разума
05:55 — Теология — «не наука»?
08:13 — О боге технологий
10:00 — Что для Вас в вере самое сложное?
12:11 — «Лицензию на убийство передадут искусственному интеллекту в ближайшие два-три года»
14:03 — Восстание машин?
14:50 — О проблеме памяти
16:57 — Что чувствует человек «в осажденной крепости»
19:37 — О технологиях в свете проблемы зла
25:17 — О влиянии соцсетей на природу человека
31:32 — «На пользователей соцсетей я смотрю как патологоанатом»
33:02 — О вере и прощении
36:07 — «Психология — лженаука»?
38:09 — О суррогатной дружбе и «слабых связях»
41:42 — О любви к людям и любви к Богу
45:04 — «Что делать Православной Церкви, когда ее атакуют в социальных сетях?»
47:24 — Лонгриды: забыть нельзя удержать

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pk8qBRtna8c

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13966 10844
    jackomb 22 апреля 2019 в 12:22

    Одно могу сказать, на нашем ресурсе “Ящик Пандоры” длинных текстов хватает аж с головой и наши участники не закапсулированы в одно информационное пространство.

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