О первом словаре русского языка. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как и кто его составлял?

О составлении словаря русского языка на протяжении ХVIII века говорили неоднократно. Однако практическая работа в этом направлении началась только с появления в 1783 году Российской Академии наук. Указом Екатерины II этой структуре поручались соответствующие лингвистические и филологические изыскания. Непосредственно Петербургской Академии наук, учрежденной в 1725 году по инициативе Петра Великого, обязанности по составлению словаря делегировать не решились. Там «правили бал иностранцы», не искушенные в тонкостях русского, а потому они вряд были бы полезны в этом ответственном деле.

Президентом Российской Академии стала княгиня Екатерина Дашкова. Она уже возглавляла главную Академию – Петербургскую – и настояла на создании новой научной организации с гуманитарным профилем. Ей удалось привлечь сюда сильных ученых украинско-русского происхождения. В списках академиков действительно не встречаются западноевропейские имена, что для той эпохи выглядело довольно необычно.

Под началом Дашковой в Российской Академии развернулись дебаты о том, каким должен быть словарь. Одни во главе с Иваном Болтиным выступали за расположение материала по азбучному чину, другие – по этимологическому или по коренным словам. Большинство предпочло последнее и в словарь вошли 43 тыс. слов, сгруппированных по корням. Интересно, что сами слова отбирались преимущественно из книжной литературы, а точнее из летописей, из церковного богослужения. Присутствовали также термины из разных отраслей знания, впервые переведенные на русский с латинского языка. Неудивительно, что подготовленный словарь больше напоминал историко-филологический справочник, далекий от народной живой речи.

Шеститомное издание увидело свет в 1794 году, но на этом решили не останавливаться, а приступить к подготовке нового словаря на азбучной основе. Однако прежний энтузиазм академиков поддерживался уже с трудом. Первый том вышел только через 12 лет, в 1806 году, а последний – шестой – аж в 1826. Общее количество слов увеличилось до 53 тыс, у каждого обозначалось ударение. Причем составители подвергались серьезному давлению критиков, что не способствовало работе. Петербургское общество явно не благоволило изданию: даже Александру Шишкову, с 1813 года Президенту Российской Академии, не удалось ускорить выход словаря. Там все больше отвлекались на другие публикацией: «Общий церковно-славянский словарь» Петра Соколова, «Илиаду» в переводе Гнедича, произведения античных классиков.

Добавим, что впоследствии академический словарь русского языка не выдержал конкуренции с изданием Владимира Даля, который делал акцент как раз на живой народной речи, которой пренебрегали ученые мужи. Еще до трудов Даля Николай I посчитал миссию Российской Академии исполненной и после кончины в 1841 году ее многолетнего Президента Шишкова включил эту структуру на правах отделения в состав основной Петербургской Академии наук.

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