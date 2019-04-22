Галопом по Европам #9 (Пожары в Забайкалье, Утилизация флота, Систедеры)
В этом выпуске:
- Пожары в Забайкальском крае;
- Взрывы в церквях и гостиницах Шри-Ланки унесли жизни 290 человек, в том числе 12 иностранцев;
- Новым президентом Украины стал комедийный актер Зеленский;
- Очередной актив Дерипаски оказался под угрозой банкротства;
- Роснефть намерена судиться с агентством Рейтер и добиваться пресечения его работы в России;
- На российском рынке массовых коммуникаций может появиться новый игрок;
- Доходы населения в первом квартале продолжили падение;
- О планах по утилизации атомного флота России;
- Система “Платон” может быть распространена не только на грузовые, но и на автобусные перевозки на межрегиональных маршрутах;
- КПРФ внесла в Думу законопроект о национализации;
- Совет Федерации принял закон о суверенном Рунете;
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Сейчас в Донбасскую НР будут принимать из Запорожья и Харькова только на конкурсной основе.
По моему уже полностью понятно что артист Зеленский из одной бочки с бандой.