Отношение россиян к абортам и жизни до рождения: всероссийский опрос

(Итоги всероссийского социологического опроса, апрель – сентябрь 2018 г.)

Аборт в Российской Федерации продолжает сохранять ведущее место в регуляции рождаемости, обусловливает нарушения репродуктивного здоровья женщин, в ряде случаев приводит к летальному исходу и наносит, по оценке специалистов, экономический ущерб, – т.е. остается большой медико-социальной проблемой. Недаром распространенность и динамика абортов – это один из немногих показателей, по которым оценивается как в целом состояние здоровья населения, так и отношение государства к проблемам материнства и детства. По числу абортов Россия занимает одно из первых мест в Европе и мире.

Общероссийское общественное движение «ЗА ЖИЗНЬ!» силами сотен волонтеров провело уникальное исследование, для того чтобы понять истинное отношение россиян к проблеме абортов.

Причиной исследования послужил факт столкновения с противоречиями между данными соцопросов ВЦИОМ, Левада-центра и других и теми стихийными опросами общественного мнения в самых разных городах на региональных телеканалах, невольными инициаторами которых неоднократно выступали участники движения.

Опрос проводился в 8 федеральных округах Российской Федерации. В нем приняли участие 279 городов из 63 субъектов РФ. В опросе приняли участие 29 032 респондента. По половому признаку – 69 % женщин, 31% мужчин. Основные возрастные категории распределились следующим образом: 50% опрошенных в возрасте 15–29 лет, 27% – 30–44 лет, 15% – 45–59 лет и 8% – старше 60 лет.

Опрос имел преимущественно уличный формат, а также проводился в учебных заведениях (колледжах, вузах). Надо отметить, что в храмах были опрошены всего 5,7% всего числа респондентов, что исключает религиозный контекст в проведении исследования.

На вопрос «Как Вы считаете, с какого момента начинается жизнь человека?» 57% респондентов отвечают, что жизнь начинается с момента зачатия, 23,9% – с момента рождения.

Вопрос «Как Вы относитесь к словам министра здравоохранения России: “Аборт – убийство”[1] ?» Абсолютное большинство согласны с данным утверждением – 79,7%.

Вопрос «Вносить ли в образовательную программу актуальные представления науки о начале жизни человека?» Ответ «да» – 84%.

Вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли информировать женщину, желающую прервать беременность, обо всех последствиях?» Ответ «да» – 95,2%.

Вопрос «Знаете ли Вы о том, что гормональные контрацептивы и внутриматочные спирали обладают абортивным действием?» Ничего не знают об этом утверждении 49,9%, 0,2% не согласны. Перед нами свидетельство о том, что работа по информированию граждан в этом направлении не проводится умышленно в интересах фармакологических компаний.

Вопрос «Как Вы относитесь к инициативе по законодательной защите жизни человека с момента зачатия?» Поддержало – 47,9% респондентов, 22,5% против, при этом 28,5% затруднились ответить на данный вопрос.

По данному пункту результаты данного опроса разительно разошлись с результатами опросов разных лет ВЦИОМа и Левада-центра, согласно которым лишь от 2 до 18% россиян поддерживают запрет абортов, однако оказались созвучными недавнему европейскому опросу 2018 г., согласно которому 56% россиян выступают против легальности абортов.[2]

Вопрос «Как Вы считаете, с какого момента жизнь человека должна быть защищена законами Российской Федерации?» На данный вопрос мнения россиян разделились на две почти равных категории, с небольшим процентом лидирует ответ «с момента зачатия» (44,3%), он всего на 1,6% больше, чем ответ «с момента рождения» (42,7%). На третьем месте (10,5%) ответ «с начала сердцебиения».

Выводы:

1. Граждане России созрели к законодательным изменениям в сфере охраны жизни ребенка до рождения. В обществе господствует негативное отношение к аборту как к убийству (79,7%), при этом почти половина населения (47%) считает необходимым этот вид убийства запрещать. Тот факт, что 28,5% граждан еще не сформировало свою позицию по этому вопросу, является очевидным потенциалом для работы с населением.

2. Население России поддерживает просветительскую кампанию по профилактике абортов, которая бы включала в себя не только помощь беременным, оказавшимся в кризисной ситуации, но и просветительскую работу со всеми категориями населения о жизни ребенка до рождения и о последствиях абортов для здоровья («за» – 84% граждан).

3. Опрос мнения показывает неосведомленность 49,9% населения об абортивном действии средств контрацепции, что свидетельствует о нарушении организациями-производителями контрацептивов принципа добровольного информированного согласия. Решением в данной ситуации могла бы стать маркировка средств контрацепции, имеющих подобный эффект, как абортивных, а также просветительская работа с населением.

Анализ результатов всероссийского опроса,

посвященного отношению россиян к абортам и жизни до рождения

Опрос проводился в период: апрель – сентябрь 2018 года.

В опросе приняли участие: 29 032 респондента.

Основные возрастные категории распределились следующим образом:

50% опрошенных в возрасте от 15 до 29 лет,

27% – в возрасте от 30 до 44 лет,

15% – 45–59 лет

и 8% – старше 60 лет.

По половому признаку – 69% женщин, 31% мужчин.



Опрос проводился в 8 федеральных округах Российской Федерации, процентное соотношение видно из диаграммы.



В опросе приняли участие 279 городов из 63 субъектов РФ. Следует отметить, что в пределах одного округа опрос по субъектам распределялся неравномерно (выборочная совокупность недостаточно корректно была спланирована), что означает некоторую погрешность в полученных выводах, то же относится к городам в пределах одного субъекта РФ.

Опрос имел преимущественно уличный формат, а также проводился в учебных заведениях (колледжах, вузах). Надо отметить, что в храмах было опрошено всего 5,7% всего числа респондентов.



Соотношение субъектов – участников опроса в разных федеральных округах можно увидеть в приведенной таблице.

На вопрос «Как Вы считаете, с какого момента начинается жизнь человека?» были получены следующие результаты. 57 % респондентов считают, что жизнь начинается с момента зачатия, 23,9% – с момента рождения, 15,6 – с начала сердцебиения и лишь 2,8 % считают началом жизни первые движения плода.



Интересно отметить – женщины более склонны считать, что жизнь начинается с момента зачатия – 63,6%, в отличие от мужчин – 44,8%, однако мужчины связывают начало жизни именно с рождением – 33,8%.



Сравнивая ответы на данный вопрос по округам, заметим, что абсолютное большинство респондентов соотносят начало жизни человека с моментом зачатия.

Следует также указать, что высокий показатель у Северо-Кавказского ФО связан не только с менталитетом, традициями и религиозными взглядами, но и с погрешностью в формировании выборки (опрошено всего 149 человек, представлен только Ставропольским краем).



Общие мнение существенно не изменяется при возрастном анализе данного вопроса. Однако отметим, что возрастная группа 15–29 лет выделяется в ответах по сравнению с другими группами. Результаты приведены в диаграмме ниже.

Вопрос «Как Вы относитесь к словам министра здравоохранения России:

“аборт – убийство”?»

Абсолютное большинство согласны с данным утверждением – 79,7% всех респондентов, что также подтверждается сравнительными данными по возрастным группам, полу и в различных федеральных округах, диаграммы ниже.

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге картина меняется в соотношении 2/3.

Вопрос «Вносить ли в образовательную программу актуальные представления науки о начале жизни человека?»

83,4% всех респондентов считают необходимым подобные знания для школьников. Высокий уровень согласия прослеживается также у респондентов различных возрастов, различных полов в разных федеральных округах.

Вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли информировать женщину, желающую прервать беременность, обо всех последствиях?»

В результате 95,2% респондентов считают, что необходимо, также высокий процент (более 90) прослеживается в каждом федеральном округе, в каждой возрастной и половой группе. Согласно абсолютное большинство.

Вопрос «Знаете ли Вы о том, что гормональные контрацептивы и внутриматочные спирали обладают абортивным действием?»

Ничего не знают об этом утверждении 49,9%, 0,2% не согласны. Процентное распределение ответов отражено в диаграмме ниже.

Не информированы об абортийном действии контрацептивов и жители меагполисов.

Ничего об этом не знает высокий процент респондентов в каждой возрастной категории. Информацию из интернет-источников по этому вопросу получает преимущественно молодежь – 18,7% в возрасте 15–29 лет, а от врача больше осведомлены, напротив, люди в возрасте за 60 лет.

Уточняя информированность мужчин и женщин, можно отметить, что мужчины на 13% больше (58,8%), чем женщины (45,8), ничего не знают от этом, тем не менее на специализированных сайтах информацию они получают почти одинаково (с расхождением в 0,8%).

Вопрос «Как Вы относитесь к инициативе по законодательной защите жизни человека с момента зачатия?»

Согласились с подобной инициативой 47,9% всех респондентов, однако 28,5% затруднились ответить на данный вопрос.

Существенно не меняется распределение у мужчин и женщин.

Однако если рассматривать взаимосвязь ответов у разных возрастных категорий респондентов, то из тех, кто согласен с инициативой защиты жизни с момента зачатия, выделяется категория 60 лет и старше (60,3%), а среди не поддерживающих – больше всего молодежи в возрасте от 15 до 29 лет (27,2%).

В Санкт-Петербурге поддерживают данную инициативу на 6,2 % больше, чем в Москве.

А наоборот, не поддерживающих больше в Москве (37,6%).

Вопрос «Как Вы считаете, с какого момента жизнь человека должна быть защищена законами Российской Федерации?»

Здесь мнения россиян разделились на две почти равных категории. С небольшим процентом лидирует ответ «с момента зачатия» (44,3%), всего на 1,6% больше, чем ответ «с момента рождения».

Подобное процентное соотношение наблюдается по всем федеральным округам, за исключением Северо-Кавказского округа (но здесь может быть высока погрешность выборки).

На диаграмме ниже продемонстрировано, что с законодательной защитой жизни с момента зачатия соглашаются люди более старшего возраста, причем ярко прослеживается возрастная динамика такого согласия.

Напротив, ответу «с момента рождения» импонируют 50,4% респондентов молодого возраста 15–29 лет. Также четко видна возрастная динамика спада подобных убеждений.

Среди мужчин большинство считают, что защищать жизнь необходимо с рождения (45,2%), однако женщины с небольшим процентным отрывом (6,7%) убеждены в обратном (46,6%).

В целом исследование показывает неравнодушное отношение жителей всех федеральных округов к проблеме абортов и защите жизни человека до и после рождения.

Через 2-3 года после просветительской кампании с целью изучения динамики общественного мнения по данным вопросам планируется повторить исследование с корректировкой выборки.

Итоговый результат: