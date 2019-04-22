Факты о потопе. Часть 22
10:19. 22 апреля 2019 Просмотров - 282 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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В геохронологии есть информация о глобальных вымираниях флоры и фауны. Но было это якобы миллионы лет назад. С датировками можно соглашаться или не соглашаться. Но многие факты говорят, что такие события на Земле были в историческое время, во времена существования человека и даже культур и цивилизаций.
Это очередная подборка примеров, с которыми тоже можно соглашаться или отмахиваться из-за того, что они для современной научной парадигмы – неудобны.
Раскопки поселения Фанагория.
Амфора плавала в селевых массах? Только не говорите про культурные слои. Глина – это не культурный слой.
Вот фотографии раскопок с высоты, оцените толщину глины, пот которой находятся остатки строений:
Видно, что раскопки здесь проводились не раз. Виден разный возраст отвалов. Некоторые уже зарасли
Еще амфоры, которые накрыло грунтом. Что это было? Выпадение вулканического пепла или пылевые бури или селевой поток? Но то, что это не культурные слои отложились – видно по сплошной глине и супеси.
Оцените уровень снятого слоя глины. Это не 10-20 см накопленного перегноя или дерна. Глина, супесь и даже с камнями, с окатанными камнями. Они могли образоваться только в селевых массах. Врят ли это последствия наводнения. Паводок никогда камни не переносит и вода чистая при разливе равнинных рек. В тропических может переноситься ил и глина, но что это было за событие? Ведь ученые не говорят про него, они считают что все подобные города были разрушены завоевателями.
Официальная версия гибели города:
Весь комплекс погиб во время сильного пожара (ориентировочно, около 480-470 годов до н.э.) – возможно, во время осады города персами.
Ну, правильно, на что еще можно списать такие разрушения? А глину с камнями поверх развалин – археологи упорно замечать не желают.
Источник
Фотография, сделанная все там же, при раскопках в Финагории. Склеп на Западном некрополе.
Источник
***
В youtube у некоторых авторов есть ряд интересных роликов на тему фактов, говорящие о произошедшем ранее катаклизме (а может и не одном). Например, этот ролик, в котором озвучена статья про то, что якобы последствия оледенения могут быть последствиями именно от потоков воды и грязи, от потопа:
Ледникового периода не было – это теория, победившая потоп
***
Упоминание Геденштромом про закопанные стволы берез в срезах берегов полярных озер на 75 градусе с.ш. В настоящий момент максимальная широта, где встречаются еще обычные (не карликовые) берызы – 66 гр.с.ш. – на 1,5 тыс. км южнее.
На втором скане Геденштромом приводит упоминание про горы из древесины на островах Новая Сибирь (Новосибирские острова?)
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://rodline.livejournal.com/390877.html
https://rodline.livejournal.com/391366.html
***
Окаменевшие пни в Шотландии. Их накрыли массы, законсервировали, доступа кислорода не было. Именно по этой причине древесина не сгнила. Процесс консервации был моментальным
***
Камское водохранилище. Под глиной, у кромки воды видны окаменевшие слои другой глины. Возможно это окаменевший ил древней реки.
Река размывает глиняные берега и под этой глиной вымывает древесные остатки. Они древние, но еще даже не окаменевшие. Древесина не разложилась, не сгнила по причине моментальной ее консервации слоями грунта. Река размывает берега и освобождает эти остатки.
Древняя древесина крупным планом. Это остатки не современных деревьев после затопления водохранилища.
Источник
***
Бруклин 1913г. Видны окатанные валуны. Огромных размеров и небольшие. Это возможно лишь в селевых массах.
Кстати, среди западных ученые есть мнения, что эта картина образована прорывом ледниковых озер, когда стремительные и огромные потоки воды устремлялись в океан. На эту тему позже разберем несколько примеров.
И среди советских ученых были эти мнения и модели, например в работах М.Гросвальда, И.Великовский, В.Пазинича.
***
Одна из причин, говорящая о том, что такое могло произойти в истории Земли – это сдвиги географических полюсов с образованием инерционных сдвигов в земной коре и во всех морях и океанах. В комментариях в моей группе в ВК разместили вот такую модель планетарных сдвигов и их датировок:
Земля каждые 370 лет смещает географическую ось, ось вращения на 33 градуса. Причем, происходит сначала переворот на 180 градусов. Этот процесс привязан к переходам через плоскость Галактики. Гипотезу трудно проверить, но ее автор, наверное же чем-то руководствовался.
Источник
***
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В геохронологии есть информация о глобальных вымираниях флоры и фауны. Но было это якобы миллионы лет назад. С датировками можно соглашаться или не соглашаться. Но многие факты говорят, что такие события на Земле были в историческое время, во времена существования человека и даже культур и цивилизаций.
Это очередная подборка примеров, с которыми тоже можно соглашаться или отмахиваться из-за того, что они для современной научной парадигмы – неудобны.
Раскопки поселения Фанагория.
Амфора плавала в селевых массах? Только не говорите про культурные слои. Глина – это не культурный слой.
Вот фотографии раскопок с высоты, оцените толщину глины, пот которой находятся остатки строений:
Видно, что раскопки здесь проводились не раз. Виден разный возраст отвалов. Некоторые уже зарасли
Еще амфоры, которые накрыло грунтом. Что это было? Выпадение вулканического пепла или пылевые бури или селевой поток? Но то, что это не культурные слои отложились – видно по сплошной глине и супеси.
Оцените уровень снятого слоя глины. Это не 10-20 см накопленного перегноя или дерна. Глина, супесь и даже с камнями, с окатанными камнями. Они могли образоваться только в селевых массах. Врят ли это последствия наводнения. Паводок никогда камни не переносит и вода чистая при разливе равнинных рек. В тропических может переноситься ил и глина, но что это было за событие? Ведь ученые не говорят про него, они считают что все подобные города были разрушены завоевателями.
Официальная версия гибели города:
Весь комплекс погиб во время сильного пожара (ориентировочно, около 480-470 годов до н.э.) – возможно, во время осады города персами.
Ну, правильно, на что еще можно списать такие разрушения? А глину с камнями поверх развалин – археологи упорно замечать не желают.
Источник
Фотография, сделанная все там же, при раскопках в Финагории. Склеп на Западном некрополе.
Источник
***
В youtube у некоторых авторов есть ряд интересных роликов на тему фактов, говорящие о произошедшем ранее катаклизме (а может и не одном). Например, этот ролик, в котором озвучена статья про то, что якобы последствия оледенения могут быть последствиями именно от потоков воды и грязи, от потопа:
Ледникового периода не было – это теория, победившая потоп
***
Упоминание Геденштромом про закопанные стволы берез в срезах берегов полярных озер на 75 градусе с.ш. В настоящий момент максимальная широта, где встречаются еще обычные (не карликовые) берызы – 66 гр.с.ш. – на 1,5 тыс. км южнее.
На втором скане Геденштромом приводит упоминание про горы из древесины на островах Новая Сибирь (Новосибирские острова?)
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://rodline.livejournal.com/390877.html
https://rodline.livejournal.com/391366.html
***
Окаменевшие пни в Шотландии. Их накрыли массы, законсервировали, доступа кислорода не было. Именно по этой причине древесина не сгнила. Процесс консервации был моментальным
***
Камское водохранилище. Под глиной, у кромки воды видны окаменевшие слои другой глины. Возможно это окаменевший ил древней реки.
Река размывает глиняные берега и под этой глиной вымывает древесные остатки. Они древние, но еще даже не окаменевшие. Древесина не разложилась, не сгнила по причине моментальной ее консервации слоями грунта. Река размывает берега и освобождает эти остатки.
Древняя древесина крупным планом. Это остатки не современных деревьев после затопления водохранилища.
Источник
***
Бруклин 1913г. Видны окатанные валуны. Огромных размеров и небольшие. Это возможно лишь в селевых массах.
Кстати, среди западных ученые есть мнения, что эта картина образована прорывом ледниковых озер, когда стремительные и огромные потоки воды устремлялись в океан. На эту тему позже разберем несколько примеров.
И среди советских ученых были эти мнения и модели, например в работах М.Гросвальда, И.Великовский, В.Пазинича.
***
Одна из причин, говорящая о том, что такое могло произойти в истории Земли – это сдвиги географических полюсов с образованием инерционных сдвигов в земной коре и во всех морях и океанах. В комментариях в моей группе в ВК разместили вот такую модель планетарных сдвигов и их датировок:
Земля каждые 370 лет смещает географическую ось, ось вращения на 33 градуса. Причем, происходит сначала переворот на 180 градусов. Этот процесс привязан к переходам через плоскость Галактики. Гипотезу трудно проверить, но ее автор, наверное же чем-то руководствовался.
Источник
***
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Путин проще амфоры добывал. Нырнул с аквалангом и нашёл сразу две, да ещё чистенькие, не надо глину оттирать.