Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Галопом по Европам #9 (Пожары в Забайкалье, Утилизация флота, Систедеры)

22:09. 22 апреля 2019 Просмотров - 103 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Пожары в Забайкальском крае;
- Взрывы в церквях и гостиницах Шри-Ланки унесли жизни 290 человек, в том числе 12 иностранцев;
- Новым президентом Украины стал комедийный актер Зеленский;
- Очередной актив Дерипаски оказался под угрозой банкротства;
- Роснефть намерена судиться с агентством Рейтер и добиваться пресечения его работы в России;
- На российском рынке массовых коммуникаций может появиться новый игрок;
- Доходы населения в первом квартале продолжили падение;
- О планах по утилизации атомного флота России;
- Система “Платон” может быть распространена не только на грузовые, но и на автобусные перевозки на межрегиональных маршрутах;
- КПРФ внесла в Думу законопроект о национализации;
- Совет Федерации принял закон о суверенном Рунете;


_______________________________________________

Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xZTJlUoUoQk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Галопом по Европам #5 (Пожар, Будущее рунета, Сталин)
В этом выпуске:- Пожар в Соборе Парижской Богоматери;- Госдума ...
Галопом по Европам #7 (Рейтинг Forbes, Кризис в Аргентине, Средний класс)
... социальных сетей на новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери;- Либеральное...
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
...в таком варианте всю западную Европу, тоже нетрудно догадаться. Уж...устройства загорелись. К очагу пожара российские пожарные допущены не ...актов, давно действующих в Европе и в Соединенных Штатах ... отечественная история перешла в галоп и они сразу же оказались...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... учу их поведению при пожаре, учу языкам компьютерного программирования... построить в Восточной Европе республику Платона лопнула на...отдавали предпочтение правящие классы Европы на протяжении тысячелетий. Я...в жизни пустить лошадь галопом или заставить ее ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 418 294
    чужой 22 апреля 2019 в 23:36

    Сейчас в Донбасскую НР будут принимать из Запорожья и Харькова только на конкурсной основе.
    По моему уже полностью понятно что артист Зеленский из одной бочки с бандой.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)