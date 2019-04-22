Галопом по Европам #9 (Пожары в Забайкалье, Утилизация флота, Систедеры)

В этом выпуске:

- Пожары в Забайкальском крае;

- Взрывы в церквях и гостиницах Шри-Ланки унесли жизни 290 человек, в том числе 12 иностранцев;

- Новым президентом Украины стал комедийный актер Зеленский;

- Очередной актив Дерипаски оказался под угрозой банкротства;

- Роснефть намерена судиться с агентством Рейтер и добиваться пресечения его работы в России;

- На российском рынке массовых коммуникаций может появиться новый игрок;

- Доходы населения в первом квартале продолжили падение;

- О планах по утилизации атомного флота России;

- Система “Платон” может быть распространена не только на грузовые, но и на автобусные перевозки на межрегиональных маршрутах;

- КПРФ внесла в Думу законопроект о национализации;

- Совет Федерации принял закон о суверенном Рунете;





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xZTJlUoUoQk