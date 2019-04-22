Отложенная жизнь – не рождённый ребёнок. Вадим Агафонов. Часть 1

Не рожденный ребенок.



Автор-сказитель – Вадим Агафонов

Часть 2 – https://youtu.be/W6eEpVi62fw



Очень сложная тема. Тема замерших беременностей. Тема выкидышей. Тема абортов. Тема прерывания жизни до рождения.Осуждение будет отсутствовать. Достаточно того, что человек сам переживает. Я о другом – о помощи и об изменении.Начну с оправдания. Не бывает случайного. Если случилась замершая беременность или выкидыш, то так выбрало ваше бессознательное. А бессознательное четко выполняет команды… Но чьи?И очень часто – не ваши. А внедренные программы. По сути, их всего два вида – наследственные и воспитанные (навязанные).

Если ваше близкое окружение в вас воспитывало установку или убеждение, что дети – это «нищету плодить, прощай учеба, прощай карьера, мать-одиночка, отсутствие свободы и т.п. и т.д.», то вы можете даже не понимать этого или не помнить. Но если ваше бессознательное это приняло, как команду, то оно будет выполнять.

Другой момент – чисто наследственный. Если у вас в роду, у мамы были аборты, выкидыши или другие виды прерывания беременности, то вероятность того, что это случится у вас, очень высока. Вы на автомате получаете такую модель поведения в своей жизни.

Другой аспект – кармический. У не рожденных детей тоже есть своя судьба – карма. И по ней они должны воплотиться в материальном мире, но не жить. Это инкарнация, но короткая, без прохождения сознательной части жизни. А вы в этом участвуете.

Теперь мне важно ваше мнение. Если для вас это откликается, если для вас это важно, если вас это беспокоит, если вы хотите это изменить, проработать и жить счастливее, устроить свою жизнь, наладить свои отношения, стать успешнее, то…

дайте мне об этом знать! И я подготовлю для вас что-либо полезное!



С наилучшими пожеланиями счастья,

Вадим Агафонов



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TjfRsMMDB18