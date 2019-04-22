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Мёртвая петля «Ночного охотника» и пикирование «Аллигатора» (ФОТО, ВИДЕО)

04:00. 22 апреля 2019 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:
Мёртвая петля «Ночного охотника» и пикирование «Аллигатора» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Уникальная пилотажная группа «Беркуты» в апреле празднует свой день рождения — 30 лет создания эскадрильи и 27 лет с момента первого показательного полета.

Об этом — в материале госкорпорации Ростех.

Команда выступает на военных вертолетах Ми-28Н («Ночной охотник») и-Ка-52 («Аллигатор») производства холдинга «Вертолеты России», который входит в Ростех.

«Беркуты» в прямом смысле храбрецы — они выполняют фигуры высшего пилотажа на тех машинах, на которых любая ошибка может стать фатальной.

Ведь вертолеты отличаются от самолетов в первую очередь своими аэродинамическими свойствами и, конечно, взаимодействием членов эскадрильи при выступлении, ведь расстояние между лопастями их несущих винтов в боевом порядке − не более 10 метров. На скорости 200 км/ч любая ошибка может стоить жизни. К тому же вертолет менее устойчив в воздухе, чем самолет, и требует постоянного контроля.

Все пилоты команды «Беркуты»  уникальные специалисты, виртуозы управления, летчики высшего класса. Поэтому каждое их выступление приковывает внимание зрителей и вызывает неподдельный восторг.

Группа выступает на боевых ударных вертолетах, а это, отметим мы, редкость в наши дни. В начале были легендарные «крокодилы» — Ми-24, потом в 2012 году им на смену пришли шесть «Ночных охотников» Ми-28Н и один «Аллигатор» Ка-52. Оба вертолета состоят на вооружении ВВС РФ.

Ударный вертолет Ми-28Н (применяется с 2009 года) обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого ракетного вооружения и мощной пушечной установкой. «Ночной охотник» способен демонстрировать различные фигуры высшего пилотажа.

Среди них петля Нестерова («мертвая петля»), переворот Иммельмана, «бочка», полет боком, полет назад и другие.

Ка-52 (применяется с 2011 года) компактен и обладает неповторимой маневренностью, что играет важную роль, например, при ведении боя в горной местности.

Это второй после-Ка-50 в мире ударный вертолет соосной схемы, у которого пара основных винтов вращается параллельно в разные стороны, а рулевой винт отсутствует.

Кстати, экипаж здесь сидит рядом, а не друг за другом, как в других боевых машинах, что позволяет пилотам при необходимости дублировать функции.

На этой машине можно демонстрировать такие фигуры высшего пилотажа, как знаменитая «мертвая петля», пикирование, «змейка», переходы из скольжения в скольжение, плоские развороты и другие.

Уникальность «Беркутов» заключается в их упрямости.

Они, в отличие от своих зарубежных коллег, выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа не на том, что «проще» или, банальнее, «легче», а на том, что гораздо шире с точки зрения красоты полета и демонстрации возможностей современной российской техники.

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Мёртвая петля «Ночного охотника» и пикирование «Аллигатора» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Мёртвая петля «Ночного охотника» и пикирование «Аллигатора» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1555865474

Метки: Новости

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