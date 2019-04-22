Генштаб ВС РФ: в стране достаточное количество призывников

По указу президента, в 2019 году ряды армии пополнят 135 тысяч новобранцев. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский считает, что в России нет проблем с нехваткой солдат.

Указ о весеннем призыве Владимир Путин подписал в конце марта. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте Кремля. Согласно планам, с 1 апреля по 15 июля 2019 года в российскую армию будут призваны около 135 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Новобранцев должно хватить как для пополнения строя, так и для перспективного комплектования войск. «Призывные комиссии тщательно отбирают лучших для прохождения службы», — рассказал Евгений Бурдинский. Генерал также отметил, что в последние годы популярность военной службы среди молодежи набирает обороты.

Результаты исследований указывают на позитивную оценку института армии со стороны населения. В прошлом году в опросе, посвященном военной службе, 88 процентов респондентов заявили о положительном отношении к данной практике. По словам Бурдинского, солдаты тоже довольны своей деятельностью и видят в ней для себя много пользы. Возможно, это связано с тем, что качество жизни в армии заметно улучшилось. «Нормальные бытовые условия при выходе на полигоны, отправка на службу в мягких вагонах и питание по призыву в вагонах-ресторанах уже стали нормой», — подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

И действительно: те, кто служил десять лет назад, сейчас могут не узнать современную армию. Так, казармы стали более комфортными для проживания. Строят объекты по типовому проекту Министерства обороны, помещения отвечают действующим нормам по организации быта и досуга военнослужащих. Солдаты живут в секциях, которые рассчитаны не более чем на четырех человек. На каждом этаже установлены душевые, для отдыха обустроены чайные комнаты и кубрики с мебелью и кабельным телевидением. В казармах также есть прачечные со стиральными машинами и сушилками, помещения для чистки обуви.

Столовые в армии перешли на систему аутсорсинга. Теперь здесь действует принцип «шведского стола»: солдаты получили возможность выбирать блюда на свое усмотрение. Рацион разрабатывается специалистами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Меню отличается разнообразием, в него входят мясо, несколько видов рыбы и круп, супы, сезонные и консервированные овощи, салаты. По установленному правилу блюда не должны повторяться чаще 2-3 раз в неделю. Дневная норма включает 4 246 ккал, она определена в связи с большим количеством физической активности армейцев и направлена на полное восстановление энергии после нагрузок. Раз в месяц профессиональные повара готовят для солдат еду по национальным рецептам.

Убедиться в улучшении условий жизни в армии теперь могут не только военнослужащие, но и члены их семей. Два раза в году в воинских частях организовывают слеты солдатских матерей. Узнать больше об армейских буднях могут и студенты в рамках экскурсий. Для этого проводится всероссийская акция «В армию на денек». Мероприятия ориентированы на предоставление информации о реальной жизни солдат. Цель акций — изменение устоявшихся в обществе предубеждений относительно военной службы.